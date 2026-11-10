Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Συνελήφθη διακινητής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στα Ιωάννινα, τον έπιασαν με μισό κιλό κοκαΐνης και 3,5 κιλά κάνναβης
Συνελήφθη διακινητής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στα Ιωάννινα, τον έπιασαν με μισό κιλό κοκαΐνης και 3,5 κιλά κάνναβης
Η επιχείρηση για τη σύλληψή του έγινε τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του
Στη σύλληψη ενός άνδρα για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στα Ιωάννινα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε μετά από πληροφορίες ότι ο άνδρας που συνελήφθη έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι του.
Η σύλληψη του άνδρα έγινε τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι του, όταν οι αστυνομικοί τον είδαν αφήνει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια συσκευασία με 150 γραμμάρια κάνναβης.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε μετά από πληροφορίες ότι ο άνδρας που συνελήφθη έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι του.
Η σύλληψη του άνδρα έγινε τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι του, όταν οι αστυνομικοί τον είδαν αφήνει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια συσκευασία με 150 γραμμάρια κάνναβης.
- Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του άνδρα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- - Δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 514,79 γραμμαρίων
- - Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 3.428,1 γραμμαρίων
- - Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
- - Δύο ναυτικές φωτοβολίες και μία κροτίδα
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