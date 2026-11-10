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Επιστροφή βγαλμένη από παραμύθι για τον Νταβίντ Σίλβα, πέτυχε γκολ και βγήκε MVP στα 40 του, δείτε βίντεο
Επιστροφή βγαλμένη από παραμύθι για τον Νταβίντ Σίλβα, πέτυχε γκολ και βγήκε MVP στα 40 του, δείτε βίντεο
Ο 40χρονος Ισπανός μέσος επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στην αγωνιστική δράση, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα με τη φανέλα της Supreme Shatin, ενώ σκόραρε από το σημείο του πέναλτι
Μια επιστροφή που δύσκολα θα μπορούσε να έχει καλύτερο σενάριο πραγματοποίησε ο Νταβίντ Σίλβα. Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος της Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Ισπανίας πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο αγώνα, έπειτα από τρεισήμισι χρόνια απουσίας, συνδυάζοντας την επανεμφάνισή του με ένα γκολ και το βραβείο του MVP.
Στα 40 του χρόνια, ο Ισπανός άσος επέστρεψε στη δράση φορώντας τη φανέλα της Supreme Shatin, ομάδας που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Χονγκ Κονγκ, και απέδειξε πως η ποιότητά του παραμένει αναλλοίωτη από το πέρασμα του χρόνου.
Ο Σίλβα ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης απέναντι στη Hong Kong Rangers και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 84 λεπτά. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα και πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.
Η Supreme Shatin, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της, καθώς δέχθηκε την ισοφάριση δέκα λεπτά αργότερα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 1-1. Παρά το αποτέλεσμα, η εμφάνιση του Ισπανού ήταν αρκετή για να του χαρίσει το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης.
Για να βρει κανείς την προηγούμενη επίσημη συμμετοχή του Νταβίντ Σίλβα, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στις 23 Μαΐου 2023. Τότε, ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Σοσιεδάδ, αγωνίστηκε απέναντι στην Αλμερία, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 για την ομάδα του.
Εκείνη η αναμέτρηση έμελλε να είναι η τελευταία του, καθώς αποχώρησε στο 20ό λεπτό λόγω τραυματισμού στη γάμπα. Δύο μήνες αργότερα, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης, με αποτέλεσμα να πάρει τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Η απόφασή του έβαλε τέλος σε μια σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή. Με τη Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, ενώ με την εθνική Ισπανίας πανηγύρισε την κορυφή του κόσμου το 2010 και την κατάκτηση του Euro το 2008 και το 2012.
Η ανακοίνωση της επιστροφής του στη δράση, έναν μήνα πριν από την πρώτη του συμμετοχή, αποτέλεσε έκπληξη για τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Πλέον, ο Σίλβα έκανε πράξη την υπόσχεσή του και έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Στα 40 του χρόνια, ο Ισπανός άσος επέστρεψε στη δράση φορώντας τη φανέλα της Supreme Shatin, ομάδας που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Χονγκ Κονγκ, και απέδειξε πως η ποιότητά του παραμένει αναλλοίωτη από το πέρασμα του χρόνου.
Some Spanish guy just scored a penalty for Sha Tin #DavidSilva #hkpl #hkfootball https://t.co/JCbiYZEKE0— Football in Hong Kong (@offsideHK) November 7, 2026
Ο Σίλβα ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης απέναντι στη Hong Kong Rangers και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 84 λεπτά. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα και πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.
Η Supreme Shatin, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της, καθώς δέχθηκε την ισοφάριση δέκα λεπτά αργότερα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 1-1. Παρά το αποτέλεσμα, η εμφάνιση του Ισπανού ήταν αρκετή για να του χαρίσει το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης.
Για να βρει κανείς την προηγούμενη επίσημη συμμετοχή του Νταβίντ Σίλβα, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στις 23 Μαΐου 2023. Τότε, ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Σοσιεδάδ, αγωνίστηκε απέναντι στην Αλμερία, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 για την ομάδα του.
Εκείνη η αναμέτρηση έμελλε να είναι η τελευταία του, καθώς αποχώρησε στο 20ό λεπτό λόγω τραυματισμού στη γάμπα. Δύο μήνες αργότερα, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης, με αποτέλεσμα να πάρει τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Η απόφασή του έβαλε τέλος σε μια σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή. Με τη Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, ενώ με την εθνική Ισπανίας πανηγύρισε την κορυφή του κόσμου το 2010 και την κατάκτηση του Euro το 2008 και το 2012.
Η ανακοίνωση της επιστροφής του στη δράση, έναν μήνα πριν από την πρώτη του συμμετοχή, αποτέλεσε έκπληξη για τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Πλέον, ο Σίλβα έκανε πράξη την υπόσχεσή του και έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
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