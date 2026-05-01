Υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν υιοθετούνται μέσα σε 3 μήνες ο Μπέος
Αχιλλέας Μπέος Δήμαρχος Βόλου Ευθανασία Αδέσποτα

Υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν υιοθετούνται μέσα σε 3 μήνες ο Μπέος

Κατήγγειλε τους «κοπρίτες» πολιτικούς που ψηφίζουν τους νόμους για τα αδέσποτα

Υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν υιοθετούνται μέσα σε 3 μήνες ο Μπέος
124 ΣΧΟΛΙΑ
Υπέρ της ευθανασίας όσων αδέσποτων δεν υιοθετούνται μετά την περισυλλογή τους από τις αρχές τάχθηκε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην Αγριά.

Με αφορμή τις «έξι φορές που πήγα στον εισαγγελέα από μηνύσεις και καταγγελίες φιλοζωικών», ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στον νόμο που υπάρχει χωρίς, όπως επισήμανε, «να παίρνουν παράδειγμα την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία, εκεί τι γίνεται». «Είμαστε εμείς πιο πολύ φιλόζωοι» συμπλήρωσε ειρωνικά ο δήμαρχος Βόλου κάνοντας λόγο για «πολιτικούς απατεώνες» που ψήφισαν τον νόμο αυτό.

«Έχω κι εγώ σκυλιά. Και τα αγαπάω πολύ γιατί έχω και τον γιο μου κιόλας. Εκεί (σ.σ. στις χώρες που επικαλέστηκε) τα μαζεύουν. Τρεις μήνες δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει. Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε» συνέχισε ο κ. Μπέος.



Όπως υποστήριξε «εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει, έχουμε ιατρικό για ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς».

«Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια» κατέληξε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.
124 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

