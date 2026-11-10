Αποστολή στα σύνορα Βορείου και Νοτίου Κορέας, εκεί που ο πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ

Μην αφήσετε το όνομά της να σας παραπλανήσει. Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Κορέας, γνωστή ως DMZ (Demilitarized Zone), είναι ένας από τους πιο στρατιωτικοποιημένους και αυστηρά φυλασσόμενους τόπους στον πλανήτη. Εκτείνεται σε μήκος περίπου 250 χιλιομέτρων κατά μήκος της κορεατικής χερσονήσου και έχει πλάτος περίπου τέσσερα χιλιόμετρα. Χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα, αποτελώντας ταυτόχρονα το πιο ορατό αποτύπωμα ενός πολέμου που σταμάτησε, χωρίς να τελειώσει ποτέ πραγματικά.

Περισσότερες από δύο εκατομμύρια νάρκες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συρματοπλέγματα και ένοπλοι φρουροί σε διαρκή επιφυλακή συνθέτουν το τοπίο μιας περιοχής που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει μια νέα σύγκρουση.

Βρέθηκα εκεί, στην καρδιά μιας από τις πιο εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες του κόσμου. Απέναντί μου απλωνόταν η Βόρεια Κορέα: μια τεράστια σημαία, υψωμένη σε ιστό περίπου 160 μέτρων, επιγραφές προπαγανδιστικού χαρακτήρα και στρατιώτες που επιτηρούσαν την περιοχή. Η φωτογράφιση, η είσοδος και η παραμονή σε συγκεκριμένα σημεία υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Η επιγραφή για την πολυπόθητη ενοποίηση δεσπόζει σε εγκατάσταση της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, αναδεικνύοντας την αντίφαση του διαιρεμένου κορεατικού έθνους.

Το παράδοξο βρίσκεται ήδη στο όνομα. Η DMZ δημιουργήθηκε μετά την ανακωχή της 27ης Ιουλίου 1953, η οποία έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του, χωρίς όμως να οδηγήσει σε συνθήκη ειρήνης. Προοριζόταν να λειτουργεί ως ζώνη διαχωρισμού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην πράξη, ωστόσο, η ευρύτερη μεθόριος παραμένει ένα από τα πιο αυστηρά επιτηρούμενα στρατιωτικά σημεία του πλανήτη.Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον φέρεται να χαρακτήρισε την περιοχή, κατά την επίσκεψή του το 1993, «το πιο τρομακτικό μέρος στη Γη». Μια φράση που αποτυπώνει την αίσθηση ότι, ακόμη και όταν επικρατεί σχετική ηρεμία, η αντιπαράθεση δεν έχει τελειώσει πραγματικά.

Πίσω από τα συρματοπλέγματα, ωστόσο, η ιστορία δεν αφορά μόνο στρατούς, πυρηνικές απειλές και γεωπολιτικές ισορροπίες. Αφορά ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη Βόρεια Κορέα, κοινότητες που εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της μεθορίου και ένα φυσικό περιβάλλον που, μέσα στους περιορισμούς της ανθρώπινης παρουσίας, έχει βρει έναν απρόσμενο χώρο επιβίωσης.

Η πινακίδα του κτιρίου συνεδριάσεων της επιτροπής ανακωχής των Ηνωμένων Εθνών, σύμβολο της εύθραυστης παύσης πυρός του 1953.

Η επίσκεψη στη DMZ είναι μια συνάντηση με τις αντιφάσεις της κορεατικής χερσονήσου: έναν πόλεμο που σταμάτησε χωρίς να τελειώσει, μια ειρήνη που δεν υπογράφηκε ποτέ και μια ζώνη που δημιουργήθηκε για να κρατά τους ανθρώπους μακριά, αλλά κατέληξε να αποτελεί καταφύγιο για μορφές ζωής που σπανίζουν αλλού.



Μια μεθόριος σε διαρκή ένταση

Η DMZ αποτελεί διαχρονικά βαρόμετρο των σχέσεων ανάμεσα στη Σεούλ και την Πιονγκγιάνγκ. Η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου μετά την έκρηξη ναρκών στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, από την οποία τραυματίστηκαν τρεις Νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί, δύο εκ των οποίων σοβαρά.



Ο νοτιοκορεατικός στρατός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από νάρκες που είχαν τοποθετήσει Βορειοκορεάτες στρατιώτες νότια της Γραμμής Στρατιωτικής Οριοθέτησης, κατά παράβαση της Συμφωνίας Ανακωχής του Πολέμου της Κορέας.



Στρατιώτης σε επιφυλακή, επιβλέποντας τα σύνορα στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη.

Η Σεούλ ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας από την Πιονγκγιάνγκ να ζητήσει συγγνώμη και να αναλάβει την ευθύνη για την παραβίαση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Βόρεια Κορέα έδωσε εντολή στα στρατεύματά της που βρίσκονται στη μεθόριο να προχωρούν σε «άμεση και αποφασιστική δράση» εάν οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις απειλήσουν την ασφάλειά τους, εντείνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης κατά μήκος των βαριά οπλισμένων συνόρων.



Τα συρματοπλέγματα και οι προειδοποιητικές πινακίδες για νάρκες υπενθυμίζουν τους θανάσιμους κινδύνους στην πιο αυστηρά φρουρούμενη μεθόριο του πλανήτη

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά τη δέσμευση της Σεούλ ότι θα αντιμετωπίσει «αποφασιστικά» κάθε νέα πρόκληση από την Πιονγκγιάνγκ, εφόσον η τελευταία προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών της για ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας κατά μήκος της μεθορίου.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο στρατάρχης του βορειοκορεατικού στρατού Πακ Τζονγκ Τσον επιθεώρησε τις οχυρώσεις στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, συνοδευόμενος από την Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Κιμ Γιο Τζονγκ δήλωσε ότι νέες μονάδες πυρός είχαν ήδη «λάβει τις θέσεις βολής τους» κατά μήκος των συνόρων.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί από τον Απρίλιο του 2024, όταν η Βόρεια Κορέα άρχισε να ενισχύει τις οχυρώσεις κατά μήκος της μεθορίου. Η ανακωχή του 1953 σταμάτησε τις εχθροπραξίες, αλλά δεν έλυσε τη σύγκρουση. Και η DMZ παραμένει μέχρι σήμερα η πιο χαρακτηριστική υπενθύμιση αυτής της εκκρεμότητας.

Τα ίχνη ενός πολέμου που παραμένουν ορατά

Μια σκουριασμένη ατμομηχανή, διάτρητη από περισσότερες από 1.020 τρύπες από σφαίρες και με τους τροχούς της παραμορφωμένους, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά υλικά κατάλοιπα του Πολέμου της Κορέας. Πρόκειται για την ατμομηχανή που εγκαταλείφθηκε κοντά στον σταθμό Τζανγκντάν (Jangdan), στη σιδηροδρομική γραμμή Γκιόνγκουι (Gyeongui), κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η ατμομηχανή που εγκαταλείφθηκε κοντά στον σταθμό Τζανγκντάν (Jangdan), στη σιδηροδρομική γραμμή Γκιόνγκουι (Gyeongui), κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η ιστορία της συνδέεται με τον μηχανοδηγό Χαν Τζουν-κι (Han Joon-ki), ο οποίος είχε αναλάβει τη μεταφορά εφοδίων προς τον βορρά. Στα τέλη του 1950, επιστρέφοντας από αποστολή στη Βόρεια Κορέα, οδηγούσε την ατμομηχανή με την όπισθεν, καθώς στον σταθμό Χάμπο δεν υπήρχε δυνατότητα αναστροφής. Όταν έφτασε στον σταθμό Τζανγκντάν, Αμερικανοί στρατιώτες περικύκλωσαν την ατμομηχανή και άνοιξαν πυρ εναντίον της, προκειμένου να μην περιέλθει στα χέρια των βορειοκορεατικών δυνάμεων.

Ο μηχανοδηγός Χαν Τζουν-κι (Han Joon-ki), ο οποίος είχε αναλάβει τη μεταφορά εφοδίων προς τον βορρά. και οδηγούσε την ατμομηχανή που «γαζώθηκε». Πηγή: War History online

Ο Χαν περιέγραψε αργότερα την έκπληξη και την αδυναμία του να αντιδράσει, καθώς έβλεπε τους στρατιώτες να πυροβολούν την ατμομηχανή του. Η καταστροφή της δεν σήμανε απλώς το τέλος της διαδρομής ενός τρένου που είχε μεταφέρει στρατιωτικά εφόδια. Αποτύπωσε και τη διάλυση ενός σιδηροδρομικού δικτύου που συνέδεε περιοχές μιας χερσονήσου η οποία σύντομα θα χωριζόταν από ένα αυστηρά φυλασσόμενο σύνορο.

Μετά την υπογραφή της ανακωχής, στις 27 Ιουλίου 1953, η ατμομηχανή παρέμεινε στην περιοχή που εντάχθηκε στην DMZ. Εκεί έμεινε για περισσότερα από 50 χρόνια, εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες, μέχρι τη μεταφορά της, το 2006, με φορτηγό στο Ιμτζινγκάκ. Το 2004 είχε αναγνωριστεί ως πολιτιστική κληρονομιά της Νότιας Κορέας. Δεν αποκαταστάθηκε ώστε να επανέλθει στην αρχική της μορφή. Διατηρήθηκε με τις φθορές της, οι οποίες αποτελούν πλέον μέρος της ιστορικής της σημασίας.

Οι υπόγειες σήραγγες της DMZ

Κάτω από την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη έχουν εντοπιστεί τέσσερις υπόγειες σήραγγες που αποδίδονται στη Βόρεια Κορέα. Οι νοτιοκορεατικές αρχές εκτιμούν ότι κατασκευάστηκαν για τη μυστική μεταφορά στρατευμάτων προς τον Νότο σε περίπτωση πολέμου.

Η πρώτη ανακαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 1974, όταν Νοτιοκορεάτες στρατιώτες παρατήρησαν ατμό να βγαίνει από το έδαφος και άκουσαν υπόγειες εκρήξεις. Για τον εντοπισμό της δεύτερης, τον Μάρτιο του 1975, χρησιμοποιήθηκαν γεωτρήσεις με τη συνδρομή του Σώματος Μηχανικών του αμερικανικού στρατού. Η τρίτη εντοπίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 1978, έπειτα από πληροφορίες που έδωσε Βορειοκορεάτης ο οποίος είχε διαφύγει στον Νότο. Η τέταρτη ανακαλύφθηκε τον Μάρτιο του 1990, κοντά στην πόλη Γιανγκού.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η δεύτερη σήραγγα, η οποία ανακαλύφθηκε στις 19 Μαρτίου 1975. (Αρχείο της εφημερίδας του Υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας)

Η τρίτη σήραγγα βρίσκεται περίπου 52 χιλιόμετρα από τη Σεούλ. Έχει μήκος περίπου 1,6 χιλιομέτρων, ενώ το ύψος και το πλάτος της φτάνουν περίπου τα δύο μέτρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μπορούσε να επιτρέψει τη διέλευση έως και 30.000 στρατιωτών μέσα σε μία ώρα.

Η κάθοδος στη σήραγγα γίνεται με προστατευτικά κράνη, μέσα από μια απότομη διαδρομή μήκους περίπου 350 μέτρων, μέχρι το σημείο που βρίσκεται σε βάθος 73 μέτρων κάτω από την επιφάνεια. Το πέρασμα είναι στενό, σκοτεινό και υγρό.



Προσωπικά, ήλπιζα ότι θα κατάφερνα να περιγράψω με περισσότερες λεπτομέρειες το εσωτερικό της σήραγγας. Η κλειστοφοβία μου, όμως, είχε άλλα σχέδια: άντεξα μόλις 50 μέτρα κάτω από το έδαφος πριν αποφασίσω ότι είχα δει αρκετά.



Οι περιορισμοί, πάντως, δεν αφορούν μόνο όσους δυσκολεύονται με τους κλειστούς χώρους. Οι νοτιοκορεατικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή, τα οποία δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν μαζί τους οι επισκέπτες στο συγκεκριμένο τμήμα της ξενάγησης. Πριν από την είσοδο γίνεται έλεγχος και τα τηλέφωνα φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Έτσι, ανάμεσα στους κανόνες ασφαλείας και στην προσωπική μου μάχη με την κλειστοφοβία, η επιτόπια καταγραφή της εμπειρίας αποδείχθηκε μάλλον σύντομη.

Το παρατηρητήριο Ντόρα και τα δύο χωριά της DMZ

Από το παρατηρητήριο Ντόρα (Dora Observatory), στη νοτιοκορεατική πλευρά της DMZ, οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν μέσω τηλεσκοπίων το έδαφος της Βόρειας Κορέας, την πόλη Καεσόνγκ και δύο χωριά που βρίσκονται κοντά στη στρατιωτική γραμμή διαχωρισμού.

Το Κιτζόνγκ-ντονγκ (Kijong-dong), γνωστό στη Νότια Κορέα ως «Χωριό της Προπαγάνδας», κατασκευάστηκε στη βορειοκορεατική πλευρά και διαθέτει έναν εντυπωσιακό ιστό σημαίας ύψους περίπου 160 μέτρων. Σε ντοκιμαντέρ του BBC, ο αντισυνταγματάρχης Κρις Μερκάντο (Chris Mercado) εξηγεί ότι ο χαρακτηρισμός του χωριού συνδέεται με την εικόνα των κτιρίων, σε ορισμένα από τα οποία παράθυρα και πόρτες φαίνεται να είναι ζωγραφισμένα στις προσόψεις, αντί να αποτελούν πραγματικά ανοίγματα.



Για χρόνια, οι νοτιοκορεατικές αρχές υποστήριζαν ότι το χωριό ήταν ουσιαστικά ακατοίκητο και είχε δημιουργηθεί για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, η πραγματική παρουσία κατοίκων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Απέναντί του βρίσκεται το Ντεσόνγκ-ντονγκ (Daeseong-dong), γνωστό ως «Χωριό της Ελευθερίας», το οποίο βρίσκεται εντός της DMZ, στη νοτιοκορεατική πλευρά. Σε αντίθεση με το βορειοκορεατικό χωριό, πρόκειται για πραγματικό οικισμό, όπου κάτοικοι ζουν και καλλιεργούν τη γη από την περίοδο μετά την ανακωχή του 1953. Η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά από τις στρατιωτικές αρχές και οι κάτοικοι υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς στην καθημερινότητά τους.

Ο χάρτης δείχνει την τοποθεσία της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα εδώ και δεκαετίες.

Δύο χωριά αντικριστά, σε απόσταση αναπνοής, αλλά χωρισμένα από μια γραμμή που εξακολουθεί να καθορίζει τις ζωές όσων βρίσκονται εκατέρωθεν της.

Η άλλη όψη της Βόρειας Κορέας: Η μαρτυρία ενός ανθρώπου που δραπέτευσε

Μια παιδική ηλικία υπό περιορισμούς

Πίσω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα συρματοπλέγματα και τις υπόγειες σήραγγες βρίσκονται οι άνθρωποι που έζησαν μέσα σε αυτό το σύστημα. Στη συνάντησή μου με τον Γιονγκνάμ (Κεν) Ομ, έναν άνθρωπο που εγκατέλειψε τη Βόρεια Κορέα, άκουσα μια διαφορετική ιστορία της χώρας: όχι μέσα από στρατιωτικές αναλύσεις και επίσημες ανακοινώσεις, αλλά μέσα από τις αναμνήσεις κάποιου που μεγάλωσε εκεί.

Ο Κεν Ομ περιέγραψε μια παιδική ηλικία και εφηβεία που διαμορφώθηκαν μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου ακόμη και οι καθημερινές κοινωνικές επαφές υπόκεινταν σε περιορισμούς. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου ζούσαν μαζί 11 μέλη της οικογένειάς του. Ο πατέρας του πέθανε όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρός και η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε, μια εξέλιξη που, όπως εξήγησε, δεν ήταν συνηθισμένη στη Βόρεια Κορέα.

Η συνάντηση με τον Γιονγκνάμ (Κεν) Ομ, τον Βορειοκορεάτη που δραπέτευσε το 2010, αναζητώντας την ελευθερία μακριά από τους περιορισμούς.

Ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στη χώρα και, το 1990, όταν πέρασε στη μέση εκπαίδευση, βίωσε μια αλλαγή που σήμερα μπορεί να μοιάζει αυτονόητη, αλλά τότε ήταν πρωτόγνωρη για τον ίδιο: την πρώτη του επαφή με κορίτσια στο σχολικό περιβάλλον. Μέχρι εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μαθητές και μαθήτριες δεν είχαν τη δυνατότητα να φοιτούν μαζί. Αυτό άλλαξε το 1990, όταν, όπως ανέφερε, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ έδωσε εντολή να λειτουργούν σχολεία μικτής φοίτησης.

Το 1993 παραμένει στη μνήμη του ως μία από τις πιο δύσκολες χρονιές της ζωής του. Ένας ισχυρός τυφώνας έπληξε τη χώρα, ενώ την ίδια περίοδο η Βόρεια Κορέα βυθιζόταν σε μια βαθιά επισιτιστική κρίση. Για την οικογένειά του, όπως ανέφερε, ήταν ένας εφιάλτης που δεν μπορεί να ξεχάσει. Η κατάρρευση του συστήματος διανομής τροφίμων με δελτίο άφησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα, μετατρέποντας την καθημερινή επιβίωση σε διαρκή αγώνα.

Ο ίδιος ζούσε στην πόλη Χιεσάν, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Η γεωγραφική αυτή θέση θα αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία αργότερα, όταν άρχισε να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο διαφυγής.

Η απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα

Αφού εργάστηκε και ολοκλήρωσε τη δεκαετή στρατιωτική του θητεία, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Βόρεια Κορέα. Η απόφαση έγινε πράξη μόλις τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του υπηρεσίας.

Ωστόσο, η οικογενειακή του κατάσταση είχε ήδη γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Η μητέρα του και ο αδελφός του είχαν φύγει από τη χώρα, χωρίς εκείνος να γνωρίζει πού βρίσκονταν ή αν ήταν ακόμη ζωντανοί. Η απουσία τους δεν αποτελούσε μόνο μια προσωπική απώλεια και πηγή διαρκούς αγωνίας, αλλά επηρέαζε άμεσα και τη δυνατότητά του να συνεχίσει τη ζωή του στη Βόρεια Κορέα.

Ο φράχτης που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ)

Όπως εξήγησε, δεν μπορούσε πλέον να βρει εργασία, καθώς τα μέλη της οικογένειάς του θεωρούνταν αγνοούμενα. Χωρίς να γνωρίζει τι είχε απογίνει η μητέρα και ο αδελφός του και χωρίς να έχει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί τους, βρέθηκε σε μια κατάσταση που έκανε την παραμονή του στη χώρα ολοένα πιο δύσκολη. Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, πήρε την απόφαση να φύγει και ο ίδιος, αναζητώντας μια διέξοδο από ένα σύστημα που περιόριζε όχι μόνο την ελευθερία του, αλλά και τις δυνατότητές του να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Η διαφυγή και η ιστορία ενός μωρού που δεν εγκαταλείφθηκε

Ο Κεν Ομ διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα το 2010. Η διαδρομή προς την ελευθερία δεν ήταν ούτε σύντομη ούτε εύκολη. Όπως μου περιέγραψε, χρειάστηκε να διασχίσει τα σύνορα μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας και ένα ποτάμι μέσα στον χειμώνα, περπατώντας περίπου 20 χιλιόμετρα σε διάστημα σχεδόν 20 ημερών. Ήξερε ότι, αν επέστρεφε, θα τον σκότωναν.

Ανάμεσα στις ιστορίες που μου αφηγήθηκε, υπήρχε μία που με συγκλόνισε ιδιαίτερα. Στην ομάδα των ανθρώπων που προσπαθούσαν να διαφύγουν βρισκόταν και μια μητέρα με το βρέφος της. Όταν και οι δύο εξαντλούνταν, το κλάμα του μωρού αντηχούσε μέσα στην ησυχία της αυγής. Έπρεπε να κινούνται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα, καθώς οποιοσδήποτε ήχος μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την ομάδα. Κάθε φορά που το μωρό έκλαιγε, οι υπόλοιποι πάγωναν και σώπαιναν, φοβούμενοι μήπως γίνουν αντιληπτοί.

Τότε, ο αδελφός της μητέρας τής είπε ψυχρά να εγκαταλείψει το παιδί της. «Άφησε το μωρό σου. Μπορεί να μας σκοτώσεις όλους», της είπε, παρότι το βρέφος ήταν ο ίδιος του ο ανιψιός.

Είναι δύσκολο να ακούς μια τέτοια ιστορία και να μη σταθείς σε όσα κρύβονται πίσω από αυτές τις λέξεις. Μια μητέρα, εξαντλημένη μέσα στη νύχτα, σε μια διαδρομή γεμάτη κινδύνους, καλείται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να αφήσει πίσω το ίδιο της το παιδί. Και γύρω της άνθρωποι που γνωρίζουν ότι ακόμη και ο παραμικρός ήχος μπορεί να τους προδώσει. Όταν ο Κεν Ομ μού περιέγραψε εκείνες τις στιγμές, αυτό που μου έμεινε περισσότερο ήταν η σκληρότητα των συνθηκών: το πώς ο φόβος για την επιβίωση μπορεί να φέρει τους ανθρώπους μπροστά σε αποφάσεις που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν αδιανόητες.



Προειδοποιητική πινακίδα και εμπόδια στον δρόμο που οδηγεί προς τη συνοριακή γραμμή. Φωτογραφία: Getty images / Ideal image

Η ιστορία, ευτυχώς, δεν τελείωσε εκεί. Η μητέρα δεν εγκατέλειψε το μωρό της. Κατάφερε να διασχίσει μαζί του τη ζούγκλα και να συνεχίσει τη διαδρομή προς την ελευθερία. Ο αδελφός της, τον οποίο ο Κεν Ομ περιέγραψε ως «άκαρδο», έχει πλέον εγκατασταθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου ζει μια άνετη ζωή, με δικό του σπίτι και δύο οχήματα. Η μητέρα, από την πλευρά της, εργάζεται σήμερα ως νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο.

Δύο φορές η τύχη τούς έσωσε

Η διαφυγή της ομάδας δεν ήταν μόνο μια δοκιμασία αντοχής, αλλά και μια σειρά από στιγμές στις οποίες η τύχη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Κεν Ομ θυμάται δύο περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τα πάντα.

Το πρώτο σημειώθηκε στην πόλη Κουνμίνγκ της Κίνας, όταν οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι συνήθως έλεγχαν εξονυχιστικά κάθε όχημα, τους άφησαν να περάσουν χωρίς να ελέγξουν το αυτοκίνητό τους, για λόγους που ο ίδιος δεν γνωρίζει.

Το δεύτερο συνέβη στο Λάος, όταν η ομάδα πέρασε από έλεγχο μιας ομάδας αστυνομικών κατά των ναρκωτικών με πολιτικά. Χωρίς τις στολές τους, οι αστυνομικοί έμοιαζαν στα μάτια τους με κακοποιούς, προσθέτοντας ακόμη έναν λόγο ανησυχίας σε μια ήδη επικίνδυνη διαδρομή.

Παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν τελικά να φτάσουν σε γραφείο μετανάστευσης στην Ταϊλάνδη. Έμειναν εκεί για σχεδόν 20 ημέρες, προτού επιβιβαστούν σε πτήση της Korean Air, του εθνικού αερομεταφορέα της Νότιας Κορέας.

Για τον Κεν Ομ, η άφιξη στη Νότια Κορέα σήμαινε το τέλος μιας διαδρομής γεμάτης κινδύνους και αβεβαιότητα. Για εμένα, ακούγοντας την αφήγησή του, οι λεπτομέρειες αυτής της πορείας έκαναν ακόμη πιο σαφές πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η γραμμή ανάμεσα στη διαφυγή και στη σύλληψη — και πόσο μεγάλο τίμημα μπορεί να απαιτήσει η προσπάθεια ενός ανθρώπου να ζήσει ελεύθερος.

Η DMZ δημιουργήθηκε για να χωρίζει δύο χώρες και να αποτρέπει έναν νέο πόλεμο. Περισσότερες από επτά δεκαετίες μετά, εξακολουθεί να θυμίζει ότι η σύγκρουση δεν έχει επιλυθεί. Πίσω από τις στρατιωτικές γραμμές και τις πολιτικές δηλώσεις, όμως, βρίσκονται οι ζωές ανθρώπων που εξακολουθούν να πληρώνουν το τίμημα αυτής της διαίρεσης.