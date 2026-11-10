Μόλις μία ώρα έξω από το κελί, χωρίς ερωτικές επαφές με τη σύζυγό του: Η ζωή του Ράσελ Μπραντ στη φυλακή μετά την καταδίκη του
Μόλις μία ώρα έξω από το κελί, χωρίς ερωτικές επαφές με τη σύζυγό του: Η ζωή του Ράσελ Μπραντ στη φυλακή μετά την καταδίκη του
Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10,5 ετών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις - Οι συνθήκες κράτησης, το πρωτόκολλο επισκέψεων της οικογένειάς του και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει λόγω της αναγνωρισιμότητάς του
Μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, μακριά από την πολυτέλεια, τη δημοσιότητα και τα προνόμια που απολάμβανε επί χρόνια, αντιμετωπίζει πλέον ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος καταδικάστηκε εχθές Δευτέρα 9 Νοεμβρίο σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.
Ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός και κωμικός βρίσκεται ήδη στις φυλακές υψίστης ασφαλείας HMP Wandsworth του Λονδίνου, όπου, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η Page Six, οι κρατούμενοι περνούν σχεδόν ολόκληρη την ημέρα κλεισμένοι στα κελιά τους, έχοντας μόλις μία ώρα για δραστηριότητες εκτός αυτών.
Ο Κάλι Σαχότα, δικηγόρος και διευθυντής της εταιρείας Sahota & Sahota Solicitors, περιέγραψε στο αμερικανικό μέσο τις συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Μπραντ. Όπως εκτίμησε, ο ηθοποιός θα παραμείνει στη συγκεκριμένη φυλακή για τις επόμενες εβδομάδες, προτού μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, με κριτήριο τις ανάγκες ασφάλειας, προστασίας και επανένταξής του.
Η φυλακή Wandsworth έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, με τον Σαχότα να επισημαίνει ότι ο υπερπληθυσμός και η έλλειψη προσωπικού αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. «Υπάρχει βία στις φυλακές; Ναι. Υπάρχουν ναρκωτικά; Ναι. Υπάρχουν κελιά σχεδιασμένα για δύο ανθρώπους στα οποία φιλοξενούνται περισσότεροι; Ναι. Υπάρχουν προβλήματα με τρωκτικά και παράσιτα; Ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι περιορισμοί που τέθηκαν σε ισχύ κατά την περίοδο της πανδημίας εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των φυλακισμένων, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα εκτός κελιού. Τον υπόλοιπο χρόνο τους προσπαθούν να απασχοληθούν διαβάζοντας βιβλία και περιοδικά ή γράφοντας, ενώ όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορούν να αναλάβουν εργασίες εντός της φυλακής, όπως στην κουζίνα, στα πλυντήρια ή στην καθαριότητα.
Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η νέα πραγματικότητα και για την οικογένεια του Μπραντ. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, η οποία βρισκόταν σταθερά στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της δίκης.
Σύμφωνα με τον Σαχότα, οι οικογενειακές επισκέψεις πραγματοποιούνται συνήθως σε μεγάλες κοινόχρηστες αίθουσες, όπου υπάρχουν χώροι για ροφήματα και μικρά γεύματα, ενώ τα παιδιά μπορούν να παίζουν ώστε η διαδικασία να διατηρεί, όσο είναι δυνατόν, μια αίσθηση κανονικότητας. «Όλα αυτά γίνονται κυρίως για να προστατευθούν τα αθώα πρόσωπα της υπόθεσης, ιδιαίτερα τα παιδιά», εξήγησε.
Οι επισκέψεις ενδέχεται να επιτρέπονται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, με διάρκεια από μία έως δυόμισι ώρες. Ωστόσο, η σωματική επαφή ανάμεσα στον Μπραντ και τη σύζυγό του θα είναι περιορισμένη, καθώς στις φυλακές του Λονδίνου δεν επιτρέπονται οι συζυγικές επισκέψεις με δυνατότητα ιδιωτικής ερωτικής συνεύρεσης.
Ο ηθοποιός θα μπορεί πάντως να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την οικογένειά του. Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος, πολλά σωφρονιστικά καταστήματα διαθέτουν τηλέφωνα ακόμη και μέσα στα κελιά, ενώ η δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων εξαρτάται από το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του κρατουμένου και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ένα ακόμη ζήτημα είναι η ασφάλεια του Μπραντ μέσα στη φυλακή. Η αναγνωρισιμότητά του δεν πρόκειται να του εξασφαλίσει επισήμως ιδιαίτερη μεταχείριση, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ είτε εις βάρος του. Ο Σαχότα επισήμανε ότι στο ανεπίσημο σύστημα σχέσεων που αναπτύσσεται μεταξύ των κρατουμένων ορισμένοι ενδέχεται να απολαμβάνουν διευκολύνσεις χάρη στις γνωριμίες τους. Στην περίπτωση του Μπραντ, όμως, η διασημότητά του και κυρίως η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε θα μπορούσαν να τον καταστήσουν στόχο εκφοβισμού, απειλών ή ανεπιθύμητης προσοχής. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, το προσωπικό της φυλακής θα χρειαστεί να αξιολογήσει εάν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας.
Σύμφωνα με τον Σαχότα, το καλύτερο που έχει να κάνει ο 51χρονος είναι να κρατήσει χαμηλό προφίλ, να παρατηρεί προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω του και να μην εμπιστεύεται εύκολα όσους εμφανίζονται πρόθυμοι να τον βοηθήσουν. «Αυτός που δείχνει φιλικός και προσφέρεται να δώσει συμβουλές ή βοήθεια μπορεί να μην έχει πραγματικά καλές προθέσεις», προειδοποίησε.
Ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός και κωμικός βρίσκεται ήδη στις φυλακές υψίστης ασφαλείας HMP Wandsworth του Λονδίνου, όπου, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η Page Six, οι κρατούμενοι περνούν σχεδόν ολόκληρη την ημέρα κλεισμένοι στα κελιά τους, έχοντας μόλις μία ώρα για δραστηριότητες εκτός αυτών.
Ο Κάλι Σαχότα, δικηγόρος και διευθυντής της εταιρείας Sahota & Sahota Solicitors, περιέγραψε στο αμερικανικό μέσο τις συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Μπραντ. Όπως εκτίμησε, ο ηθοποιός θα παραμείνει στη συγκεκριμένη φυλακή για τις επόμενες εβδομάδες, προτού μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, με κριτήριο τις ανάγκες ασφάλειας, προστασίας και επανένταξής του.
Η φυλακή Wandsworth έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, με τον Σαχότα να επισημαίνει ότι ο υπερπληθυσμός και η έλλειψη προσωπικού αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. «Υπάρχει βία στις φυλακές; Ναι. Υπάρχουν ναρκωτικά; Ναι. Υπάρχουν κελιά σχεδιασμένα για δύο ανθρώπους στα οποία φιλοξενούνται περισσότεροι; Ναι. Υπάρχουν προβλήματα με τρωκτικά και παράσιτα; Ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι περιορισμοί που τέθηκαν σε ισχύ κατά την περίοδο της πανδημίας εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των φυλακισμένων, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα εκτός κελιού. Τον υπόλοιπο χρόνο τους προσπαθούν να απασχοληθούν διαβάζοντας βιβλία και περιοδικά ή γράφοντας, ενώ όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορούν να αναλάβουν εργασίες εντός της φυλακής, όπως στην κουζίνα, στα πλυντήρια ή στην καθαριότητα.
Οι επισκέψεις της οικογένειάς του και ο φόβος για επιθέσεις από συγκρατουμένους
Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η νέα πραγματικότητα και για την οικογένεια του Μπραντ. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, η οποία βρισκόταν σταθερά στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της δίκης.
Σύμφωνα με τον Σαχότα, οι οικογενειακές επισκέψεις πραγματοποιούνται συνήθως σε μεγάλες κοινόχρηστες αίθουσες, όπου υπάρχουν χώροι για ροφήματα και μικρά γεύματα, ενώ τα παιδιά μπορούν να παίζουν ώστε η διαδικασία να διατηρεί, όσο είναι δυνατόν, μια αίσθηση κανονικότητας. «Όλα αυτά γίνονται κυρίως για να προστατευθούν τα αθώα πρόσωπα της υπόθεσης, ιδιαίτερα τα παιδιά», εξήγησε.
Οι επισκέψεις ενδέχεται να επιτρέπονται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, με διάρκεια από μία έως δυόμισι ώρες. Ωστόσο, η σωματική επαφή ανάμεσα στον Μπραντ και τη σύζυγό του θα είναι περιορισμένη, καθώς στις φυλακές του Λονδίνου δεν επιτρέπονται οι συζυγικές επισκέψεις με δυνατότητα ιδιωτικής ερωτικής συνεύρεσης.
Ο ηθοποιός θα μπορεί πάντως να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την οικογένειά του. Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος, πολλά σωφρονιστικά καταστήματα διαθέτουν τηλέφωνα ακόμη και μέσα στα κελιά, ενώ η δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων εξαρτάται από το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του κρατουμένου και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ένα ακόμη ζήτημα είναι η ασφάλεια του Μπραντ μέσα στη φυλακή. Η αναγνωρισιμότητά του δεν πρόκειται να του εξασφαλίσει επισήμως ιδιαίτερη μεταχείριση, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ είτε εις βάρος του. Ο Σαχότα επισήμανε ότι στο ανεπίσημο σύστημα σχέσεων που αναπτύσσεται μεταξύ των κρατουμένων ορισμένοι ενδέχεται να απολαμβάνουν διευκολύνσεις χάρη στις γνωριμίες τους. Στην περίπτωση του Μπραντ, όμως, η διασημότητά του και κυρίως η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε θα μπορούσαν να τον καταστήσουν στόχο εκφοβισμού, απειλών ή ανεπιθύμητης προσοχής. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, το προσωπικό της φυλακής θα χρειαστεί να αξιολογήσει εάν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας.
Σύμφωνα με τον Σαχότα, το καλύτερο που έχει να κάνει ο 51χρονος είναι να κρατήσει χαμηλό προφίλ, να παρατηρεί προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω του και να μην εμπιστεύεται εύκολα όσους εμφανίζονται πρόθυμοι να τον βοηθήσουν. «Αυτός που δείχνει φιλικός και προσφέρεται να δώσει συμβουλές ή βοήθεια μπορεί να μην έχει πραγματικά καλές προθέσεις», προειδοποίησε.
Ο Μπραντ, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό το 2024, θα έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές εγκαταστάσεις της φυλακής, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο, τα βρετανικά σωφρονιστικά καταστήματα διαθέτουν χώρους λατρείας για διαφορετικές θρησκείες.
Η καταδίκη του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, έπειτα από την ετυμηγορία των ενόρκων την περασμένη Πέμπτη. Ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν σε βάρος τεσσάρων γυναικών μεταξύ 2004 και 2009, ενώ αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης. O ηθοποιός παρέμεινε ανέκφραστος όταν άκουσε την ποινή του, ενώ κατά την αποχώρησή του από τη δικαστική αίθουσα σχημάτισε με τα χείλη του τη φράση «Σ' αγαπώ», απευθυνόμενος στη σύζυγό του.
Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Μετά την καταδικαστική απόφαση, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Η υπόθεση είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα των Sunday Times, The Times και Channel 4, ενώ το 2025 ο Μπραντ, όταν του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες, είχε επαναλάβει την αθωότητά του μέσω βίντεο στο Instagram. Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξακολουθεί να ερευνά δύο επιπλέον καταγγελίες βιασμού σε βάρος του, μία από τις οποίες αφορά γυναίκα που ήταν 16 ετών την περίοδο του καταγγελλόμενου περιστατικού. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας και δεν περιλαμβάνονται στην καταδίκη του.
Η καταδίκη του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, έπειτα από την ετυμηγορία των ενόρκων την περασμένη Πέμπτη. Ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν σε βάρος τεσσάρων γυναικών μεταξύ 2004 και 2009, ενώ αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης. O ηθοποιός παρέμεινε ανέκφραστος όταν άκουσε την ποινή του, ενώ κατά την αποχώρησή του από τη δικαστική αίθουσα σχημάτισε με τα χείλη του τη φράση «Σ' αγαπώ», απευθυνόμενος στη σύζυγό του.
Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Μετά την καταδικαστική απόφαση, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Η υπόθεση είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα των Sunday Times, The Times και Channel 4, ενώ το 2025 ο Μπραντ, όταν του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες, είχε επαναλάβει την αθωότητά του μέσω βίντεο στο Instagram. Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξακολουθεί να ερευνά δύο επιπλέον καταγγελίες βιασμού σε βάρος του, μία από τις οποίες αφορά γυναίκα που ήταν 16 ετών την περίοδο του καταγγελλόμενου περιστατικού. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας και δεν περιλαμβάνονται στην καταδίκη του.
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