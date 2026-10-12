Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες Τρίτη και Τετάρτη, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες Τρίτη και Τετάρτη, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια τα πιο επίμονα φαινόμενα – Πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες την Αττική, άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες Τρίτη και Τετάρτη, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
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Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Κλείσιμο
ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη 14-10-2026

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.
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