Μόλις μία ώρα έξω από το κελί, χωρίς ερωτικές επαφές με τη σύζυγό του: Η ζωή του Ράσελ Μπραντ στη φυλακή μετά την καταδίκη του

Ο Μπραντ, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό το 2024, θα έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές εγκαταστάσεις της φυλακής, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο, τα βρετανικά σωφρονιστικά καταστήματα διαθέτουν χώρους λατρείας για διαφορετικές θρησκείες.Η καταδίκη του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, έπειτα από την ετυμηγορία των ενόρκων την περασμένη Πέμπτη. Ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για ένανκαι τρεις σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν σε βάρος τεσσάρων γυναικών μεταξύ 2004 και 2009, ενώ αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης. O ηθοποιός παρέμεινε ανέκφραστος όταν άκουσε την ποινή του, ενώ κατά την αποχώρησή του από τη δικαστική αίθουσα σχημάτισε με τα χείλη του τη φράση «Σ' αγαπώ», απευθυνόμενος στη σύζυγό του.Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Μετά την καταδικαστική απόφαση, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος και οδηγήθηκε στη φυλακή.Η υπόθεση είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα των Sunday Times, The Times και Channel 4, ενώ το 2025 ο Μπραντ, όταν του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες, είχε επαναλάβει την αθωότητά του μέσω βίντεο στο Instagram. Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξακολουθεί να ερευνάσε βάρος του, μία από τις οποίες αφορά γυναίκα που ήταν 16 ετών την περίοδο του καταγγελλόμενου περιστατικού. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας και δεν περιλαμβάνονται στην καταδίκη του.