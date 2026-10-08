ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα

- Αττική: Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Δημήτριος (νέα περιοχή) , Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Άλιμος, Αμαρούσιο, Ανθούσα, Αργυρούπολη, Αρτέμιδα (νέα περιοχή) , Αχαρνές, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Γλυφάδα, Διόνυσος, Δραπετσώνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Ίλιον, Καλλιθέα, Καλύβια Θορικού, Καματερό, Κερατέα, Κερατσίνι, Κηφισιά, Κορωπί, Κορυδαλλός, Λαυρεωτική, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Μάκρη, Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Παιανία, Παλαιό Φάληρο, Παλλήνη, Παπάγου, Πεντέλη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πικέρμι, Σαλαμίνα, Σπάτα-Λούτσα, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι, , Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Άλιμος, Αμαρούσιο, Ανθούσα, Αργυρούπολη, , Αχαρνές, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Γλυφάδα, Διόνυσος, Δραπετσώνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Ίλιον, Καλλιθέα, Καλύβια Θορικού, Καματερό, Κερατέα, Κερατσίνι, Κηφισιά, Κορωπί, Κορυδαλλός, Λαυρεωτική, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Μάκρη, Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Παιανία, Παλαιό Φάληρο, Παλλήνη, Παπάγου, Πεντέλη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πικέρμι, Σαλαμίνα, Σπάτα-Λούτσα, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό - Θεσσαλονίκη: Άγιος Παύλος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Ευκαρπία, Εύοσμος, Πεύκα, Πολίχνη (νέα περιοχή) , Σταυρούπολη, Συκιές (νέα περιοχή) , Ωραιόκαστρο

Άγιος Παύλος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Ευκαρπία, Εύοσμος, Πεύκα, , Σταυρούπολη, , Ωραιόκαστρο - Βόρεια Ελλάδα: Βέροια, Κοζάνη

Βέροια, Κοζάνη - Πελοπόννησος: Καλαμάτα (νέα περιοχή), Κόρινθος, Μεγαλόπολη

Καλαμάτα (νέα περιοχή), Κόρινθος, Μεγαλόπολη - Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία: Βόλος (νέα περιοχή), Λαμία (νέα περιοχή), Τρίκαλα

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