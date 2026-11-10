Μαριάντα Πιερίδη για τη νοσηλεία της: Έχουμε βρει τι φταίει, περιμένουμε να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε σπίτι
Μαριάντα Πιερίδη για τη νοσηλεία της: Έχουμε βρει τι φταίει, περιμένουμε να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε σπίτι
«Το νου σας στο σώμα σας παιδιά γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε», έγραψε η τραγουδίστρια
Τις τελευταίες εξελίξεις για τη νοσηλεία της επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Μαριάντα Πιερίδη, εξηγώντας πως οι γιατροί έχουν εντοπίσει το πρόβλημα, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για να επανέλθει πλήρως και αναμένει να μάθει πότε θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι της.
Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως χρειάστηκε να νοσηλευτεί με ανάρτησή της την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, εικάζοντας πως ευθυνόταν η κούραση και το άγχος της, ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως δεν ήταν κάτι σοβαρό, καθώς το πρόλαβε νωρίς, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η Μαριάντα Πιερίδη τόνισε πως πρέπει να ακούει το σώμα της και να ξεκουράζεται, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα της: «Καλημέρα σε όλους. Ακόμα εδώ είμαστε, αλλά ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις. Έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Και ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας. Και τα λέω φυσικά για να τα ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να σταματήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μέχρι που κάποια στιγμή φυσικά μας αφήνει εκείνο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Νιώθω πραγματικά πάρα, πάρα πολύ τυχερή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που με τη φροντίδα, την ευγένειά τους, την αγάπη τους έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολη, πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου».
Δείτε την ανάρτηση
Όπως εξήγησε, όλα έχουν κυλήσει ομαλά και περιμένει με ανυπονησία να γυρίσει στον χώρο της: «Τώρα το μόνο που μένει είναι να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας, στην καθημερινότητά μας και σε όλα όσα αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη», είπε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριάντα Πιερίδη πρόσθεσε: «Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το ΟΚ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε! Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!».
Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως χρειάστηκε να νοσηλευτεί με ανάρτησή της την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, εικάζοντας πως ευθυνόταν η κούραση και το άγχος της, ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως δεν ήταν κάτι σοβαρό, καθώς το πρόλαβε νωρίς, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η Μαριάντα Πιερίδη τόνισε πως πρέπει να ακούει το σώμα της και να ξεκουράζεται, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα της: «Καλημέρα σε όλους. Ακόμα εδώ είμαστε, αλλά ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις. Έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Και ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας. Και τα λέω φυσικά για να τα ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να σταματήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μέχρι που κάποια στιγμή φυσικά μας αφήνει εκείνο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Νιώθω πραγματικά πάρα, πάρα πολύ τυχερή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που με τη φροντίδα, την ευγένειά τους, την αγάπη τους έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολη, πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου».
Δείτε την ανάρτηση
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Όπως εξήγησε, όλα έχουν κυλήσει ομαλά και περιμένει με ανυπονησία να γυρίσει στον χώρο της: «Τώρα το μόνο που μένει είναι να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας, στην καθημερινότητά μας και σε όλα όσα αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη», είπε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριάντα Πιερίδη πρόσθεσε: «Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το ΟΚ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε! Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!».
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