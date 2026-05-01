Η νέα ευρηματική καμπάνια της εταιρείας έχει την υπογραφή της Frank & Fame
Υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν υιοθετούνται μέσα σε 3 μήνες ο Μπέος
Κατήγγειλε τους «κοπρίτες» πολιτικούς που ψηφίζουν τους νόμους για τα αδέσποτα
Υπέρ της ευθανασίας όσων αδέσποτων δεν υιοθετούνται μετά την περισυλλογή τους από τις αρχές τάχθηκε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην Αγριά.
Με αφορμή τις «έξι φορές που πήγα στον εισαγγελέα από μηνύσεις και καταγγελίες φιλοζωικών», ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στον νόμο που υπάρχει χωρίς, όπως επισήμανε, «να παίρνουν παράδειγμα την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία, εκεί τι γίνεται». «Είμαστε εμείς πιο πολύ φιλόζωοι» συμπλήρωσε ειρωνικά ο δήμαρχος Βόλου κάνοντας λόγο για «πολιτικούς απατεώνες» που ψήφισαν τον νόμο αυτό.
«Έχω κι εγώ σκυλιά. Και τα αγαπάω πολύ γιατί έχω και τον γιο μου κιόλας. Εκεί (σ.σ. στις χώρες που επικαλέστηκε) τα μαζεύουν. Τρεις μήνες δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει. Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε» συνέχισε ο κ. Μπέος.
Όπως υποστήριξε «εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει, έχουμε ιατρικό για ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς».
«Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια» κατέληξε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα