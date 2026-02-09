Εκπληκτικό το ότι ο ΠΑΟΚ σε όλα τα ντέρμπι είναι ανώτερος του αντιπάλου!

Σε αυτά τα ματς ο Δικέφαλος χρειάζεται εκτός της αγωνιστικής του συνέπειας που είναι αναμφισβήτητη, υγεία, αποτελεσματικότητα και λίγη τύχη…Όπως στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2, στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0, στο ΠΑΟΚ-Άρης 3-1, στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2, στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 0-1, έτσι και χθες στο Χαριλάου, ο Δικέφαλος του Λουτσέσκου ήταν εμφανώς ανώτερος από τον αντίπαλό του! Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να περνάει… έτσι, στα ψιλά σαν κάτι ασήμαντο. Είναι πολλά τα ντέρμπι στα οποία ο ΠΑΟΚ παίζει τόσο καλύτερα άσχετα από γήπεδο και ομάδα που έχει απέναντί του. Κάπως έτσι ξέρουν καλά και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ ποιος είναι ο πιο ισχυρός τους αντίπαλος στην προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου, ενώ όλη η χώρα βλέπει ποιος είναι και ο μόνος που μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει το νταμπλ.Άρα… Ο ΠΑΟΚ έχει την αγωνιστική συνέπεια που πρέπει και σε αυτά τα ματς. Οργανωμένος! Δυνατός σε κάθε επιθετική ή αμυντική φάση! Εκείνος ελέγχει τα παιχνίδια με την έννοια ότι σπάνια κινδυνεύει, κάτι που έγινε και την Τετάρτη στη Λεωφόρο, αλλά και χθες στο Χαριλάου! Είναι τυχαίο ότι σε πέντε από αυτά τα φετινά ντέρμπι δεν έχει δεχθεί γκολ, ενώ έχει «φάει» τέσσερα σε εννιά ματς με τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου;Υγεία έχει στο ρόστερ του με την έννοια να παίζει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες; Το προσπαθεί αν και ο σουπερ σταρ του Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει χάσει και χάνει αρκετά ματς με διάφορα ζητήματα. Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι και χθες με τον Άρη αν έπαιζε ο Ντέλιας και η εικόνα και το σκορ θα ήταν καλύτερο για τον Δικέφαλο.Αποτελεσματικός είναι; Για να είμαστε αντικειμενικοί είχε ματς που τα κατάφερε (ίσως στην ΑΕΚ αλλά και στο Καραϊσκάκη) έχει όμως και αυτά τα τελευταία δύο με ΠΑΟ και Άρη όπου χάνει τα… άχαστα! Πώς να βγάλεις σε ένα ντέρμπι περισσότερες ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από αυτές που ο ΠΑΟΚ δημιούργησε στα πρώτα ημίχρονα της Λεωφόρου αλλά και του Χαριλάου; Στο κύπελλο αποδόθηκε δικαιοσύνη, χθες όμως έμεινε το 0-0 και στο τέλος επειδή είχε μία απόκρουση ο Παβλένκα, τόλμησαν πολλοί να εξισορροπήσουν την εμφάνιση των δύο ομάδων! Αν είναι δυνατόν… Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο των highlights για πολλούς που βγάζουν συμπεράσματα μόνο από στιγμές και όχι από τη συνολική εικόνα! Παρεμπιπτόντως, ο ΠΑΟΚ θα είχε άλλα δύο τετ α τετ με Τάισον και Ντεσπόντοφ, αν Πέλκας και Γιακουμάκης έδιναν τις αυτονόητες πάσες…Έστω κι έτσι με το άδικο 0-0 κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον τρία από την κορυφή, αλλά… Έχει ένα ματς λιγότερο με την Κηφισιά, ενώ την άλλη Κυριακή περιμένει την φαινομενικά πρωτοπόρο Ένωση.Μέχρι τότε βέβαια πάμε να δούμε έναν αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (τρεις μέρες μετά το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός) με σκοπό να διαπιστώσουμε (;) για άλλη μία φορά πόσο ανώτερο είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο της ομάδας του Λουτσέσκου, από ό τι παρουσιάζει -για παράδειγμα- ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ που χθες έβγαλε… μισή ευκαιρία κόντρα στους πράσινους.Θα δούμε…