«Τα ποτήρια ψηλά, όχι τα κλειδιά»: Το Freenow by Lyft έφερε το μήνυμα της υπεύθυνης μετακίνησης στο Athens Bar Show

Με αυτή τη φιλοσοφία, το Freenow by Lyft και η Bar Academy Group ένωσαν για ακόμη μία χρονιά τις δυνάμεις τους, στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα.Από την 1η έως τις 5 Νοεμβρίου, η Athens Bar Week έφερε στην Αθήνα επαγγελματίες του bartending, μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων και βιωματικών εμπειριών με αποκορύφωμα το Athens Bar Show, που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για 16η χρονιά.με αυτό το μήνυμα, το Freenow διευκόλυνε τις μετακινήσεις bartenders, επαγγελματιών του κλάδου και επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και τη δυνατότητα άμεσης κράτησης ταξί μέσω της εφαρμογής, προσέφερε μια εύκολη και αξιόπιστη λύση για τις διαδρομές από και προς τις εκδηλώσεις. Γιατί η απόλαυση μιας εξόδου και η υπεύθυνη μετακίνηση μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν.«Στη Freenow πιστεύουμε ότι κάθε έξοδος πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη επιλογή μετακίνησης. Η συνεργασία μας με το Athens Bar Show και την Athens Bar Week μάς δίνει την ευκαιρία να μεταφέρουμε ένα απλό αλλά εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα: απολαμβάνουμε τις εκδηλώσεις, αλλά δεν οδηγούμε εάν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Στόχος μας είναι να κάνουμε την ασφαλή μετακίνηση μια εύκολη και αυτονόητη επιλογή για όλους, συμβάλλοντας καθημερινά σε μια πιο υπεύθυνη κουλτούρα μετακίνησης».«Το Athens Bar Show είναι κάτι περισσότερο από μια συνάντηση επαγγελματιών του bartending. Είναι μια πλατφόρμα γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και ανάδειξης της δημιουργικότητας, που συμβάλλει στην εξέλιξη του κλάδου της φιλοξενίας και των ποτών. Για εμάς, η υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της φιλοσοφίας και επεκτείνεται πέρα από τον χώρο των εκδηλώσεων, μέχρι και την επιστροφή κάθε επισκέπτη στο σπίτι του. Η συνεργασία μας με το Freenow ενισχύει αυτό ακριβώς το μήνυμα, δίνοντας έμφαση σε μια ασφαλή και συνειδητή επιλογή μετακίνησης».Με την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης, το Freenow επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή του να στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν την καθημερινή κινητικότητα με την κοινωνική υπευθυνότητα και την οδική ασφάλεια.