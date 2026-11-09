ΟΒΟΛΟΣ - Μία ταινία του Κώστα Χαραλάμπους

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3 Δεκεμβρίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFGΠέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα;Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει;Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.Μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος “Καπετάν Μιχάλης” του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, ο Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει με ένα σύγχρονο σχόλιο στην κρίση και ένα ηθικό δίλημμα το οποίο μας αφορά όλους.Πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος, μαζί με ένα λαμπερό καστ καταξιωμένων ηθοποιών, ανάμεσά τους οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.H ταινία είχε την ελληνική πρεμιέρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Ειδική Προβολή, και κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες πανελλαδικά στις 3 Δεκεμβρίου.Το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης. Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.