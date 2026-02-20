Ο ΠΑΟΚ έχει ομάδα και νοοτροπία να το παλέψει στο Βίγκο

Υπήρχε κάποιος ΠΑΟΚτσής και όχι μόνο που δεν ήξερε ότι αυτός ο αγώνας με τη Θέλτα θα ήταν πολύ-πολύ δύσκολος κάτω από τις συνθήκες που θα διεξάγονταν; Ο Δικέφαλος έχασε το ματς, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισε την πίστη ότι έχει όλα τα στοιχεία για να παλέψει ακόμη και αν πάει στα όρια του ατλαντικού με ένα γκολ πίσω σε σχέση με τους καλούς Ισπανούς του Χιράλδες.Πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα φάνηκε στο πρώτο μέρος. Εκεί ναι, μπορούμε να σημειώσουμε ότι… δεν εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ της φετινής σεζόν. Ομάδα καταπονημένη πνευματικά από τα πολλά ντέρμπι, ομάδα με τεράστιες απουσίες, ένα σύνολο που δεν μπορούσε να κάνει υποψία φάσης απέναντι στους απίστευτα πειθαρχημένους Ισπανούς. Δεν μπορούσε να παίξει ο Δικέφαλος, δεν μπορούσε να φθάσει απειλητικά κοντά στην περιοχή των Ισπανών. Χωρίς Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη στον άξονα, δεν υπήρχε καν η αυτοπεποίθηση ότι η μπάλα θα φθάσει καλά, μπροστά. Οι Ισπανοί με τρεις απλούς συνδυασμούς έβγαλαν δύο γκολ και όλοι ψάχναμε τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να αντιδράσει.Οι αλλαγές του Δικεφάλου έγιναν από το 67΄ όταν ο Καστορίνα (προφανώς με εντολή Λουτσέσκου) αποφάσισε να βάλει Μιχαηλίδη και Μπάμπα, αλλά και τον φρέσκο Χατσίδη μπροστά. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να τονίσουμε ότι ΠΡΙΝ τις αλλαγές ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, επιτέθηκε πιο ορθολογικά και έχασε την πρώτη μεγάλη φάση με τον Γερεμέγεφ. Από τις αλλαγές και μετά ο Δικέφαλος έγινε πιο πειστικός και παρά το ότι οι Ισπανοί δεν εκτέθηκαν καθόλου και πάντα περίμεναν πίσω με πολλούς παίκτες, μία έμπνευση Ζίβκοβιτς-Γερεμέγεφ άλλαξε το σκορ και τα δεδομένα της πρόκρισης!Άλλο το 0-2 και προφανώς άλλο το 1-2 γι αυτόν τον ΠΑΟΚ που εκτός όλων των άλλων είναι πολύ δυνατός και σε νοοτροπία. Μπορούσε να γίνει και 2-2 στη φάση που ο Χατσίδης πέτυχε ένα (και μόνο κλέψιμο εκεί ψηλά) αλλά δεν βρήκε σε φαινομενικά εύκολη πάσα τον Γερεμέγεφ! Λίγο μετά ήρθε και η κάρτα του Ζίβκοβιτς που θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τον αγώνα στο Βίγκο! Ποιος θα παίξει εκεί; Όποιος…Ο ΠΑΟΚ μπορεί! Το ξέρουν όλοι! Ας φθάσει το ματς στο 70΄ ή 75΄ και ας είναι ο ΠΑΟΚ μέσα στην υπόθεση πρόκριση και θα τα πούμε…