12ο Women in Business Forum: Future Leaders
12ο Women in Business Forum: Future Leaders
Γίνε μέρος της ηγεσίας που διαμορφώνει το αύριο
Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ 15:00–20:00, το 12ο Women in Business Forum της ICAP CRIF επιστρέφει με κεντρικό θέμα «Future Ready Leaders», στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza (Σύνταγμα). Πρόκειται, για μια δυναμική συνάντηση για στελέχη και επαγγελματίες που θέλουν να ενισχύσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να αποκτήσουν εφαρμόσιμες ιδέες για το επόμενο βήμα της σταδιοδρομίας τους.
Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους Future Ready Leaders
Υπό την Αιγίδα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του CSR Hellas, του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ) και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), το Forum παρουσιάζει μια πλούσια 5ωρη ατζέντα με ομιλίες, διαδραστικά panels και fireside chats, οργανωμένα σε τέσσερις θεματικούς πυλώνες:
1. Women in Tech & AI — Πώς οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της αλλαγής.
2. Inclusive Leadership — Πώς η συμπεριληπτική ηγεσία δημιουργεί πιο ανθεκτικούς και αποδοτικούς οργανισμούς.
3. Entrepreneurship & Growth — Ιδέες, εμπειρίες και στρατηγικές για επιχειρηματική ανάπτυξη με προοπτική.
4. Redefining Success — Επαναπροσδιορίζοντας την επιτυχία μέσα από την αρμονική σύνδεση επαγγελματικής ζωής, υγείας και ευεξίας.
26 διακεκριμένοι ομιλητές από την επιχειρηματική και θεσμική κοινότητα
Στο Forum συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη, θεσμικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες και experts από διαφορετικούς κλάδους, μεταφέροντας εμπειρία, πρακτική γνώση και διαφορετικές οπτικές για την ηγεσία του αύριο: Γνωρίστε τους Ομιλητές και τις Ομιλήτριες
Δικτύωση με ουσιαστικό αντίκτυπο
Με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά και τη συμμετοχή περισσότερων από 250 ανώτατων και ανώτερων στελεχών, η εσπερίδα θα προσφέρει ένα ισχυρό περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας νέων επαφών και ανάπτυξης συνεργασιών. Το networking cocktail που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνεχίσουν τη συζήτηση σε πιο άμεσο και δημιουργικό πλαίσιο.
Κλείστε τη θέση σας
Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή και εξασφαλίστε την παρουσία σας στη συνάντηση που φέρνει στο ίδιο δωμάτιο ιδέες, εμπειρίες και ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της επιχειρηματικής ηγεσίας.
Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους Future Ready Leaders
Υπό την Αιγίδα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του CSR Hellas, του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ) και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), το Forum παρουσιάζει μια πλούσια 5ωρη ατζέντα με ομιλίες, διαδραστικά panels και fireside chats, οργανωμένα σε τέσσερις θεματικούς πυλώνες:
1. Women in Tech & AI — Πώς οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της αλλαγής.
2. Inclusive Leadership — Πώς η συμπεριληπτική ηγεσία δημιουργεί πιο ανθεκτικούς και αποδοτικούς οργανισμούς.
3. Entrepreneurship & Growth — Ιδέες, εμπειρίες και στρατηγικές για επιχειρηματική ανάπτυξη με προοπτική.
4. Redefining Success — Επαναπροσδιορίζοντας την επιτυχία μέσα από την αρμονική σύνδεση επαγγελματικής ζωής, υγείας και ευεξίας.
26 διακεκριμένοι ομιλητές από την επιχειρηματική και θεσμική κοινότητα
Στο Forum συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη, θεσμικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες και experts από διαφορετικούς κλάδους, μεταφέροντας εμπειρία, πρακτική γνώση και διαφορετικές οπτικές για την ηγεσία του αύριο: Γνωρίστε τους Ομιλητές και τις Ομιλήτριες
Δικτύωση με ουσιαστικό αντίκτυπο
Με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά και τη συμμετοχή περισσότερων από 250 ανώτατων και ανώτερων στελεχών, η εσπερίδα θα προσφέρει ένα ισχυρό περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας νέων επαφών και ανάπτυξης συνεργασιών. Το networking cocktail που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνεχίσουν τη συζήτηση σε πιο άμεσο και δημιουργικό πλαίσιο.
Κλείστε τη θέση σας
Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή και εξασφαλίστε την παρουσία σας στη συνάντηση που φέρνει στο ίδιο δωμάτιο ιδέες, εμπειρίες και ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της επιχειρηματικής ηγεσίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα