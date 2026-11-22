Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με μαγιό σε παραλία στην Τζιά και μετρά τις μέρες για τα Χριστούγεννα
Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με μαγιό σε παραλία στην Τζιά και μετρά τις μέρες για τα Χριστούγεννα
Η ηθοποιός απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης στο νησί στο ρεπό της
Με μαγιό πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου σε παραλία στην Τζιά και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, μετρώντας τις ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
Η ηθοποιός, η οποία επέλεξε να περάσει το ρεπό της δίπλα στη θάλασσα, στην ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου εμφανίζεται με ένα γαλάζιο μπικίνι πάνω σε σκάφος, κοιτάζοντας προς τον ήλιο και χαμογελώντας, ενώ σε άλλες φωτογραφίες βρίσκεται μέσα στο νερό και κολυμπά. Σε κάποια από τα επόμενα κλικ που δημοσίευσε, απεικονίζονται τοπία από το νησί.
«34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός, η οποία επέλεξε να περάσει το ρεπό της δίπλα στη θάλασσα, στην ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου εμφανίζεται με ένα γαλάζιο μπικίνι πάνω σε σκάφος, κοιτάζοντας προς τον ήλιο και χαμογελώντας, ενώ σε άλλες φωτογραφίες βρίσκεται μέσα στο νερό και κολυμπά. Σε κάποια από τα επόμενα κλικ που δημοσίευσε, απεικονίζονται τοπία από το νησί.
«34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
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