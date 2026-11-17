Ο Γιάννης είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και έξι ασίστ – Την Τετάρτη η πρώτη αναμέτρηση με τους Μπακς μετά τη μεταγραφή





Το Μαϊάμι επέβαλε από την πρώτη περίοδο τον ρυθμό του, προηγούμενο με 29-15, χάρη κυρίως στην εξαιρετική αμυντική του λειτουργία. Οι Ρόκετς, που διαθέτουν τη δεύτερη καλύτερη επιθετική αξιολόγηση στο NBA, περιορίστηκαν σε μόλις 15 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο, με 22,2% ευστοχία και έξι λάθη.







Παρότι οι Ρόκετς πλησίασαν στους εννέα πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου, οι Χιτ ανέβασαν ξανά τη διαφορά, η οποία έφτασε ακόμη και τους 26 πόντους. Το τρίτο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 101-81, με το τελευταίο μέρος του αγώνα να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.







Double-double ο Γιάννης με 14 πόντους στην τρίτη περίοδο Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 20 πόντους με 8/11 σουτ και 4/6 βολές, μάζεψε 13 ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ, έχοντας επίσης ένα κλέψιμο και τρία μπλοκ σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής.



Παρότι άργησε να βρει επιθετικό ρυθμό, σημειώνοντας τους πρώτους πόντους του μόλις 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν καθοριστικός στην τρίτη περίοδο.



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Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των συμπαικτών του, με τον Κλέι Τόμπσον να σημειώνει 17 πόντους με 5/8 τρίποντα, τον Ντέιβιον Μίτσελ να προσθέτει 16 πόντους και 10 ασίστ και τους Άντριου Γουίγκινς και Μπόμπι Πόρτις να πετυχαίνουν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.



Οι αναπληρωματικοί του Μαϊάμι επικράτησαν με 57-38 των αντίστοιχων του Χιούστον, ενώ οι Χιτ είχαν 54 πόντους από τρίποντα έναντι 30 των αντιπάλων τους.



Για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο ασίστ.



Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ , επικρατώντας με 128-110 των Χιούστον Ρόκετς στο Kaseya Center, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει ακόμη ένα double-double. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, έξι ασίστ, τρία μπλοκ και ένα κλέψιμο, οδηγώντας την ομάδα του στο 8-6, μετά το αρχικό 0-4 στη φετινή σεζόν. Οι Χιτ μετρούν πλέον οκτώ νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια τους, ενώ οι Ρόκετς υποχώρησαν στο 11-4, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα από ομάδα της Ανατολής.Το Μαϊάμι επέβαλε από την πρώτη περίοδο τον ρυθμό του, προηγούμενο με 29-15, χάρη κυρίως στην εξαιρετική αμυντική του λειτουργία. Οι Ρόκετς, που διαθέτουν τη δεύτερη καλύτερη επιθετική αξιολόγηση στο NBA, περιορίστηκαν σε μόλις 15 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο, με 22,2% ευστοχία και έξι λάθη.Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 16 πόντων (62-46), υποχρεώνοντας το Χιούστον στη χειρότερη φετινή επιθετική του επίδοση σε πρώτο ημίχρονο.Παρότι οι Ρόκετς πλησίασαν στους εννέα πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου, οι Χιτ ανέβασαν ξανά τη διαφορά, η οποία έφτασε ακόμη και τους 26 πόντους. Το τρίτο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 101-81, με το τελευταίο μέρος του αγώνα να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 20 πόντους με 8/11 σουτ και 4/6 βολές, μάζεψε 13 ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ, έχοντας επίσης ένα κλέψιμο και τρία μπλοκ σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής.Παρότι άργησε να βρει επιθετικό ρυθμό, σημειώνοντας τους πρώτους πόντους του μόλις 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν καθοριστικός στην τρίτη περίοδο.Ο Έλληνας σταρ πέτυχε 14 πόντους στο συγκεκριμένο δωδεκάλεπτο, αναλαμβάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες μετά την αποχώρηση του Μπαμ Αντεμπάγιο λόγω ενοχλήσεων στο δεξί ισχίο. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με +21 στο σύστημα αξιολόγησης +/-, χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί στην τελευταία περίοδο.Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των συμπαικτών του, με τον Κλέι Τόμπσον να σημειώνει 17 πόντους με 5/8 τρίποντα, τον Ντέιβιον Μίτσελ να προσθέτει 16 πόντους και 10 ασίστ και τους Άντριου Γουίγκινς και Μπόμπι Πόρτις να πετυχαίνουν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.Οι αναπληρωματικοί του Μαϊάμι επικράτησαν με 57-38 των αντίστοιχων του Χιούστον, ενώ οι Χιτ είχαν 54 πόντους από τρίποντα έναντι 30 των αντιπάλων τους.Για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Ανησυχία για τον Αντεμπάγιο, επιστρέφει πιθανότατα ο Λάρσον Η μοναδική αρνητική εξέλιξη για τους νικητές ήταν η αποχώρηση του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στο δεξί ισχίο. Ο Αμερικανός σέντερ είχε τέσσερις πόντους, ένα ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κλεψίματα σε 16 λεπτά, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει χάσει παιχνίδι στη φετινή σεζόν.



Ο Πέλε Λάρσον απουσίασε για τρίτο συνεχόμενο αγώνα λόγω ασθένειας, αλλά αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Νίκολα Γιόβιτς και Βλαντ Γκόλντιν.



Οι Ρόκετς αγωνίστηκαν χωρίς τους Στίβεν Άνταμς, Κλιντ Καπέλα, Μάρκους Σμαρτ και Άμεν Τόμπσον.



Πρώτη φορά αντίπαλος των Μπακς μετά τη μεταγραφή του Το επόμενο παιχνίδι των Χιτ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Αντετοκούνμπο, καθώς την Τετάρτη το Μαϊάμι υποδέχεται τους Μιλγουόκι Μπακς, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων μετά τη μεγάλη ανταλλαγή του περασμένου Ιουλίου.



Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την ομάδα στην οποία πέρασε ολόκληρη την προηγούμενη καριέρα του στο NBA, έχοντας στο πλευρό του τον επίσης πρώην παίκτη του Μιλγουόκι, Μπόμπι Πόρτις.



Στην αντίπερα όχθη θα βρίσκονται οι Τάιλερ Χίρο, Κάσπαρας Γιακουτσιόνις, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ και Κελέλ Ουέρ, οι οποίοι μετακινήθηκαν στους Μπακς στο πλαίσιο της ανταλλαγής.



Το Μιλγουόκι βρίσκεται στην τελευταία θέση του NBA με ρεκόρ 1-13 και δέκα διαδοχικές ήττες, ενώ το Μαϊάμι έχει αντιστρέψει πλήρως την εικόνα του μετά το αρχικό 0-4.



Η επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων, αυτή τη φορά στο Μιλγουόκι, είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιανουαρίου.