Χριστούγεννα γεμάτα μαγεία με δέντρα, στολίδια και ξεχωριστά δώρα στα ΑΒ Βασιλόπουλος
Χριστούγεννα γεμάτα μαγεία με δέντρα, στολίδια και ξεχωριστά δώρα στα ΑΒ Βασιλόπουλος
Από τον στολισμό του σπιτιού μέχρι τις μικρές εκπλήξεις για αγαπημένα πρόσωπα, τα ΑΒ φέρνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα πιο κοντά, με μοναδικές επιλογές και προσφορές
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται η πιο όμορφη στιγμή της προετοιμασίας: ο στολισμός του σπιτιού, η επιλογή του χριστουγεννιάτικου δέντρου και οι μικρές λεπτομέρειες που δημιουργούν τη μαγεία των γιορτών. Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος υποδέχεται την εορταστική περίοδο με μια ξεχωριστή συλλογή από χριστουγεννιάτικα είδη, διακοσμητικά και προτάσεις δώρων, προσφέροντας όμορφες και προσιτές λύσεις για κάθε σπίτι, θυμίζοντάς σε όλους πως «Η μαγεία των Χριστουγέννων είναι εδώ!».
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο επίκεντρο, με όφελος 12€
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκινά με την επιλογή του δέντρου, που κάθε χρόνο βρίσκεται στο επίκεντρο του γιορτινού στολισμού και των οικογενειακών στιγμών. Στα ΑΒ, οι καταναλωτές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα ύψους 210 εκ., με χιόνι ή χωρίς χιόνι και να δημιουργήσουν την εορταστική ατμόσφαιρα που ταιριάζει στον χώρο και το προσωπικό τους στυλ. Παράλληλα, με κάθε αγορά χριστουγεννιάτικου δέντρου και χρήση της κάρτας ΑΒ Plus, εξασφαλίζουν όφελος 12€ για τις επόμενες αγορές τους, κερδίζοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τις γιορτινές τους προετοιμασίες.
Μικρές πινελιές που γεμίζουν κάθε γωνιά με Χριστούγεννα
Η ειορταστική ατμόσφαιρα δεν περιορίζεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στα ΑΒ, οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε γωνιά του σπιτιού, από το σαλόνι και την τραπεζαρία μέχρι το πιο μικρό ράφι.
Χριστουγεννιάτικα στεφάνια, ξύλινα διακοσμητικά δέντρα και σπιτάκια, χιονόμπαλες και φωτεινά στολίδια δίνουν τον δικό τους χαρακτήρα στον χώρο, ενώ τα λαμπάκια προσθέτουν την απαραίτητη λάμψη. Αρωματικά κεριά με νότες κανέλας, βανίλιας, gingerbread και μελομακάρονου συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.
Ξεχωριστή θέση έχουν και οι προτάσεις για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με θεματικές χαρτοπετσέτες, διακοσμητικά και γιορτινές λεπτομέρειες που δίνουν χρώμα στα οικογενειακά γεύματα και στα καλέσματα με φίλους.
Μικρά δώρα για μεγάλες στιγμές χαράς
Επειδή τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα με τη χαρά της προσφοράς, η ΑΒ Βασιλόπουλος προτείνει και μια σειρά από μικρά δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Χριστουγεννιάτικες κούπες με παιχνιδιάρικα σχέδια, διακοσμητικά μαξιλάρια, αρωματικά χώρου και κεριά αποτελούν όμορφες επιλογές για μια γιορτινή έκπληξη.
Για τις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, πουλόβερ, ζεστές κουβέρτες, παντόφλες και καλτσοπαντόφλες φέρνουν την εορταστική διάθεση ακόμη και στις πιο καθημερινές συνήθειες, δίνοντας αφορμές για χαμόγελα και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.
Με επιλογές για τον στολισμό, τη διακόσμηση και τα μικρά δώρα των γιορτών, η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει και φέτος να προσφέρει στους καταναλωτές όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν τη δική τους χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Με μεγάλη ποικιλία, προσιτές τιμές και επιπλέον προνόμια μέσα από το πρόγραμμα ΑΒ Plus, προσφέρει όχι μόνο όλα για τις γιορτές, αλλά και κάτι παραπάνω! Γιατί «η μαγεία των Χριστουγέννων είναι εδώ» και κρύβεται στις μικρές λεπτομέρειες, στη χαρά της προσφοράς και στις στιγμές που μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε.
Η χριστουγεννιάτικη συλλογή διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα ΑΒ, ενώ επιλεγμένα είδη είναι διαθέσιμα και μέσω του ab.gr και του AB App. Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανά κατάστημα και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο επίκεντρο, με όφελος 12€
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκινά με την επιλογή του δέντρου, που κάθε χρόνο βρίσκεται στο επίκεντρο του γιορτινού στολισμού και των οικογενειακών στιγμών. Στα ΑΒ, οι καταναλωτές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα ύψους 210 εκ., με χιόνι ή χωρίς χιόνι και να δημιουργήσουν την εορταστική ατμόσφαιρα που ταιριάζει στον χώρο και το προσωπικό τους στυλ. Παράλληλα, με κάθε αγορά χριστουγεννιάτικου δέντρου και χρήση της κάρτας ΑΒ Plus, εξασφαλίζουν όφελος 12€ για τις επόμενες αγορές τους, κερδίζοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τις γιορτινές τους προετοιμασίες.
Μικρές πινελιές που γεμίζουν κάθε γωνιά με Χριστούγεννα
Η ειορταστική ατμόσφαιρα δεν περιορίζεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στα ΑΒ, οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε γωνιά του σπιτιού, από το σαλόνι και την τραπεζαρία μέχρι το πιο μικρό ράφι.
Χριστουγεννιάτικα στεφάνια, ξύλινα διακοσμητικά δέντρα και σπιτάκια, χιονόμπαλες και φωτεινά στολίδια δίνουν τον δικό τους χαρακτήρα στον χώρο, ενώ τα λαμπάκια προσθέτουν την απαραίτητη λάμψη. Αρωματικά κεριά με νότες κανέλας, βανίλιας, gingerbread και μελομακάρονου συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.
Ξεχωριστή θέση έχουν και οι προτάσεις για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με θεματικές χαρτοπετσέτες, διακοσμητικά και γιορτινές λεπτομέρειες που δίνουν χρώμα στα οικογενειακά γεύματα και στα καλέσματα με φίλους.
Μικρά δώρα για μεγάλες στιγμές χαράς
Επειδή τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα με τη χαρά της προσφοράς, η ΑΒ Βασιλόπουλος προτείνει και μια σειρά από μικρά δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Χριστουγεννιάτικες κούπες με παιχνιδιάρικα σχέδια, διακοσμητικά μαξιλάρια, αρωματικά χώρου και κεριά αποτελούν όμορφες επιλογές για μια γιορτινή έκπληξη.
Για τις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, πουλόβερ, ζεστές κουβέρτες, παντόφλες και καλτσοπαντόφλες φέρνουν την εορταστική διάθεση ακόμη και στις πιο καθημερινές συνήθειες, δίνοντας αφορμές για χαμόγελα και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.
Με επιλογές για τον στολισμό, τη διακόσμηση και τα μικρά δώρα των γιορτών, η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει και φέτος να προσφέρει στους καταναλωτές όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν τη δική τους χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Με μεγάλη ποικιλία, προσιτές τιμές και επιπλέον προνόμια μέσα από το πρόγραμμα ΑΒ Plus, προσφέρει όχι μόνο όλα για τις γιορτές, αλλά και κάτι παραπάνω! Γιατί «η μαγεία των Χριστουγέννων είναι εδώ» και κρύβεται στις μικρές λεπτομέρειες, στη χαρά της προσφοράς και στις στιγμές που μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε.
Η χριστουγεννιάτικη συλλογή διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα ΑΒ, ενώ επιλεγμένα είδη είναι διαθέσιμα και μέσω του ab.gr και του AB App. Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανά κατάστημα και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
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