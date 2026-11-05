«Άννα Καρένινα» | Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου 2026

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Τοπαρουσιάζει τη θεατρική περίοδο 2026-2027 μία σύγχρονη απόδοση και διασκευή του κλασικού αριστουργήματος. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει και φέτος οκαι την πρωτότυπη μουσική οΤον ομώνυμο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα υποδυθεί η. Στο ρόλο του συζύγου της, Καρένιν, οΤο έργο του Τολστόι θεωρήθηκε από πολλούς (όπως, ο Ντοσκογιέφσκι, ο Φώκνερ κ.ά.) το καλύτερο μυθιστόρημα όλων των εποχών. Η Άννα Καρένινα, μια επική, παγκόσμια ιστορία πάνω σε όλα τα θέματα της ζωής και του θανάτου, ανήκει στην κορωνίδα του λογοτεχνικού ρεαλισμού και προσελκύει πάντα την αγάπη και την συγκίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων παντού στον κόσμο.Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στην αριστοκρατική Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, οι συμβάσεις και οι προκαταλήψεις κυριαρχούν. Σε ένα σύντομο ταξίδι της προς τη Μόσχα, προκειμένου να εξομαλύνει τις εντάσεις και να διευθετήσει τα συζυγικά προβλήματα του αδερφού της, η Άννα θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση που θα της αλλάξει όλη της τη ζωή.Ο γοητευτικός κόμης Βρόνσκι Αλεξέι, ο μελλοντικός αρραβωνιαστικός της ανιψιάς της, θα γίνει η αφορμή για να ξυπνήσουν μέσα της συναισθήματα που ποτέ δεν είχε τολμήσει να εκφράσει. Παρά τον γάμο της με τον αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο Καρένιν, η Άννα παρασύρεται σε έναν θυελλώδη έρωτα με τον Βρόνσκι, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και τη θέση της στην υψηλή κοινωνία. Αναζητώντας το νόημα της ζωής και της προσωπικής ευτυχίας, έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες συγκρούσεις: με τη συμβατική ζωή, με τον παράνομο έρωτα, αλλά και με τις συνέπειες των επιλογών της. Ο σύζυγός της, θέλοντας να αποφύγει ένα κοινωνικό σκάνδαλο, αρνείται να της δώσει διαζύγιο, ακόμη κι όταν μαθαίνει ότι είναι έγκυος και αποκτά ένα παιδί από τον Βρόνσκι.Η κοινωνία, ως αμείλικτος κριτής της εποχής, οδηγεί την ηρωίδα σταδιακά προς την κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, η άκαμπτη στάση του συζύγου της, όπως επίσης και οι υποψίες της πως ο Βρόκνσι μπορεί να την απατά, συμβάλλουν καθοριστικά στην ψυχική και εσωτερική της διάλυση.Μέσα από την τραγική πορεία της Άννας Καρένινα, ο Λέων Τολστόι πραγματεύεται θέματα, όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, ο έρωτας, ο θάνατος, η ζήλια, οι κοινωνικές επιταγές της εποχής. Συγχρόνως, θέτει και ένα διαχρονικό ηθικό δίλημμα: είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν τόλμησες να κάνεις;Πρωταγωνιστούν:Στο ρόλο της Βρόνσκαγια ηΠαίζουν (με αλφαβητική σειρά):Και τα παιδιά:Συντελεστές: