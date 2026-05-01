Βίντεο από τη διάσωση πληρώματος μετά την προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Τουρκία εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Πλοίο Προσάραξη πλοίου

1 ΣΧΟΛΙΟ
Φορτηγό πλοίο με σημαία Καμερούν προσάραξε ανοιχτά των ακτών της Σακάρια, στην Τουρκία, εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας, με τις Αρχές να προχωρούν σε επιχείρηση διάσωσης των οκτώ μελών του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε από ισχυρή καταιγίδα και κατέληξε να προσαράξει κοντά στην παραλία της πόλης. 

Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των οκτώ ναυτικών που επέβαιναν στο πλοίο. Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στις 15:30, με όλους τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται χωρίς προβλήματα.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των ναυτικών είναι καλή, ωστόσο μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης