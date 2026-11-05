Douleutaras.gr: Τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται διαφορετικά για τον φετινό χειμώνα

Με το κόστος της ενέργειας να πιέζει και φέτος τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τα πρώτα στοιχεία της χειμερινής περιόδου δείχνουν μία ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για τις ανάγκες του σπιτιού τους