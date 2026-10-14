ΑΒ Βασιλόπουλος: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον καταναλωτή και οκτώ διακρίσεις στα Supermarket Awards 2026
ΑΒ Βασιλόπουλος: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον καταναλωτή και οκτώ διακρίσεις στα Supermarket Awards 2026
Πέντε Gold, δύο Silver και ένα Bronze βραβείο για την ανάπτυξη του franchise, τις ποιοτικές επιλογές σε προσιτές τιμές και τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής
Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία αγορών, να διαθέτει ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές και να επενδύει σε συνεργασίες που στηρίζουν την ελληνική παραγωγή και την τοπική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, αναπτύσσει το δίκτυό της, ανανεώνει τον τρόπο επικοινωνίας της με τους καταναλωτές και υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προσφοράς με μετρήσιμο αντίκτυπο. Αυτή η πολύπλευρη δραστηριότητα αναγνωρίστηκε στα Supermarket Awards 2026, όπου η εταιρεία απέσπασε συνολικά οκτώ βραβεία: πέντε Gold, δύο Silver και ένα Bronze.
Στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η σειρά «ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή» απέσπασε Gold βραβείο για τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας της, που συνδυάζει ποιότητα και προσιτή τιμή. Με προϊόντα ραφιού, ψυγείου και κατάψυξης, φρέσκα κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, καθώς και βιολογικά προϊόντα, καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του καθημερινού τραπεζιού. Η εξέλιξή της βασίζεται στη συστηματική ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών και στη συνεργασία με προμηθευτές που ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και ελέγχου των τροφίμων.
Η νέα brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω» διακρίθηκε με Gold βραβείο στην κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση», αναδεικνύοντας τη συναισθηματική σχέση που δημιουργείται γύρω από το καλό φαγητό. Μέσα από μια πρωτότυπη και χιουμοριστική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο καρότσια αγορών, η καμπάνια έφερε στο προσκήνιο τις στιγμές που μοιραζόμαστε γύρω από το τραπέζι. Με παρουσία στην τηλεόραση, τα ψηφιακά μέσα, τα social media και τα καταστήματα, κατέγραψε βελτίωση σε δείκτες όπως η πρόθεση αγοράς και η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στη μάρκα.
Μία ακόμη Gold διάκριση έλαβε το ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ΑΒ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Η ενέργεια συνδύασε πολυκαναλική προβολή με διαδραστικές εμπειρίες εντός του καταστήματος και γευστικές δοκιμές. Η ανταπόκριση των καταναλωτών αποτυπώθηκε και στα εμπορικά αποτελέσματα, με αύξηση πωλήσεων 10,7% μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι 40 δημοσιεύσεις στον Τύπο συγκέντρωσαν 1,5 εκατ. προβολές.
Στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η σειρά «ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή» απέσπασε Gold βραβείο για τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας της, που συνδυάζει ποιότητα και προσιτή τιμή. Με προϊόντα ραφιού, ψυγείου και κατάψυξης, φρέσκα κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, καθώς και βιολογικά προϊόντα, καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του καθημερινού τραπεζιού. Η εξέλιξή της βασίζεται στη συστηματική ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών και στη συνεργασία με προμηθευτές που ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και ελέγχου των τροφίμων.
Η νέα brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω» διακρίθηκε με Gold βραβείο στην κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση», αναδεικνύοντας τη συναισθηματική σχέση που δημιουργείται γύρω από το καλό φαγητό. Μέσα από μια πρωτότυπη και χιουμοριστική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο καρότσια αγορών, η καμπάνια έφερε στο προσκήνιο τις στιγμές που μοιραζόμαστε γύρω από το τραπέζι. Με παρουσία στην τηλεόραση, τα ψηφιακά μέσα, τα social media και τα καταστήματα, κατέγραψε βελτίωση σε δείκτες όπως η πρόθεση αγοράς και η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στη μάρκα.
Μία ακόμη Gold διάκριση έλαβε το ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ΑΒ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Η ενέργεια συνδύασε πολυκαναλική προβολή με διαδραστικές εμπειρίες εντός του καταστήματος και γευστικές δοκιμές. Η ανταπόκριση των καταναλωτών αποτυπώθηκε και στα εμπορικά αποτελέσματα, με αύξηση πωλήσεων 10,7% μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι 40 δημοσιεύσεις στον Τύπο συγκέντρωσαν 1,5 εκατ. προβολές.
Σημαντική ήταν και η αναγνώριση της στρατηγικής της ΑΒ στον τομέα του franchise και του convenience, με δύο Gold και ένα Bronze βραβείο. Οι διακρίσεις αφορούν στην ανάπτυξη του franchise, το πρότυπο κατάστημα convenience τροφίμων και το δίκτυο supermarket franchising convenience. Με 500 καταστήματα franchise σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ βρίσκεται πλέον σε περισσότερες γειτονιές και περιοχές της χώρας. Μέσα από τα μοντέλα AB Shop & Go και ΑΒ Συνεργάτης, συνδυάζει την οργανωμένη υποστήριξη των συνεργατών της σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογίας και εκπαίδευσης με τη γνώση που διαθέτουν οι ίδιοι για τις ανάγκες της περιοχής τους. Τα καταστήματα convenience συμπληρώνουν αυτή την προσέγγιση, διευκολύνοντας τις καθημερινές αγορές και συνδυάζοντας γρήγορη εξυπηρέτηση με ποικιλία ειδών προσαρμοσμένη στις συνήθειες των καταναλωτών.
Η εταιρεία έλαβε επίσης Silver διάκριση για τις αποκλειστικές συνεργασίες της με παραγωγούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η Mitsopoulos The Meat Family, ο Κήπος της Ξάνθης και επιλεγμένοι παραγωγοί τυριών από την Κρήτη, την Ελασσόνα, την Αμφιλοχία, τον Παρνασσό και τη Μύκονο. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η ΑΒ διαθέτει προϊόντα με ξεκάθαρη προέλευση και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους Έλληνες παραγωγούς τη δυνατότητα να α προσεγγίσουν ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και να αναδείξουν την παραγωγική παράδοση και την τεχνογνωσία τους.
Τέλος, με Silver βραβείο διακρίθηκε και η πρωτοβουλία «Πασχαλινό Αβγό ΑΒ», η οποία συμπλήρωσε το 2026 δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς. Με κεντρικό μήνυμα «από τα παιδιά, για τα παιδιά», η δράση αξιοποιεί τις ζωγραφιές που φιλοξενούνται στις συσκευασίες και τη συμμετοχή των καταναλωτών για να στηρίξει παιδιά που έχουν ανάγκη. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 230.000 ευρώ για έξι οργανισμούς, ενώ μόνο το 2026 συγκεντρώθηκαν 28.035,60 ευρώ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επετειακή πρωτοβουλία περιλάμβανε επίσης διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής και δημιουργικές δράσεις στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Οι οκτώ διακρίσεις αποτυπώνουν το εύρος της δραστηριότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος και αναδεικνύουν τη σημασία που δίνει στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στην ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
Η εταιρεία έλαβε επίσης Silver διάκριση για τις αποκλειστικές συνεργασίες της με παραγωγούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η Mitsopoulos The Meat Family, ο Κήπος της Ξάνθης και επιλεγμένοι παραγωγοί τυριών από την Κρήτη, την Ελασσόνα, την Αμφιλοχία, τον Παρνασσό και τη Μύκονο. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η ΑΒ διαθέτει προϊόντα με ξεκάθαρη προέλευση και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους Έλληνες παραγωγούς τη δυνατότητα να α προσεγγίσουν ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και να αναδείξουν την παραγωγική παράδοση και την τεχνογνωσία τους.
Τέλος, με Silver βραβείο διακρίθηκε και η πρωτοβουλία «Πασχαλινό Αβγό ΑΒ», η οποία συμπλήρωσε το 2026 δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς. Με κεντρικό μήνυμα «από τα παιδιά, για τα παιδιά», η δράση αξιοποιεί τις ζωγραφιές που φιλοξενούνται στις συσκευασίες και τη συμμετοχή των καταναλωτών για να στηρίξει παιδιά που έχουν ανάγκη. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 230.000 ευρώ για έξι οργανισμούς, ενώ μόνο το 2026 συγκεντρώθηκαν 28.035,60 ευρώ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επετειακή πρωτοβουλία περιλάμβανε επίσης διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής και δημιουργικές δράσεις στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Οι οκτώ διακρίσεις αποτυπώνουν το εύρος της δραστηριότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος και αναδεικνύουν τη σημασία που δίνει στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στην ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
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