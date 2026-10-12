Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η ΕΕ έτοιμη να πάρει μέτρα αν οι ψηφιακές πλατφόρμες μεταδώσουν ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν
Η ΕΕ έτοιμη να πάρει μέτρα αν οι ψηφιακές πλατφόρμες μεταδώσουν ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν
Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας ανακοίνωσε ότι η θανάτωση του δράστη επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, το 2009, θα είναι δημόσια
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις ΗΠΑ ενός άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι η θανάτωση από εκτελεστικό απόσπασμα του 56χρονου Νιντάλ Χασάν, δράστη επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009, θα είναι δημόσια.
Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου είπε ότι η θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενέκρινε τη δημόσια μετάδοση της εκτέλεσης, ένα άνευ προηγουμένου σχέδιο.
Θα μπορούσε αυτή η εκτέλεση να μεταδοθεί στην Ευρώπη; Σύμφωνα με τους ψηφιακούς κανόνες της ΕΕ, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να «εφαρμόζουν επιμελώς τους δικούς τους κανόνες χρήσης», εξήγησε εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο Τόμας Ρενιέ.
«Αν δούμε ορισμένες πλατφόρμες, η Meta απαγορεύει ρητά τη ζωντανή μετάδοση εκτελέσεων θανατικής ποινής, ενώ το X και το TikTok απαγορεύουν περιεχόμενο που είναι σοκαριστικό ή εξυμνεί τη βία», τόνισε.
Ο Ρενιέ δήλωσε ότι δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για το τι κάνουν οι πλατφόρμες στις ΗΠΑ.
«Αλλά στην Ευρώπη έχουμε σαφείς κανόνες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου.
Εάν τα δίκτυα δεν εφαρμόσουν τους δικούς τους κανόνες, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τότε τις εξουσίες που της παρέχονται από τους ψηφιακούς κανονισμούς της για να το αποτρέψει αυτό.
Η κυβέρνηση Τραμπ επικρίνει τακτικά αυτούς τους κανόνες, θεωρώντας τους ως μέσο «λογοκρισίας», μια κατηγορία που η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι η θανάτωση από εκτελεστικό απόσπασμα του 56χρονου Νιντάλ Χασάν, δράστη επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009, θα είναι δημόσια.
Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου είπε ότι η θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενέκρινε τη δημόσια μετάδοση της εκτέλεσης, ένα άνευ προηγουμένου σχέδιο.
President Trump on Friday said he "absolutely" authorized the Pentagon's plan to livestream the Fort Hood shooter's execution.— CBS News (@CBSNews) October 10, 2026
On Thursday, Defense Secretary Pete Hegseth said that Nidal Hasan's execution by firing squad will be public. The ex-Army major was convicted of killing… pic.twitter.com/SOSNyifKe6
«Αν δούμε ορισμένες πλατφόρμες, η Meta απαγορεύει ρητά τη ζωντανή μετάδοση εκτελέσεων θανατικής ποινής, ενώ το X και το TikTok απαγορεύουν περιεχόμενο που είναι σοκαριστικό ή εξυμνεί τη βία», τόνισε.
Ο Ρενιέ δήλωσε ότι δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για το τι κάνουν οι πλατφόρμες στις ΗΠΑ.
«Αλλά στην Ευρώπη έχουμε σαφείς κανόνες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου.
Εάν τα δίκτυα δεν εφαρμόσουν τους δικούς τους κανόνες, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τότε τις εξουσίες που της παρέχονται από τους ψηφιακούς κανονισμούς της για να το αποτρέψει αυτό.
Η κυβέρνηση Τραμπ επικρίνει τακτικά αυτούς τους κανόνες, θεωρώντας τους ως μέσο «λογοκρισίας», μια κατηγορία που η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά.
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