Τρία μέλη επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης «καρφώνουν» οι Γάλλοι για το σαμποτάζ στα σούπερ μάρκετ
Τρία μέλη επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης «καρφώνουν» οι Γάλλοι για το σαμποτάζ στα σούπερ μάρκετ
Το Παρίσι αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αναφορικά με την απάντησή του στην Τεχεράνη - Ιρανική μονάδα που εντάσσεται στους Φρουρούς της Επανάστασης πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις σε 700 καταστήματα σούπερ μάρκετ
Στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν απέδωσε επισήμως η Γαλλία την πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έπληξε τον Οκτώβριο συστήματα ψύξης σε περίπου 700 σούπερ μάρκετ, προκαλώντας καταστροφές σε τρόφιμα και τουλάχιστον 15 περιστατικά πυρκαγιάς. Οι γαλλικές υπηρεσίες κατονομάζουν τρεις Ιρανούς που φέρονται να συνδέονται με την επιχείρηση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ξεκαθαρίζει ότι το Παρίσι «δεν αποκλείει τίποτα» ως προς την απάντησή του.
Η γαλλική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την επιχείρηση πρωτοφανή ως προς την έκταση, τις συνέπειες και την επιθετικότητά της, κάνοντας λόγο για την πρώτη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση με στοιχεία σαμποτάζ στα εδάφη της.
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου και στόχευσαν συστήματα ελέγχου επαγγελματικών ψυγείων σε περισσότερα από 700 σημεία λιανικής τροφίμων της γαλλικής αγοράς. Οι δράστες άλλαξαν εξ αποστάσεως τις παραμέτρους απόψυξης, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απενεργοποιήθηκαν συστήματα συναγερμού που θα προειδοποιούσαν για την υπερθέρμανση.
Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν σημαντικές υλικές ζημιές, καταστροφή τροφίμων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και τουλάχιστον 15 εστίες φωτιάς. Εκτός από σούπερ μάρκετ, επηρεάστηκαν μικρά κρεοπωλεία, ένα σφαγείο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Στην έκθεση κατονομάζεται ο Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν, επικεφαλής του Κέντρου Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων και Κυβερνοχώρου των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και οι Μαχντί Λασγκαριάν και Ρεζά Σαλαρβάντ, οι οποίοι παρουσιάζονται ως διοικητές της μονάδας Shahid Kaveh.
Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους φερόμενους δράστες της επίθεσης.
Σύμφωνα με το C4, σειρά τεχνικών στοιχείων συνδέει την ομάδα με την επίθεση. Ανάμεσά τους είναι η χρήση ψηφιακής υποδομής που είχε αξιοποιηθεί για αναγνώριση βιομηχανικών συστημάτων της Schneider Electric, τεχνικές που η συγκεκριμένη μονάδα χρησιμοποιεί τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2026, καθώς και ίχνη χρήσης της περσικής γλώσσας στην υποδομή των επιτιθέμενων.
Η γαλλική πλευρά επισημαίνει επίσης ότι η επίθεση προβλήθηκε από τις 13 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας CyberbanNews, την οποία συνδέει με τη Shahid Kaveh.
Η γαλλική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την επιχείρηση πρωτοφανή ως προς την έκταση, τις συνέπειες και την επιθετικότητά της, κάνοντας λόγο για την πρώτη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση με στοιχεία σαμποτάζ στα εδάφη της.
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου και στόχευσαν συστήματα ελέγχου επαγγελματικών ψυγείων σε περισσότερα από 700 σημεία λιανικής τροφίμων της γαλλικής αγοράς. Οι δράστες άλλαξαν εξ αποστάσεως τις παραμέτρους απόψυξης, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απενεργοποιήθηκαν συστήματα συναγερμού που θα προειδοποιούσαν για την υπερθέρμανση.
Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν σημαντικές υλικές ζημιές, καταστροφή τροφίμων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και τουλάχιστον 15 εστίες φωτιάς. Εκτός από σούπερ μάρκετ, επηρεάστηκαν μικρά κρεοπωλεία, ένα σφαγείο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Οι τρεις Ιρανοί που κατονομάζουν οι γαλλικές αρχέςΤο γαλλικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοκρίσεων (C4), στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ANSSI, οι υπηρεσίες εξωτερικών και εσωτερικών πληροφοριών DGSE και DGSI, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και η Διοίκηση Κυβερνοάμυνας, δημοσιοποίησε στοιχεία και φωτογραφίες προσώπων που συνδέει με τις επιχειρήσεις.
Les trois Iraniens soupçonnés d'être à l'origine de la cyberattaques sur les frigos de 700 sites de la grande distribution en France ⬇️— William Molinié (@WilliamMolinie) November 9, 2026
Hamid Reza Lashgarian, patron du Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique iranien (CGRI-CEC)
Mahdi… pic.twitter.com/CZdNLlxXox
Στην έκθεση κατονομάζεται ο Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν, επικεφαλής του Κέντρου Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων και Κυβερνοχώρου των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και οι Μαχντί Λασγκαριάν και Ρεζά Σαλαρβάντ, οι οποίοι παρουσιάζονται ως διοικητές της μονάδας Shahid Kaveh.
Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους φερόμενους δράστες της επίθεσης.
Η μονάδα Shahid Kaveh στο επίκεντροΗ Γαλλία αποδίδει την εκτέλεση της επιχείρησης στη Shahid Kaveh, μονάδα κυβερνοεπιθέσεων που υπάγεται στο Ηλεκτρονικό και Κυβερνοχώρου Κέντρο των Φρουρών της Επανάστασης.
Σύμφωνα με το C4, σειρά τεχνικών στοιχείων συνδέει την ομάδα με την επίθεση. Ανάμεσά τους είναι η χρήση ψηφιακής υποδομής που είχε αξιοποιηθεί για αναγνώριση βιομηχανικών συστημάτων της Schneider Electric, τεχνικές που η συγκεκριμένη μονάδα χρησιμοποιεί τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2026, καθώς και ίχνη χρήσης της περσικής γλώσσας στην υποδομή των επιτιθέμενων.
Η γαλλική πλευρά επισημαίνει επίσης ότι η επίθεση προβλήθηκε από τις 13 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας CyberbanNews, την οποία συνδέει με τη Shahid Kaveh.
Οι γαλλικές υπηρεσίες περιγράφουν την ομάδα ως μονάδα που διεξάγει εκτεταμένες επιχειρήσεις εναντίον βιομηχανικών συστημάτων με στόχο το σαμποτάζ, κυρίως εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η συγκεκριμένη μονάδα, γνωστή και μέσω της οντότητας Emennet Pasargad, έχει συνδεθεί από τις γαλλικές αρχές με επιχειρήσεις κατά του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo. Το 2021 είχαν αποκαλυφθεί σχέδια επίθεσης και το 2023 πραγματοποιήθηκε παραβίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος του περιοδικού και υποκλοπή δεδομένων.
Οι γαλλικές υπηρεσίες τη συνδέουν επίσης με απόπειρα παραβίασης συστημάτων ψηφιακών οθονών το 2024, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με στόχο την προβολή μηνυμάτων εναντίον της συμμετοχής Ισραηλινών αθλητών. Η επιχείρηση εντοπίστηκε πριν εμφανιστεί το περιεχόμενο στις οθόνες.
Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ιρανό πρεσβευτή στο Παρίσι προκειμένου να του εκφραστεί η έντονη καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης.
Παράλληλα, η Γαλλία θα προτείνει στους Ευρωπαίους εταίρους της νέες κυρώσεις κατά ιρανικών προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την επίθεση και άλλες κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες.
«Δεν αποκλείουμε τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα λάβει όλα τα μέτρα που κρίνει αναγκαία και αναλογικά για να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων ενεργειών, ακόμη και μέτρα που ενδεχομένως δεν θα δημοσιοποιηθούν.
Επηρεάστηκαν επίσης ψυγεία που χρησιμοποιούνται από γαλλικές τράπεζες αίματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν αποθέματα σε άλλες ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτό το δεύτερο κύμα συνδέεται με την ίδια ιρανική επιχείρηση.
Ρωσόφιλες ομάδες χάκερ είχαν αναλάβει την ευθύνη για μέρος των νεότερων επιθέσεων, όμως η Μόσχα είχε αρνηθεί οποιαδήποτε κρατική ανάμιξη.
Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Αύγουστο ψυγεία σε τουλάχιστον έξι καταστήματα εφοδιασμού αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή κυβερνοεπίθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρούν το Ιράν έναν από τους πιθανούς υπόπτους, χωρίς η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.
Και δεύτερη ιρανική μονάδα στο μικροσκόπιοΤο C4 συνδέει παράλληλα σειρά προηγούμενων επιχειρήσεων εναντίον γαλλικών συμφερόντων με τη μονάδα Shahid Shoostari, επίσης ενταγμένη στον κυβερνομηχανισμό των Φρουρών της Επανάστασης.
Η συγκεκριμένη μονάδα, γνωστή και μέσω της οντότητας Emennet Pasargad, έχει συνδεθεί από τις γαλλικές αρχές με επιχειρήσεις κατά του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo. Το 2021 είχαν αποκαλυφθεί σχέδια επίθεσης και το 2023 πραγματοποιήθηκε παραβίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος του περιοδικού και υποκλοπή δεδομένων.
Οι γαλλικές υπηρεσίες τη συνδέουν επίσης με απόπειρα παραβίασης συστημάτων ψηφιακών οθονών το 2024, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με στόχο την προβολή μηνυμάτων εναντίον της συμμετοχής Ισραηλινών αθλητών. Η επιχείρηση εντοπίστηκε πριν εμφανιστεί το περιεχόμενο στις οθόνες.
Μπαρό: «Η πρώτη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση για σαμποτάζ»Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε την επιχείρηση την πρώτη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση με σκοπό το σαμποτάζ που πραγματοποιείται σε γαλλικό έδαφος, προσθέτοντας πως πρόκειται για σοβαρή απειλή για τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια των Γάλλων πολιτών.
Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ιρανό πρεσβευτή στο Παρίσι προκειμένου να του εκφραστεί η έντονη καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης.
Παράλληλα, η Γαλλία θα προτείνει στους Ευρωπαίους εταίρους της νέες κυρώσεις κατά ιρανικών προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την επίθεση και άλλες κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες.
«Δεν αποκλείουμε τίποτα»Ο Μπαρό προχώρησε ακόμη περισσότερο ως προς την πιθανή γαλλική απάντηση.
Les 11 et 12 octobre, près de 700 sites de distribution ont été touchés par une campagne cyber d'une ampleur et d’une agressivité inédites.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 9, 2026
Aujourd’hui, grâce au travail des services de l’Etat, nous connaissons les responsables : les Gardiens de la Révolution de la République… pic.twitter.com/7KQru9as9x
«Δεν αποκλείουμε τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα λάβει όλα τα μέτρα που κρίνει αναγκαία και αναλογικά για να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων ενεργειών, ακόμη και μέτρα που ενδεχομένως δεν θα δημοσιοποιηθούν.
Οι επιθέσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρεςΣτις αρχές Νοεμβρίου ακολούθησε δεύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα ψύξης, το οποίο επηρέασε πάνω από 100 εγκαταστάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Εσθονία και η Φινλανδία.
Επηρεάστηκαν επίσης ψυγεία που χρησιμοποιούνται από γαλλικές τράπεζες αίματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν αποθέματα σε άλλες ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτό το δεύτερο κύμα συνδέεται με την ίδια ιρανική επιχείρηση.
Ρωσόφιλες ομάδες χάκερ είχαν αναλάβει την ευθύνη για μέρος των νεότερων επιθέσεων, όμως η Μόσχα είχε αρνηθεί οποιαδήποτε κρατική ανάμιξη.
Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Αύγουστο ψυγεία σε τουλάχιστον έξι καταστήματα εφοδιασμού αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή κυβερνοεπίθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρούν το Ιράν έναν από τους πιθανούς υπόπτους, χωρίς η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.
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