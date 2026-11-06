Πόσο «Ψηφιακός Πολίτης» είσαι τελικά; , υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Mediterranean College ανοίγει τη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το μέλλον της εργασίας