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Ισπανία: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη παγιδευμένου σακιδίου στο Οβιέδο
Ισπανία: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη παγιδευμένου σακιδίου στο Οβιέδο
Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε σπίτι έπειτα από καταγγελία για πυροβολισμό νεαρής γυναίκας - Στην είσοδο εντόπισαν σακίδιο με εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη, σκοτώνοντας τον έναν και τραυματίζοντας σοβαρά ένα δεύτερο
Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στη συνοικία Βιγιαφρία του Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος της ομάδας αστυνομικών που εργάζονται με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ ο τραυματίας ανήκει στην ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (TEDAX).
Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε κατοικία της περιοχής έπειτα από ειδοποίηση για μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να είχε δεχθεί πυροβολισμούς και την οποία ο πατέρας της προσπαθούσε να μεταφέρει στο νοσοκομείο. Κατά την άφιξή τους στο κτήριο, εντόπισαν στην είσοδο ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός αστυνομικού και τον βαρύ τραυματισμό του δεύτερου.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος της ομάδας αστυνομικών που εργάζονται με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ ο τραυματίας ανήκει στην ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (TEDAX).
Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε κατοικία της περιοχής έπειτα από ειδοποίηση για μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να είχε δεχθεί πυροβολισμούς και την οποία ο πατέρας της προσπαθούσε να μεταφέρει στο νοσοκομείο. Κατά την άφιξή τους στο κτήριο, εντόπισαν στην είσοδο ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός αστυνομικού και τον βαρύ τραυματισμό του δεύτερου.
Βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών που προηγήθηκαν, ο οποίος ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι οπλισμένος.
Amplio despliegue policial en el barrio ovetense de Villafría tras una explosión cuya causa se desconoce. Según testigos presenciales, un paquete ha explotado en la calle Rafael Urrusti. La explosión tuvo lugar en torno a las 08:45 horas, pero según algunos vecinos, una hora antes se produjo un tiroteo en la misma zona. #TPANoticias— TPA Noticias (@TPAnoticias) November 10, 2026
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