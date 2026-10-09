Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη: Η αρχιτέκτονας που άφησε το αποτύπωμά της στη Σάνη και τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos, με βαθιά θλίψη, αποχαιρετά τη Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη, διακεκριμένη αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκό, της οποίας το όραμα, η δημιουργικότητα και η διαχρονική προσφορά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της πορείας του Ομίλου.Η Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη συνδέθηκε στενά με τη Σάνη. Μαζί με τον σύζυγό της, Σταύρο Ανδρεάδη, και την οικογένεια Ανδρεάδη, είχε κομβικό ρόλο στη μετεξέλιξή της σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό.Ως επικεφαλής αρχιτέκτονας σε μια σημαντική περίοδο ανάπτυξης του Sani Resort, συμμετείχε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας προσέγγισης στη φιλοξενία, όπου η αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον και η εμπειρία του επισκέπτη συνδέονται άρρηκτα. Εξίσου καθοριστική υπήρξε η συμβολή της στη δημιουργία και ανάπτυξη των Ikos Resorts και στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους. Σχεδίασε το πρώτο Ikos Resort, το Ikos Olivia, καθώς και τα Ikos Dassia, Ikos Aria και Ikos Odisia, την ανακαίνιση του Ikos Oceania, όπως και το Ikos Kissamos στην Κρήτη.Το σημαντικό έργο της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην εξέλιξη της Σάνης αλλά και, ευρύτερα, στη διαδρομή του Ομίλου Sani/Ikos.Μαζί με τον Σταύρο Ανδρεάδη, η Νίκη είχε επίσης καταλυτικό ρόλο στη γέννηση του Sani Festival, μέσα από την κοινή τους αγάπη για την τζαζ, τη μουσική και τον πολιτισμό. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το Φεστιβάλ εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας, με διεθνή αναγνώριση.Παράλληλα, η Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη διέγραψε διακεκριμένη πορεία στην αρχιτεκτονική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Απόφοιτος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν διδάκτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής και υπηρέτησε ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Μέσα από τη διδασκαλία της, επηρέασε και ενέπνευσε νεότερες γενιές αρχιτεκτόνων.Για όλους εμάς στον Όμιλο Sani/Ikos, η Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη αφήνει πίσω της μια πολύτιμη παρακαταθήκη, όχι μόνο μέσα από την πορεία και τη δημιουργία της, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά της. Η ζεστασιά, η ευγένεια και η γενναιοδωρία της άγγιξαν όσους είχαν το προνόμιο να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Η βαθιά αγάπη της για την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και τις τέχνες θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς μας για τις επόμενες γενιές.Η σκέψη μας είναι με τον Σταύρο, τον γιο της Τάσο, την οικογένεια Ανδρεάδη και με όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Τους εκφράζουμε τα βαθύτερα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.