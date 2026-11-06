Δυνατές μουσικές εμπειρίες αυτό το Σάββατο, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας
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Δυνατές μουσικές εμπειρίες αυτό το Σάββατο, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας δεν είναι μόνο τρέξιμο, αλλά και μια τεράστια γιορτή για όλη την πόλη

Δυνατές μουσικές εμπειρίες αυτό το Σάββατο, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας
Η Πειραιώς, Επίσημος Χορηγός της διοργάνωσης, σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 7 Νοεμβρίου να γίνετε μέρος της πιο δυναμικής μουσικής εμπειρίας. Μη λείψει κανείς!

Δυνατές μουσικές εμπειρίες αυτό το Σάββατο, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

- 17:00 – 19:00 | OnTrack Live Concert (Πανεπιστημίου & Ομήρου): Μια αγαπημένη μπάντα-έκπληξη έρχεται live για να ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη! Ελάτε στο κέντρο της Αθήνας να τραγουδήσουμε, να χειροκροτήσουμε τους δρομείς και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

- 17:30 – 21:00 | Silent Disco Party στο Sponsors Village (Απέναντι από το Καλλιμάρμαρο): Το πάρτι μεταφέρεται δίπλα στο Στάδιο! Περάστε από το περίπτερο της Πειραιώς, παραλάβετε τα ασύρματα ακουστικά σας, συντονιστείτε στον DJ και γιορτάστε τον τερματισμό στο πιο cool party της χρονιάς!

Δυνατές μουσικές εμπειρίες αυτό το Σάββατο, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Γιορτάστε μαζί μας, σας περιμένουμε όλους!
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