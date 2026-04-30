Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Τέλος στο όνειρο του Δημοσίου, στροφή στα τεχνικά επαγγέλματα; Οι «πονοκέφαλοι» των γονέων στον δρόμο για τις Πανελλαδικές, νέα έρευνα
Καριέρα σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία επιθυμούν οι περισσότεροι, ενώ η αντίληψη για μια... σίγουρη θέση στο Δημόσιο φαίνεται να σβήνει - Όσα απασχολούν τους γονείς της Gen Z σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους
Με την αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να έχει ήδη ξεκινήσει, η αγωνία γίνεται ολοένα και πιο έντονη, όχι μόνο για τους μαθητές που βρίσκονται στην τελική ευθεία της εντατικής τους προετοιμασίας, αλλά και για τους γονείς, οι οποίοι παρακολουθούν στενά αυτή τη σημαντική φάση της σχολικής τους πορείας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα και σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς, οι επιλογές που καλούνται να κάνουν οι μαθητές στο σχολείο δεν έχουν πλέον μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά συνδέονται άμεσα με τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές τους και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η επαγγελματική τους πορεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Μια νέα μελέτη του εξειδικευμένου φορέα συμβουλευτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού EMPLOY EDU, -που επιμελήθηκαν οι Δρ Χρήστος Ταουσάνης και Στεφανία Ζαμβρακίδου- στοιχεία της οποίας δημοσιεύει σήμερα το protothema.gr, αναδεικνύει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους.
1. Επαγγελματική αποκατάσταση της νέας γενιάς: Πρώτη σε ένταση ανησυχία καταγράφεται ο φόβος για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (4,22/5), με το 55,4% των ερωτηθέντων να δηλώνει το ανώτατο επίπεδο ανησυχίας.
2. Επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία: Ακολουθεί ο φόβος για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας (3,71/5), που αποτυπώνει τον προβληματισμό για τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
3.Κόστος ζωής και επιλογές σπουδών: Σημαντικός παράγοντας στις επιλογές των μαθητών εμφανίζεται το κόστος ζωής (3,79/5), με τους γονείς να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες των σπουδών.
4. Αδυναμία άσκησης του επαγγέλματος σπουδών: Σε χαμηλότερο αλλά υπαρκτό επίπεδο καταγράφεται η ανησυχία ότι οι νέοι δεν θα ασκήσουν τελικά το επάγγελμα που θα σπουδάσουν (3,13/5).
Η συγκεκριμένη ανησυχία ξεπερνά την οικονομική αβεβαιότητα (21,8%), τη λανθασμένη επιλογή σπουδών (17,8%) καθώς και την προοπτική μετανάστευσης στο εξωτερικό (9,9%).
Τα εν λόγω ευρήματα αναδεικνύουν μια σαφή μετατόπιση στη γονεϊκή οπτική, από ζητήματα άμεσης οικονομικής ασφάλειας προς την προσωπική εξέλιξη και την επαγγελματική ολοκλήρωση των νέων.
Τι απασχολεί περισσότερο τους γονείςΗ έρευνα καταγράφει μια σειρά από βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις ανησυχίες των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.
Γυρίζουν την πλάτη στο Δημόσιο, «στροφή» στα τεχνικά επαγγέλματαΠαράλληλα εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την άποψη των γονέων για την ιδανική επαγγελματική πορεία των νέων, όπου καταγράφεται σαφής μετατόπιση από τα παραδοσιακά πρότυπα.
Συγκεκριμένα:
• Καριέρα σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία: 35,6%
• Ελεύθερο επάγγελμα / επιχειρηματικότητα: 28,7%
• Ακαδημαϊκή καριέρα / έρευνα: 22,8%
• Σταθερότητα στο Δημόσιο τομέα: 12,9%
Το εύρημα αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη γονεϊκή νοοτροπία, καθώς η προτίμηση για το Δημόσιο περιορίζεται πλέον σημαντικά, ενώ οι επιλογές που συνδέονται με τον ιδιωτικό τομέα, την επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή πορεία συγκεντρώνουν την πλειονότητα.
Συνολικά, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (51,5%) στρέφονται σε διαδρομές εκτός παραδοσιακών δομών ασφάλειας, γεγονός που δείχνει ότι η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας επαναπροσδιορίζεται, με έμφαση στις δεξιότητες και την προσαρμοστικότητα.
Παράλληλα, καταγράφεται ευρεία αποδοχή ως προς τη σημασία των τεχνικών επαγγελμάτων, με υψηλό μέσο όρο (4,14/5) και σχεδόν καθολική αποδοχή στις απαντήσεις των γονέων, γεγονός που υποδηλώνει ευρεία αναγνώριση της μελλοντικής τους ζήτησης.
Σύμφωνα με την έρευνα, η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τον ΣΕΒ (Έκθεση για τις Δεξιότητες του Μέλλοντος, 2024), ο οποίος εκτιμά ότι έως το 2030 η ελληνική οικονομία θα χρειαστεί σημαντικό αριθμό τεχνικά καταρτισμένων εργαζομένων σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή υποδομή και η μεταποίηση.
Οι γνώσεις software συγκεντρώνουν μέσο όρο 3,55/5, δείχνοντας ότι οι γονείς αναγνωρίζουν τη σημασία τους, χωρίς όμως να έχουν απομακρυνθεί πλήρως από τη λογική του πτυχίου ως βασικού παράγοντα επαγγελματικής αποκατάστασης. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντιπαραβολή με διεθνείς τάσεις, όπως καταγράφονται στο LinkedIn Global Talent Trends Report (2024), όπου οι εργοδότες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στις δεξιότητες έναντι των τυπικών προσόντων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέτρια αισιοδοξία για τις ευκαιρίες των νέων στο μέλλον (2,99/5), που αποτυπώνει ένα πιο επιφυλακτικό κλίμα, παρά την παράλληλη προσπάθεια αναζήτησης των καλύτερων δυνατών επιλογών.
