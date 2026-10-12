Τα-ρα-χή με την έξτρα ανανεωμένη εμφάνιση του ΛεΠα, αγνώριστος από τα φίλτρα - Δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leuteris Pantazis (@lepa_official)

Με δημόσια παρέμβαση στην πολυσυζητημένη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εσχάτως πρακτική του rejuvenation μοιάζει το τελευταίο σύντομο βίντεο που ανάρτησε ο Λευτέρης Πανταζής στο Instagram. Όμως, αυτό που κυρίως προβληματίζει στη συγκεκριμένη ανάρτηση, έγκειται στο εάν η απώτερη σκοπιμότητα του αγαπημένου ΛεΠα είναι να τρολάρει τη μανία με τις αισθητικές και αναζωογονητικές επεμβάσεις, επιδεικνύοντας πού μπορεί να οδηγήσει η υπερβολή.Ωστόσο, επειδή αποκλείεται ένας άνθρωπος με την ωριμότητα και την αυθεντική θυμοσοφία του Λευτέρη Πανταζή να ενέδωσε στην άκριτη υιοθέτηση παρα-ιατρικών μεθόδων που παρα-φουσκώνουν, παρα-μορφώνουν κ.ο.κ., το πιθανότερο είναι ότι ο ΛεΠα χρησιμοποίησε όλα μαζί τα φίλτρα AI των social media για να προσελκύσει την προσοχή.Και, βεβαίως, όσοι ακούν την ανεπανάληπτη φωνή του λαϊκού βάρδου, την ώρα που απορούν εάν είναι όντως αυτός που τραγουδάει α καπέλα μερικούς στίχους από το μεγαλύτερο σουξέ του, τα «Λουλούδια» διαφημίζοντας την επικείμενη εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο, διερωτώνται εκ παραλλήλου τι από όλα αυτά που παρουσιάζει ο ΛεΠα είναι ψηφιακό και τι όχι.Σε ό,τι αφορά στους ακολούθους του και τις αντιδράσεις τους, οι followers φαίνεται πως ανταποκρίθηκαν ακριβώς όπως το είχε προσχεδιάσει ο ΛεΠα -σαστίζοντας. Ενδεικτικά, άλλοι του συνέστησαν να προσέχει τα τσιμπήματα από μέλισσες, καθώς προκαλούν αναφυλαξία και έντονα συμπτώματα οιδήματος στο πρόσωπο, άλλοι τον συνέκριναν με πυγμάχο μετά από έναν σκληρό αγώνα και ακατάσχετο γρονθοκόπημα στο πρόσωπο κ.λπ. Προφανώς, ορισμένοι -όσοι πιθανόν δεν αντελήφθησαν το τρολάρισμα- προέτρεψαν τον Λευτέρη Πανταζή να χαλιναγωγήσει την τάση να διορθώνει ατέλειες του χρόνου στην εξωτερική εμφάνισή του.Το ουσιώδες ερώτημα, εντούτοις, είναι εάν ένας ΛεΠα έχει ανάγκη από υποδείξεις και παραινέσεις στον τομέα της αισθητικής βελτίωσης του εαυτού του. Υπενθυμίζεται ότι ο Λευτέρης Πανταζής, ήδη από τη δεκαετία του 90, όταν ακόμη ήταν ταμπού η εμφύτευση μαλλιών, εκείνος όχι μόνο είχε προχωρήσει σε θεραπεία για το τριχωτό της κεφαλής του, αλλά και διαφήμιζε συγκεκριμένο εξειδικευμένο οίκο του κλάδου. Ενώ με τους ιδιοκτήτες του, τον συνδέει μακρά και στενή φιλία έως σήμερα.