Ο Ολυμπιακός και ο τελικός κυπέλλου

Για να το εξηγήσω πιο εύκολα, ο ΟΦΗ κατακτώντας την κούπα, είναι σα να βγήκε τρίτος στο πρωτάθλημα. Πήρε το καλό εισιτήριο του Europa League. Θα αγωνιστεί στα play offs της διοργάνωσης και αν αποτύχει έχει στο τσεπάκι του, την παρουσία του στην League Phase του Conference. Έκανε κόσμο και κοσμάκη να τρέχει. Κατ’ αρχάς, Λεβαδειακός και Άρης δεν έχουν πλέον κανένα κίνητρο παρά μόνο να παίζουν για την υστεροφημία τους.Η πέμπτη θέση δεν οδηγεί πουθενά. Το εισιτήριο αυτό, των προκριματικών του Conference δηλαδή, πάει στον Παναθηναϊκό που κατεβαίνει ένα σκαλοπάτι. Το ίδιο θα συμβεί και για την ομάδα που θα πάρει την τρίτη θέση. Θα είναι ουσιαστικά σα να βγαίνει τέταρτη όσον αφορά στα εισιτήρια και θα παίξει νωρίς προκριματικά Europa. Αυτό δεν το θέλει ο Ολυμπιακός, που αν χάσει κάθε ελπίδα κατάκτησης πρωταθλήματος, η προτίμηση μετά είναι φυσικά η δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League.Το ματσάκι του Βόλου, τα έκανε λίγο… λίμπα και στο μεγάλο λιμάνι, έχουν και την απορία για το πως θα είναι επόμενος αντίπαλός τους στο πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Πληγωμένοι οι Θεσσαλονικείς, είχαν ποντάρει έστω να πάρουν το κύπελλο αυτή την χρονιά των εκατό χρόνων τους και να μπορούν να καμαρώνουν ότι κάτι κατέκτησαν. Όμως στον «δικέφαλο» όλα έχουν πάει στραβά και ανάποδα. Και επειδή τα play offs είναι μυστήρια ιστορία, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δυο σερί νίκες με τον ΠΑΟΚ (παίζουν έξω- μέσα), αλλά μετά να μπορέσει η ομάδα του Λουτσέσκου να βλάψει την ΑΕΚ στην έδρα της (ειδικά αν δεν το έχει κάνει πιο νωρίς ο Παναθηναϊκός). Αυτά είναι τα τερτίπια της έξτρα διαδικασίας. Όλοι παίζουν με όλους και μετά ο καθένας, αλλάζει προτίμηση στα παιχνίδια των αντιπάλων του, αναλόγως με το τι τον συμφέρει.Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του, από την δική τους πλευρά συνεχίζουν να προετοιμάζονται για να δείξουν στην Θεσσαλονίκη, κάτι ακόμη καλύτερο από την εικόνα στο νικηφόρο παιχνίδι τους στην Λεωφόρο. Πολλοί λένε «ο ΠΑΟΚ έχει ρυθμό, ο Ολυμπιακός όχι», αλλά μετά την επικράτηση του ΟΦΗ στον τελικό, μάλλον η μεγάλη απορία είναι, κατά πόσο οι Θεσσαλονικείς θα έχουν την δυναμική και την ψυχολογία για την επιστροφή τους στα play offs. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί το σοκ που υπέστησαν στην Μαγνησία για να προσθέσει άλλο ένα τρίποντο στην προσπάθεια που κάνει, κυνηγώντας την πρωτοπόρο ΑΕΚ στην βαθμολογία…