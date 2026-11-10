Συνελήφθη διακινητής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στα Ιωάννινα, τον έπιασαν με μισό κιλό κοκαΐνης και 3,5 κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Ιωάννινα Κάνναβη Κοκαΐνη

Συνελήφθη διακινητής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στα Ιωάννινα, τον έπιασαν με μισό κιλό κοκαΐνης και 3,5 κιλά κάνναβης

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του έγινε τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του

Συνελήφθη διακινητής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στα Ιωάννινα, τον έπιασαν με μισό κιλό κοκαΐνης και 3,5 κιλά κάνναβης
Στη σύλληψη ενός άνδρα για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στα Ιωάννινα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε μετά από πληροφορίες ότι ο άνδρας που συνελήφθη έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι του.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι του, όταν οι αστυνομικοί τον είδαν αφήνει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια συσκευασία με 150 γραμμάρια κάνναβης.

  • Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του άνδρα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
  • - Δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 514,79 γραμμαρίων
  • - Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 3.428,1 γραμμαρίων
  • - Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • - Δύο ναυτικές φωτοβολίες και μία κροτίδα

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