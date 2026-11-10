Βασίλης Ψάλτης στο Greece Talks 2026: Σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών για τις τουριστικές υποδομές

Το μοντέλο της Alpha Bank, οι χρηματοδοτήσεις 3,2 δισ. ευρώ στον τουρισμό, οι επενδύσεις σε Κρήτη και Τήνο και οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους στις διεθνείς αγορές - Όσα είπε ο CEO της Alpha Bank στο συνέδριο Greek Talks 2026 του travel.gr