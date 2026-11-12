Το ανησυχητικό μήνυμα του Λανουά και η αντίδραση της ΑΕΚ…

Στην ΑΕΚ υπάρχει πρόσφορο έδαφος αυτή την εποχή για να γίνει συζήτηση σε σοβαρή βάση όμως ήρθε ο… Λανουά και άλλαξε την ατζέντα. Περίπου ίδια εποχή με την περυσινή αποτυχημένη παράσταση στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον δήθεν προπηλακισμό που κατέληξε στην πανηγυρική αθώωση της ΑΕΚ και την δική του παραπομπή στα αρμόδια όργανα των οποίων ακόμη περιμένουμε την απόφαση. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής και από κοντά ο Βαλερί κάλεσαν τους διαιτητές για… επιμόρφωση και το αποτέλεσμα ήταν να βγει οργανωμένα προς τα έξω το ότι η ομάδα που ευνοείται στο φετινό πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ! Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο ανησυχητικό…Σε συνέχεια των τηλεδιαιτητών που οργίασαν την Κυριακή και έδωσαν τροφή να παρουσιαστεί η ΑΕΚ ως ευνοημένη στον αγώνα με τον Λεβαδειακό προκαλώντας δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ήρθαν ο Λανουά και ο βοηθός του να κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Φαίνεται απίστευτο μα είναι αληθινό. Ο Λανουά ξεπέρασε τον Σπάθα! Την κόκκινη κάρτα του Γκατσίνοβιτς δεν την ανακάλυψε ούτε ο… κορυφαίος. Φυσικά και κανείς άλλος τηλεδιαιτητής από όλους αυτούς που προκάλεσαν την ανακοίνωση της ΑΕΚ. Ήρθε όμως ο Λανουά να ανεβάσει τον πήχη στα ύψη για όσους θέλουν να παρουσιάσουν την ΑΕΚ ως τη μόνη ευνοημένη του πρωταθλήματος και έτσι σε ένα παιχνίδι που δεν παρατηρήθηκε καν παίκτης του Λεβαδειακού που χαστούκισε (!) τον Βάργκα μπροστά στον διαιτητή ανακαλύφθηκε κόκκινη κάρτα στον Γκατσίνοβιτς σε μια ξεκάθαρη φάση για κίτρινη κάρτα που τιμωρήθηκε με… κίτρινη κάρτα.Την ίδια αγωνιστική που ένα πιο επικίνδυνο μαρκάρισμα δεν τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα που θα ήταν δεύτερη για τον Αντίνο, ο Λανουά επέλεξε να βρει μια φάση που δεν θεώρησαν… εκμεταλλεύσιμη άνθρωποι που είχαν συμφέρον να το κάνουν και έτσι έκανε την διαφορά! Σε βάρος της ΑΕΚ και χωρίς κανέναν λόγο. Εκτός αν θεώρησε πως έτσι έπρεπε να απαντήσει στην ανακοίνωση της ΠΑΕ λίγη ώρα πριν κι ας ήταν φανερό πως δεν είχε στόχο την ΚΕΔ και τους διαιτητές αλλά αυτούς που δημιουργούν εντυπώσεις σε βάρος της πρωταθλήτριας. Και τους… ξεπέρασε.Το μήνυμα λοιπόν της ηγεσίας της Ελληνικής διαιτησίας προς τους διαιτητές είναι πως πρέπει να προσέχουν να μην ευνοείται η ΑΕΚ. Που ξεκάθαρα δεν έχει ευνοηθεί άρα το μήνυμα είναι να αδικηθεί ακόμη περισσότερο χωρίς να υποστηρίζω πως έχει σφαγιαστεί μέχρι τώρα. Δεν θα μπω σε συγκρίσεις με άλλες ομάδες. Τα λάθη υπέρ των ανταγωνιστών ή των θεωρητικά ανταγωνιστών δεν τα βάζω καν στην κουβέντα. Όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Επίσης θα προσθέσω ότι παρά τα λάθη που έχουν γίνει δεν υπάρχει αλλοίωση της βαθμολογίας. Νομίζω οι ομάδες θα είχαν τις ίδιες θέσεις στη βαθμολογία ακόμη κι αν τα ξεκάθαρα λάθη, που είναι 4-5 κυρίως υπέρ δύο ομάδων, είχαν αποφευχθεί. Επίσης το var έχει διορθώσει πολλά λάθη κυρίως Ελλήνων διαιτητών.Ελπίζω και εύχομαι να μην χειροτερέψουν τα πράγματα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Δεν εννοώ τους παίκτες και τον προπονητή αλλά την διοίκηση. Όπως πέρυσι με τις δικές της δυνάμεις πάντα νόμιμα και θεσμικά κατάφερε να προστατέψει την ομάδα έτσι συνεχίζει και φέτος. Χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν. Δικαιούται την εμπιστοσύνη μας και επίσης ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πότε το θύμα της αδικίας δεν φταίει σε κάτι. Φταίει μόνο ο θύτης και όλα τα πυρά πρέπει να κατευθύνονται σε αυτόν…