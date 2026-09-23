1.150.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
1.150.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:
Μοναδικοί χρήστες: 1.150.000
Από κινητό: 68% Από υπολογιστή: 31% Από tablet: 1%
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