Θα προλάβουμε;

Η φετινή χρονιά μπορεί να είναι προεκλογική, κάτι που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό από τον προσεχή Σεπτέμβριο, αλλά για την Κυβέρνηση η πραγματική και ουσιαστική πρόκληση που έχει μπροστά της είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 να έχει φροντίσει να απορροφήσει όσο περισσότερα κεφάλαια μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.Είναι ένας σημαντικός στόχος που η στρατηγική του σημασία αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση και για αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί κεντρικό άξονα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για φέτος. Ωστόσο και παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνονται αρμοδίως ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, η εκτίμηση που διαμορφώνεται στις τράπεζες, οι οποίες έχουν άμεση εμπλοκή στις εκταμιεύσεις, είναι ότι περίπου το 25% των πόρων τελικά δεν θα σταθεί δυνατόν να απορροφηθεί.Η σημασία της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου για την αναζωπύρωση των επενδύσεων είναι κομβικής σημασίας γιατί θα επιτρέψει την αντιμετώπιση ενός διαρθρωτικού προβλήματος της οικονομίας που είναι περιορισμένος σε σχέση με την ΕΕ ρυθμός επενδύσεων. Πρόσφατα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας μιλώντας σε εκδήλωση της ΕΤΕπ, επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα καθώς όπως είπε οι επενδύσεις κινούνται πλέον προς το 17% του ΑΕΠ από 11% το 2019, αλλά το επενδυτικό κενό σε σχέση με την Ευρωζώνη παραμένει, καθώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 21%-22%.Μέχρι λοιπόν το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει 177 απαιτητικά ορόσημα και στόχους, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η εκταμίευση των εναπομεινάντων 12,5 δισ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις, έργα και επενδύσεις που αφορούν διάφορους τομείς όπως τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, ανακαινίσεις νοσοκομείων, ηλεκτροκίνηση των αστικών συγκοινωνιών, την ψηφιοποίηση 1 δισεκατομμυρίου σελίδων αρχείων του Δημοσίου κ.ά.Η Κυβέρνηση καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα, που θα επηρεάσει σημαντικά τον αναπτυξιακό ρυθμό της οικονομίας την επόμενη διετία. Αν καταφέρει να κλειδώσει τους επόμενους μήνες σημαντικούς πόρους, οι “ουρές” του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχίσουν να δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία, καθώς οι επενδύσεις θα ολοκληρώνονται και θα αποδίδουν. Η Ελλάδα έχει υποβάλλει το 7ο αίτημα χρηματοδότησης και το προγραμματίζει να υποβάλλει το 8ο αίτημα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Ν. Παπαθανάση, η Ελλάδα με το 7ο αίτημα είναι πάλι στις πρώτες θέσεις στα αιτήματα, ενώ έχει εισπράξει το 65% των πόρων.