Η Ιωάννα Σεβοπούλου διασκευάζει τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σπουδαίας Χαρούλας Αλεξίου, το «Φλαμένκο, επιστρέφει στη μουσική σκηνή της χώρας μας μέσα από τη φωνή της Ιωάννας Σεβοπούλου