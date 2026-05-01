Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρίνα Αλίμου ΕΚΑΒ

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο – Σε εξέλιξη η έρευνα των λιμενικών Aρχών

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
3 ΣΧΟΛΙΑ
Απρόσμενη εξέλιξη είχαν οι διακοπές στην Ελλάδα για μια 27χρονη τουρίστρια από την Πολωνία, η οποία τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης (1/5) στη μαρίνα Αλίμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο, ενώ βρισκόταν πάνω σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη μαρίνα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 27χρονη στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του τραυματισμού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σκάφους.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης