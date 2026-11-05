Shokz: Τρέξτε ανοιχτά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η πρωτοπόρος Open-Ear & Bone Conduction τεχνολογία της Shokz συναντά τη μεγαλύτερη γιορτή του running στην Ελλάδα, με παρουσία στη Marathon Expo, challenges, giveaways και πολλούς αθλητές που θα τρέξουν με Shokz