Βασίλης Ψάλτης στο Greece Talks 2026: Σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών για τις τουριστικές υποδομές
Βασίλης Ψάλτης στο Greece Talks 2026: Σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών για τις τουριστικές υποδομές
Το μοντέλο της Alpha Bank, οι χρηματοδοτήσεις 3,2 δισ. ευρώ στον τουρισμό, οι επενδύσεις σε Κρήτη και Τήνο και οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους στις διεθνείς αγορές - Όσα είπε ο CEO της Alpha Bank στο συνέδριο Greek Talks 2026 του travel.gr
Τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τις υποδομές, ως λύση για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των τουριστικών προορισμών πρότεινε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks 2026 του travel.gr. Ο ίδιος έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, από τα λιμάνια και το οδικό δίκτυο έως τα συστήματα αποχέτευσης, επισημαίνοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς τις αναγκαίες επενδύσεις σε αυτές.
Για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών, ο Βασίλης Ψάλτης περιέγραψε δύο δρόμους: είτε το κόστος να αναληφθεί από τον φορολογούμενο είτε, όταν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν επαρκούν ή δεν μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να αναζητηθούν σχήματα σύμπραξης του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις συγκεκριμένες υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της ανάπτυξης θα μπορούσε να επιμερίζεται και στους άμεσα ωφελούμενους από τη λειτουργία των έργων.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε ότι η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου, με τις χορηγίες να μπορούν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε σε δύο εμβληματικά projects που χρηματοδοτεί η τράπεζα στην Κρήτη και την Τήνο, τα οποία συνδέουν την τουριστική δραστηριότητα με την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική ιστορία και την παράδοση.
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Για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών, ο Βασίλης Ψάλτης περιέγραψε δύο δρόμους: είτε το κόστος να αναληφθεί από τον φορολογούμενο είτε, όταν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν επαρκούν ή δεν μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να αναζητηθούν σχήματα σύμπραξης του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις συγκεκριμένες υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της ανάπτυξης θα μπορούσε να επιμερίζεται και στους άμεσα ωφελούμενους από τη λειτουργία των έργων.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε ότι η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου, με τις χορηγίες να μπορούν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών.
Τα 3,2 δισ. ευρώ χρηματοδοτήσεις στον τουρισμόΑναφερόμενος στη δραστηριότητα της Alpha Bank στον τουρισμό, ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι τα δανειοδοτικά υπόλοιπα της τράπεζας στον κλάδο ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ . Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται είναι μικρομεσαίες, στοιχείο που αποτυπώνει τη διάχυση της τραπεζικής στήριξης πέρα από τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε σε δύο εμβληματικά projects που χρηματοδοτεί η τράπεζα στην Κρήτη και την Τήνο, τα οποία συνδέουν την τουριστική δραστηριότητα με την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική ιστορία και την παράδοση.
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