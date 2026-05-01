Η νέα ευρηματική καμπάνια της εταιρείας έχει την υπογραφή της Frank & Fame
Φορτηγό από την Ισπανία μετέφερε 500 κιλά σκανκ, συνελήφθη ο Βούλγαρος οδηγός στην Ηγουμενίτσα
Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τη Βαλένθια μέσω Ιταλίας – Κρυμμένα σε χαρτικά είδη τα ναρκωτικά, δεν συνεργάζεται με τις Αρχές ο συλληφθείς
Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι Αρχές στην Ηγουμενίτσα, προχωρώντας στη σύλληψη οδηγού νταλίκας που μετέφερε περίπου 500 κιλά κάνναβης τύπου «skunk».
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη ΔΑΟΕ, με τη σύλληψη να γίνεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, έπειτα από έλεγχο στο φορτηγό όχημα.
Βίντεο από την επιχείρηση:
Ο οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, φέρεται να μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επιμελώς κρυμμένη μέσα σε φορτίο με χαρτικά είδη, όπως χαρτοπετσέτες και ρολά χαρτιού, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το φορτίο είχε ξεκινήσει από τη Βαλένθια της Ισπανίας και ακολούθησε διαδρομή μέσω Ιταλίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τελικός προορισμός να ήταν η Τουρκία, όπου η τιμή του συγκεκριμένου ναρκωτικού είναι υψηλότερη.
Ο συλληφθείς δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και αρνείται να δώσει στοιχεία για το δίκτυο διακίνησης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα