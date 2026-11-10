Ισπανία: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη παγιδευμένου σακιδίου στο Οβιέδο

Amplio despliegue policial en el barrio ovetense de Villafría tras una explosión cuya causa se desconoce. Según testigos presenciales, un paquete ha explotado en la calle Rafael Urrusti. La explosión tuvo lugar en torno a las 08:45 horas, pero según algunos vecinos, una hora antes se produjo un tiroteo en la misma zona. #TPANoticias — TPA Noticias (@TPAnoticias) November 10, 2026

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά απόπου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στη συνοικία Βιγιαφρία του Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος της ομάδας αστυνομικών που εργάζονται με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ ο τραυματίας ανήκει στην ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (TEDAX).Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε κατοικία της περιοχής έπειτα από ειδοποίηση για μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να είχε δεχθείκαι την οποία ο πατέρας της προσπαθούσε να μεταφέρει στο νοσοκομείο. Κατά την άφιξή τους στο κτήριο, εντόπισαν στην είσοδοπου περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός αστυνομικού και τον βαρύ τραυματισμό του δεύτερου.Βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών που προηγήθηκαν, ο οποίος ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι οπλισμένος.