Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση 23χρονος που μαχαιρώθηκε στην κοιλιά
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση 23χρονος που μαχαιρώθηκε στην κοιλιά
Μαζί με τον 23χρονο ήταν ακόμα ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελφρά
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί ένας 23χρονος στην κοιλιά.
Όλα έγιναν γύρω στις 19:30, όταν ο 23χρονος και ακόμα ένα άτομο, που ήταν μαζί του, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων (πιθανότατα τρία άτομα). Το άτομο που ήταν μαζί του τραυματίστηκε ελαφρά από χτυπήματα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Σε σοβαρότερη κατάσταση νοσηλεύεται ο 23χρονος.
Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες για το περιστατικό.
Όλα έγιναν γύρω στις 19:30, όταν ο 23χρονος και ακόμα ένα άτομο, που ήταν μαζί του, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων (πιθανότατα τρία άτομα). Το άτομο που ήταν μαζί του τραυματίστηκε ελαφρά από χτυπήματα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Σε σοβαρότερη κατάσταση νοσηλεύεται ο 23χρονος.
Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες για το περιστατικό.
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