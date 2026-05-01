Με αρματαγωγό μεταφέρθηκαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα, δείτε φωτογραφίες

Το ισραηλινό πλοίο βρέθηκε ανοιχτά του λιμανιού στον Αθερινόλακκο με σκάφη του λιμενικού να παραλαμβάνουν τους ακτιβιστές και να τους μεταφέρουν στην ξηρά





Οι ακτιβιστές – άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακκου. Από το πλοίο τους παραλάμβαναν σκάφη του λιμενικού που τους μετέφεραν στο λιμάνι όπου τους περίμεναν λεωφορεία.







Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.







Οι επικοινωνίες του Γεραπετρίτη και η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών,



Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ελληνική πλευρά ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή, ενώ σημειώνεται ότι υπήρξε μέριμνα για την ασφαλή επιστροφή των επιβαινόντων στις χώρες τους.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ



«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.



Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.



Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».