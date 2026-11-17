Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ιαπωνίας, απογειώθηκαν μαχητικά για αναχαίτιση
Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ιαπωνίας, απογειώθηκαν μαχητικά για αναχαίτιση
Έντονη διπλωματική διαμαρτυρία του Τόκιο στη Μόσχα – «Σοβαρή επίθεση κατά της εθνικής μας κυριαρχίας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Νέα ένταση στις σχέσεις Ιαπωνίας και Ρωσίας προκαλεί η καταγγελία του Τόκιο για παραβίαση του ιαπωνικού εναέριου χώρου από δύο αεροσκάφη που εκτιμάται ότι ήταν ρωσικά. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (17/11), κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με τις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις να απογειώνουν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτισή τους.
Η ιαπωνική κυβέρνηση χαρακτήρισε την παραβίαση απαράδεκτη και ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έντονη διπλωματική διαμαρτυρία στη Μόσχα, απαιτώντας μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό. Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο επιδείνωσης των διμερών σχέσεων, μετά τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco.
Σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση, τα δύο αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, στον νομό Φουκουόκα, λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, τοπική ώρα, δηλαδή λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας.
Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτιση των δύο αεροσκαφών, τα οποία οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν ρωσικά.
Την κινητοποίηση επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της ιαπωνικής κυβέρνησης, Μινορού Κίχαρα, ο οποίος προχώρησε σε ιδιαίτερα αυστηρές δηλώσεις για το περιστατικό.
«Η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου μας από ρωσικά αεροσκάφη αποτελεί όχι μόνο σοβαρή επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, αλλά επίσης απειλή για την ασφάλειά μας και είναι απόλυτα απαράδεκτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση προχώρησε σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς τη Μόσχα.
«Απευθύναμε πολύ έντονη διαμαρτυρία στη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων και απαιτήσαμε σθεναρά να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη τέτοιου συμβάντος», υπογράμμισε.
Η πρώτη αφορά τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Japan Tobacco στη ρωσική επικράτεια.
Η καταγγελλόμενη παραβίαση του ιαπωνικού εναέριου χώρου προστίθεται πλέον στα ζητήματα που επιβαρύνουν τις διμερείς σχέσεις, με το Τόκιο να ζητά από τη Μόσχα συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτροπή νέων περιστατικών.
Η ιαπωνική κυβέρνηση χαρακτήρισε την παραβίαση απαράδεκτη και ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έντονη διπλωματική διαμαρτυρία στη Μόσχα, απαιτώντας μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό. Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο επιδείνωσης των διμερών σχέσεων, μετά τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco.
Σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση, τα δύο αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, στον νομό Φουκουόκα, λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, τοπική ώρα, δηλαδή λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας.
Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτιση των δύο αεροσκαφών, τα οποία οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν ρωσικά.
Την κινητοποίηση επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της ιαπωνικής κυβέρνησης, Μινορού Κίχαρα, ο οποίος προχώρησε σε ιδιαίτερα αυστηρές δηλώσεις για το περιστατικό.
«Σοβαρή επίθεση κατά της εθνικής κυριαρχίας μας»Ο Μινορού Κίχαρα χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το Τόκιο δεν πρόκειται να αποδεχθεί παρόμοιες ενέργειες.
«Η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου μας από ρωσικά αεροσκάφη αποτελεί όχι μόνο σοβαρή επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, αλλά επίσης απειλή για την ασφάλειά μας και είναι απόλυτα απαράδεκτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση προχώρησε σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς τη Μόσχα.
«Απευθύναμε πολύ έντονη διαμαρτυρία στη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων και απαιτήσαμε σθεναρά να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη τέτοιου συμβάντος», υπογράμμισε.
Επιδείνωση των σχέσεων Τόκιο και ΜόσχαςΤο περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Ρωσία έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω, έπειτα από δύο εξελίξεις που προκάλεσαν νέα ένταση τις τελευταίες εβδομάδες.
Η πρώτη αφορά τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Japan Tobacco στη ρωσική επικράτεια.
Η καταγγελλόμενη παραβίαση του ιαπωνικού εναέριου χώρου προστίθεται πλέον στα ζητήματα που επιβαρύνουν τις διμερείς σχέσεις, με το Τόκιο να ζητά από τη Μόσχα συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτροπή νέων περιστατικών.
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