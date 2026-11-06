Η Ιωάννα Σεβοπούλου διασκευάζει τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου
Η Ιωάννα Σεβοπούλου διασκευάζει τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σπουδαίας Χαρούλας Αλεξίου, το «Φλαμένκο, επιστρέφει στη μουσική σκηνή της χώρας μας μέσα από τη φωνή της Ιωάννας Σεβοπούλου
Με σεβασμό στην ξεχωριστή ταυτότητα του πρωτότυπου τραγουδιού, η ερμηνεύτρια επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονικότητά του αγαπημένου κομματιού τοποθετώντας σε αυτό τη δική της μουσική σφραγίδα.
Το «Φλαμένκο», γνωστό και ως «Να ζήσω ή να πεθάνω», θεωρείται ως ένα τραγούδι με έντονο συναισθηματικό φορτίο. “ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου αλλά και στους κληρονόμους του συνθέτη Νίκου Αντύπα που μου έδωσαν την άδεια για την επανεκτέλεση ενός τραγουδιού με ιδιαίτερη θέση στο ελληνικό μουσικό οικοσύστημα» , δήλωσε η Ιωάννα Σεβοπούλου. Μέσα από την βελούδινη φωνή της , το τραγούδι αποκτά μία νέα ερμηνευτική προσέγγιση και έρχεται να συστηθεί εκ νέου στο κοινό. Η ερμηνεύτρια, χωρίς να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα του πρωτότυπου, δίνει έμφαση στη συναισθηματική ένταση, τη μελωδία και στον στίχο και επιχειρεί να αναδείξει τις διαφορετικές αποχρώσεις του τραγουδιού.
Τη διασκευή και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Βασίλης Κουμεντάκος και έχει δημιουργήσει ένα νέο ηχητικό περιβάλλον που αναδεικνύει την ερμηνεία της Ιωάννας και φέρνει το διαχρονικό τραγούδι πιο κοντά στο σήμερα. Η νέα εκτέλεση κυκλοφορεί από την Panik Records και είναι, ήδη, διαθέσιμη στο Spotify, καθώς και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Τα τελευταία χρόνια, νεότεροι ερμηνευτές επιστρέφουν σε σημαντικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου και τα παρουσιάζουν μέσα από μία πιο σύγχρονη ματιά. Με αυτές τις δημιουργικές πρακτικές κλασικά τραγούδια παραμένουν «ζωντανά», προσελκύουν το ενδιαφέρον νέων γενιών ακροατών και αποκτούν διαφορετικές ερμηνευτικές διαστάσεις. Με αυτή τη νέα προσέγγιση, η Ιωάννα Σεβοπούλου τιμά ένα αγαπημένο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου και, ταυτόχρονα, κάνει ακόμα ένα βήμα στη δική της καλλιτεχνική διαδρομή.
Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια τραγουδάει σε 5 γλώσσες σε εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ παρουσιάζει σε εμβληματικούς χώρους την μουσική παράσταση «Από τον Πλέσσα στον Αλμοδόβαρ, τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης».
Το official music video του «Φλαμένκο» αναμένεται σύντομα.
Tο «Φλαμένκο» μπορείτε να το ακούσετε ΕΔΩ.
Το «Φλαμένκο», γνωστό και ως «Να ζήσω ή να πεθάνω», θεωρείται ως ένα τραγούδι με έντονο συναισθηματικό φορτίο. “ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου αλλά και στους κληρονόμους του συνθέτη Νίκου Αντύπα που μου έδωσαν την άδεια για την επανεκτέλεση ενός τραγουδιού με ιδιαίτερη θέση στο ελληνικό μουσικό οικοσύστημα» , δήλωσε η Ιωάννα Σεβοπούλου. Μέσα από την βελούδινη φωνή της , το τραγούδι αποκτά μία νέα ερμηνευτική προσέγγιση και έρχεται να συστηθεί εκ νέου στο κοινό. Η ερμηνεύτρια, χωρίς να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα του πρωτότυπου, δίνει έμφαση στη συναισθηματική ένταση, τη μελωδία και στον στίχο και επιχειρεί να αναδείξει τις διαφορετικές αποχρώσεις του τραγουδιού.
Τη διασκευή και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Βασίλης Κουμεντάκος και έχει δημιουργήσει ένα νέο ηχητικό περιβάλλον που αναδεικνύει την ερμηνεία της Ιωάννας και φέρνει το διαχρονικό τραγούδι πιο κοντά στο σήμερα. Η νέα εκτέλεση κυκλοφορεί από την Panik Records και είναι, ήδη, διαθέσιμη στο Spotify, καθώς και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Τα τελευταία χρόνια, νεότεροι ερμηνευτές επιστρέφουν σε σημαντικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου και τα παρουσιάζουν μέσα από μία πιο σύγχρονη ματιά. Με αυτές τις δημιουργικές πρακτικές κλασικά τραγούδια παραμένουν «ζωντανά», προσελκύουν το ενδιαφέρον νέων γενιών ακροατών και αποκτούν διαφορετικές ερμηνευτικές διαστάσεις. Με αυτή τη νέα προσέγγιση, η Ιωάννα Σεβοπούλου τιμά ένα αγαπημένο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου και, ταυτόχρονα, κάνει ακόμα ένα βήμα στη δική της καλλιτεχνική διαδρομή.
Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια τραγουδάει σε 5 γλώσσες σε εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ παρουσιάζει σε εμβληματικούς χώρους την μουσική παράσταση «Από τον Πλέσσα στον Αλμοδόβαρ, τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης».
Το official music video του «Φλαμένκο» αναμένεται σύντομα.
Tο «Φλαμένκο» μπορείτε να το ακούσετε ΕΔΩ.
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