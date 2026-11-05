Shokz: Τρέξτε ανοιχτά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Shokz: Τρέξτε ανοιχτά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Η πρωτοπόρος Open-Ear & Bone Conduction τεχνολογία της Shokz συναντά τη μεγαλύτερη γιορτή του running στην Ελλάδα, με παρουσία στη Marathon Expo, challenges, giveaways και πολλούς αθλητές που θα τρέξουν με Shokz
Υπάρχουν στιγμές στο τρέξιμο που δεν ακούγονται μόνο. Τις ζεις.
Η ενέργεια της εκκίνησης. Τα βήματα πάνω στην άσφαλτο. Η ανάσα. Οι φωνές του κόσμου. Η μουσική που σε παρακινεί να συνεχίσεις.
Φέτος, η Shokz, πρωτοπόρος στην τεχνολογία Open-Ear και Bone Conduction, δίνει το δικό της «παρών» στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, προσκαλώντας δρομείς και επισκέπτες να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο να ακούν και να κινούνται.
Με κεντρικό μήνυμα “Be Open”, η Shokz θα βρίσκεται και στη Marathon Expo, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία της, να δοκιμάσουν προϊόντα Shokz και να συμμετάσχουν σε μια σειρά από interactive challenges και giveaways.
Η εμπειρία όμως δεν θα σταματήσει στο περίπτερο.
Η Shokz θα βρίσκεται και στους δρόμους της Αθήνας, καθώς πολλοί αθλητές και δρομείς της running κοινότητας θα συμμετάσχουν στον αγώνα φορώντας Shokz, μεταφέροντας την Open-Ear εμπειρία από την Expo στην ίδια τη διαδρομή του Μαραθωνίου.
Για τη Shokz, το τρέξιμο δεν είναι απλώς μια αθλητική δραστηριότητα. Είναι μια εμπειρία που συνδέει τον άνθρωπο με το σώμα του, τον ρυθμό του και τον κόσμο γύρω του.
Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η φιλοσοφία της Open-Ear τεχνολογίας. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ακουστικά που καλύπτουν ή κλείνουν τον ακουστικό πόρο, η τεχνολογία Open-Ear της Shokz επιτρέπει στον αθλητή να απολαμβάνει τον ήχο χωρίς να απομονώνεται πλήρως από το περιβάλλον του.
Τα Bone Conduction μοντέλα της Shokz, μεταδίδουν τον ήχο μέσω δονήσεων που ταξιδεύουν μέσω των οστών της περιοχής των ζυγωματικών προς το εσωτερικό αυτί, παρακάμπτοντας τον ακουστικό πόρο.
Η φιλοσοφία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τους ανθρώπους που κινούνται: τρέχουν, προπονούνται, κάνουν ποδήλατο, περπατούν, κολυμπούν ή απλώς θέλουν να ακούν το περιεχόμενό τους χωρίς να χάνουν την επαφή με το περιβάλλον τους.
Άνεση, σταθερότητα και επίγνωση του χώρου συνδυάζονται με μια διαφορετική εμπειρία ακρόασης, δημιουργώντας έναν τρόπο να απολαμβάνεις τον ήχο ενώ συνεχίζεις να είσαι “open”.
Eliud Kipchoge: No Human Is Limited
Η σύνδεση της Shokz με το running έχει παγκόσμια διάσταση και εκφράζεται μέσα από τη συνεργασία της με κορυφαίους αθλητές.
Η ενέργεια της εκκίνησης. Τα βήματα πάνω στην άσφαλτο. Η ανάσα. Οι φωνές του κόσμου. Η μουσική που σε παρακινεί να συνεχίσεις.
Φέτος, η Shokz, πρωτοπόρος στην τεχνολογία Open-Ear και Bone Conduction, δίνει το δικό της «παρών» στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, προσκαλώντας δρομείς και επισκέπτες να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο να ακούν και να κινούνται.
Με κεντρικό μήνυμα “Be Open”, η Shokz θα βρίσκεται και στη Marathon Expo, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία της, να δοκιμάσουν προϊόντα Shokz και να συμμετάσχουν σε μια σειρά από interactive challenges και giveaways.
Η εμπειρία όμως δεν θα σταματήσει στο περίπτερο.
Η Shokz θα βρίσκεται και στους δρόμους της Αθήνας, καθώς πολλοί αθλητές και δρομείς της running κοινότητας θα συμμετάσχουν στον αγώνα φορώντας Shokz, μεταφέροντας την Open-Ear εμπειρία από την Expo στην ίδια τη διαδρομή του Μαραθωνίου.
Για τη Shokz, το τρέξιμο δεν είναι απλώς μια αθλητική δραστηριότητα. Είναι μια εμπειρία που συνδέει τον άνθρωπο με το σώμα του, τον ρυθμό του και τον κόσμο γύρω του.
Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η φιλοσοφία της Open-Ear τεχνολογίας. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ακουστικά που καλύπτουν ή κλείνουν τον ακουστικό πόρο, η τεχνολογία Open-Ear της Shokz επιτρέπει στον αθλητή να απολαμβάνει τον ήχο χωρίς να απομονώνεται πλήρως από το περιβάλλον του.
Τα Bone Conduction μοντέλα της Shokz, μεταδίδουν τον ήχο μέσω δονήσεων που ταξιδεύουν μέσω των οστών της περιοχής των ζυγωματικών προς το εσωτερικό αυτί, παρακάμπτοντας τον ακουστικό πόρο.
Η φιλοσοφία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τους ανθρώπους που κινούνται: τρέχουν, προπονούνται, κάνουν ποδήλατο, περπατούν, κολυμπούν ή απλώς θέλουν να ακούν το περιεχόμενό τους χωρίς να χάνουν την επαφή με το περιβάλλον τους.
Άνεση, σταθερότητα και επίγνωση του χώρου συνδυάζονται με μια διαφορετική εμπειρία ακρόασης, δημιουργώντας έναν τρόπο να απολαμβάνεις τον ήχο ενώ συνεχίζεις να είσαι “open”.
Eliud Kipchoge: No Human Is Limited
Η σύνδεση της Shokz με το running έχει παγκόσμια διάσταση και εκφράζεται μέσα από τη συνεργασία της με κορυφαίους αθλητές.
Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Eliud Kipchoge, ένας από τους σπουδαιότερους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών και Global Ambassador της Shokz.
Ο Kipchoge έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του μαραθωνίου. Η προσέγγισή του στο τρέξιμο και στη συνεχή υπέρβαση των προσωπικών ορίων αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Shokz και το μήνυμα:
“No Human Is Limited.”
Για τη Shokz, η συνεργασία με τον Kipchoge δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις. Αφορά μια κοινή αντίληψη: ότι η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους να κινηθούν περισσότερο, να εξερευνήσουν περισσότερο και να ξεπεράσουν τα όριά τους.
Η Αθήνα γίνεται Open
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές στον κόσμο του running. Από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, κάθε χιλιόμετρο αποτελεί μέρος μιας ιστορίας που συνδέει τον αθλητισμό με την ίδια την προέλευση του μαραθωνίου.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Shokz δημιουργεί μια εμπειρία που ξεκινά από τη Marathon Expo και συνεχίζεται μέχρι τη διαδρομή.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να περάσουν από το περίπτερο 64 της Shokz, να γνωρίσουν την Open-Ear τεχνολογία, να συμμετάσχουν στα challenges και να διεκδικήσουν giveaways, ενώ οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να δουν την τεχνολογία στην πράξη μέσα από τους αθλητές και runners που θα αγωνιστούν με Shokz.
Γιατί όταν τρέχεις, δεν υπάρχει μόνο ο ρυθμός που ακούς. Υπάρχει ο κόσμος γύρω σου.
Και η Shokz θέλει να τα κρατήσεις και τα δύο.
Be Open.
Be Moving.
Be Unstoppable.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα Shokz και το Instagram Account @damkalidis
Ο Kipchoge έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του μαραθωνίου. Η προσέγγισή του στο τρέξιμο και στη συνεχή υπέρβαση των προσωπικών ορίων αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Shokz και το μήνυμα:
“No Human Is Limited.”
Για τη Shokz, η συνεργασία με τον Kipchoge δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις. Αφορά μια κοινή αντίληψη: ότι η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους να κινηθούν περισσότερο, να εξερευνήσουν περισσότερο και να ξεπεράσουν τα όριά τους.
Η Αθήνα γίνεται Open
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές στον κόσμο του running. Από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, κάθε χιλιόμετρο αποτελεί μέρος μιας ιστορίας που συνδέει τον αθλητισμό με την ίδια την προέλευση του μαραθωνίου.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Shokz δημιουργεί μια εμπειρία που ξεκινά από τη Marathon Expo και συνεχίζεται μέχρι τη διαδρομή.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να περάσουν από το περίπτερο 64 της Shokz, να γνωρίσουν την Open-Ear τεχνολογία, να συμμετάσχουν στα challenges και να διεκδικήσουν giveaways, ενώ οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να δουν την τεχνολογία στην πράξη μέσα από τους αθλητές και runners που θα αγωνιστούν με Shokz.
Γιατί όταν τρέχεις, δεν υπάρχει μόνο ο ρυθμός που ακούς. Υπάρχει ο κόσμος γύρω σου.
Και η Shokz θέλει να τα κρατήσεις και τα δύο.
Be Open.
Be Moving.
Be Unstoppable.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα Shokz και το Instagram Account @damkalidis
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα