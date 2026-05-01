Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά: Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τα 10 μέτρα που έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους
«Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Βίντεο στo Instagram για να παρουσιάσει τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους ανήρτησε την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχόμενος «καλή Πρωτομαγιά».
Με αφορμή, μάλιστα, τη συμμετοχή του Ακύλα με το Ferto στη φετινή Eurovision, ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο με την ατάκα «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».
«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» καταλήγει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
- Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:
- την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα
- τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας
- τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
- το ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού
- την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
- τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες
- την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες
- και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε
