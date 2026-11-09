Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+

Μια μοναδική εμπειρία στον συναρπαστικό κόσμο τηςπροσέφερε ησε 52 τυχερούς του Shell Go+, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στοΟι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα ενός αγώνα Formula 1, παρακολουθώντας τοΣε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την τεχνολογία και το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι νικητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη έναν συναρπαστικό αγώνα, αλλά να δοκιμάσουν και τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτή Formula 1, βιώνοντας την αίσθηση της οδήγησης σε μια αγωνιστική πίστα!Παράλληλα, συμμετείχαν και σε ένα διαδραστικό quiz, δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους γύρω από τον κόσμο των αγώνων, τις ομάδες και την ιστορία του θεσμού. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η αποκλειστική ξενάγηση στο συνεργείο της Ferrari, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και τις εργασίες που συνδέονται με τα εμβληματικά αυτοκίνητα, ανακαλύπτοντας μια αθέατη πλευρά του κόσμου της της ιταλικής εταιρείας. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με δώρα και εκπλήξεις για τους νικητές.Μέσα από τέτοιες ενέργειες, η Coral επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της, δημιουργώντας ευκαιρίες που ξεπερνούν την καθημερινή τους συναλλαγή και μετατρέπονται σε ξεχωριστές εμπειρίες. Με πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή και την επιβράβευση, η εταιρεία συνεχίζει να αναδεικνύει την αξία της σχέσης της με το κοινό της.