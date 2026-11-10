Mythonomics - Ο Αισώπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του δάσους

7 αλληγορικοί μύθοι για την εταιρική διακυβέρνηση









Οι εκδόσεις Κάκτος παρουσιάζουν το MYTHONOMICS, το πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη Κυπριώτη, που συναντά τον κόσμο των οργανισμών μέσα από την αισώπεια παράδοση.















Το MYTHONOMICS απευθύνεται σε στελέχη και επιχειρηματίες, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που έχει υπάρξει μέλος μιας ομάδας, έχει αναλάβει ευθύνη ή έχει αναρωτηθεί πώς λαμβάνονται πραγματικά οι αποφάσεις.







Οι ιστορίες του δεν προσφέρουν έτοιμες απαντήσεις· καλούν τον αναγνώστη να αναγνωρίσει οικείες συμπεριφορές και διλήμματα και, ίσως, να διακρίνει μέσα τους τη δική του αντανάκλαση.







ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:



Κλείσιμο Βαγγέλης Κυπριώτης διαθέτει περισσότερα από τριάντα χρόνια εκτελεστικής εμπειρίας σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.







Σήμερα είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου SEPTONA.



Τι συμβαίνει όταν κλείνουν οι πόρτες των οργανισμών και γύρω από το τραπέζι μένουν μόνο η εξουσία, η μνήμη, η επιρροή και η σιωπή;Οι εκδόσεις Κάκτος παρουσιάζουν το MYTHONOMICS, το πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη Κυπριώτη, που συναντά τον κόσμο των οργανισμών μέσα από την αισώπεια παράδοση.Σε ένα φανταστικό Δάσος που λειτουργεί ως οργανισμός, τα ζώα αναλαμβάνουν διοικητικούς ρόλους και έρχονται αντιμέτωπα με διλήμματα γνώριμα στον ανθρώπινο κόσμο. Επτά αλληγορικοί μύθοι φωτίζουν τις άρρητες δυνάμεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις, διαμορφώνουν τις σχέσεις και καθορίζουν τη ζωή κάθε οργανισμού.Με υπόβαθρο περισσότερα από τριάντα χρόνια διοικητικής εμπειρίας, ο συγγραφέας δημιουργεί ένα μυθοπλαστικό έργο που δεν αναπαριστά πραγματικά πρόσωπα ή περιστατικά. Η εμπειρία γίνεται αφετηρία για να εξερευνήσει, με την ελευθερία της αφήγησης, όσα συμβαίνουν γύρω από ένα τραπέζι αποφάσεων — τόσο εκείνα που λέγονται όσο και εκείνα που αποσιωπώνται.Το MYTHONOMICS απευθύνεται σε στελέχη και επιχειρηματίες, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που έχει υπάρξει μέλος μιας ομάδας, έχει αναλάβει ευθύνη ή έχει αναρωτηθεί πώς λαμβάνονται πραγματικά οι αποφάσεις.Οι ιστορίες του δεν προσφέρουν έτοιμες απαντήσεις· καλούν τον αναγνώστη να αναγνωρίσει οικείες συμπεριφορές και διλήμματα και, ίσως, να διακρίνει μέσα τους τη δική του αντανάκλαση.διαθέτει περισσότερα από τριάντα χρόνια εκτελεστικής εμπειρίας σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Σήμερα είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ηγηθεί στρατηγικών ανάπτυξης και οργανωτικών μετασχηματισμών, επιχειρηματικών αλλαγών σε περιόδους κρίσης, καθώς και εξαγορών, συγχωνεύσεων και επιχειρηματικών ενοποιήσεων. Στη διοικητική του φιλοσοφία κεντρική θέση έχουν οι άνθρωποι, η δημιουργία ισχυρών ομάδων γύρω από ένα κοινό όραμα και η ανάπτυξη με διάρκεια. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια και κλαδικούς φορείς, καθώς και ως ομιλητής σε ημερίδες και συνέδρια.



Είναι απόφοιτος Marketing του Ulster University και κάτοχος MBA από το Kingston University. Τα τελευταία χρόνια εμβαθύνει στο Systemic Leadership, στο Business Coaching, στην εταιρική διακυβέρνηση και στη δυναμική των οικογενειακών επιχειρήσεων.



Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα.



Το MYTHONOMICS είναι το πρώτο του βιβλίο και γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι η εμπειρία, όταν γίνεται ιστορία, μπορεί να φτάσει εκεί όπου τα δεδομένα δεν φτάνουν.

10.11.2026, 11:33