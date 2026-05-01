Η νέα ευρηματική καμπάνια της εταιρείας έχει την υπογραφή της Frank & Fame
Βίντεο από τη διάσωση πληρώματος μετά την προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Τουρκία εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας
Φορτηγό πλοίο με σημαία Καμερούν προσάραξε ανοιχτά των ακτών της Σακάρια, στην Τουρκία, εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας, με τις Αρχές να προχωρούν σε επιχείρηση διάσωσης των οκτώ μελών του πληρώματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε από ισχυρή καταιγίδα και κατέληξε να προσαράξει κοντά στην παραλία της πόλης.
Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των οκτώ ναυτικών που επέβαιναν στο πλοίο. Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στις 15:30, με όλους τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται χωρίς προβλήματα.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των ναυτικών είναι καλή, ωστόσο μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
📌 Sakarya’da karaya oturan gemide bulunan 8 personel, varagele sistemi kullanılarak tahliye edildi; kurtarma anları dronla görüntülendi https://t.co/6AFtSYA5qz pic.twitter.com/4TRJer7x6f— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) May 1, 2026
