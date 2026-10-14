ΑΒ Βασιλόπουλος: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον καταναλωτή και οκτώ διακρίσεις στα Supermarket Awards 2026

Σημαντική ήταν και η αναγνώριση της στρατηγικής της ΑΒ στον τομέα τουκαι του, μεκαιβραβείο. Οι διακρίσεις αφορούν στην ανάπτυξη του franchise, το πρότυπο κατάστημα convenience τροφίμων και το δίκτυο supermarket franchising convenience. Με 500 καταστήματα franchise σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ βρίσκεται πλέον σε περισσότερες γειτονιές και περιοχές της χώρας. Μέσα από τα μοντέλα AB Shop & Go και ΑΒ Συνεργάτης, συνδυάζει την οργανωμένη υποστήριξη των συνεργατών της σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογίας και εκπαίδευσης με τη γνώση που διαθέτουν οι ίδιοι για τις ανάγκες της περιοχής τους. Τα καταστήματα convenience συμπληρώνουν αυτή την προσέγγιση, διευκολύνοντας τις καθημερινές αγορές και συνδυάζοντας γρήγορη εξυπηρέτηση με ποικιλία ειδών προσαρμοσμένη στις συνήθειες των καταναλωτών.Η εταιρεία έλαβε επίσης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η Mitsopoulos The Meat Family, ο Κήπος της Ξάνθης και επιλεγμένοι παραγωγοί τυριών από την Κρήτη, την Ελασσόνα, την Αμφιλοχία, τον Παρνασσό και τη Μύκονο. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η ΑΒ διαθέτει προϊόντα με ξεκάθαρη προέλευση και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους Έλληνες παραγωγούς τη δυνατότητα να α προσεγγίσουν ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και να αναδείξουν την παραγωγική παράδοση και την τεχνογνωσία τους.Τέλος, μεβραβείο διακρίθηκε και η πρωτοβουλία «», η οποία συμπλήρωσε το 2026 δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς. Με κεντρικό μήνυμα «από τα παιδιά, για τα παιδιά», η δράση αξιοποιεί τις ζωγραφιές που φιλοξενούνται στις συσκευασίες και τη συμμετοχή των καταναλωτών για να στηρίξει παιδιά που έχουν ανάγκη. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 230.000 ευρώ για έξι οργανισμούς, ενώ μόνο το 2026 συγκεντρώθηκαν 28.035,60 ευρώ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επετειακή πρωτοβουλία περιλάμβανε επίσης διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής και δημιουργικές δράσεις στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.Οι οκτώ διακρίσεις αποτυπώνουν το εύρος της δραστηριότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος και αναδεικνύουν τη σημασία που δίνει στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στην ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία.