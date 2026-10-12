Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης και UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

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Εκπαίδευση, υποτροφίες και διά βίου μάθηση: Δημιουργία προγράμματος υποτροφιών για δημότες, εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, καθώς και διερεύνηση συνεργασιών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Έρευνα, καινοτομία και δημόσια υγεία: Ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της βιωσιμότητας, των έξυπνων πόλεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προληπτικής ιατρικής, με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των πολιτών, καθώς και διερεύνηση της συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Κοινωνική προσφορά, πολιτισμός και περιβάλλον: Συνδιοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εθελοντικών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της συμμετοχής των πολιτών και της βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Αναβάθμιση δημόσιων χώρων και υποστήριξη τοπικών δράσεων: Συνεργασία για την ανάπλαση, τη συνεχή συντήρηση και τη φροντίδα του «Γραμμικού Πάρκου Ρόζας Ιμβριώτη» και της «Πλατείας Μετρό Ελληνικού», με το UNIC Athens ως χορηγό και υποστηρικτή, καθώς και υποστήριξη επιλεγμένων κοινωνικών, κοινωφελών και αθλητικών πρωτοβουλιών του Δήμου. Κοινή αξιοποίηση εγκαταστάσεων και συμμετοχή φοιτητών: Δυνατότητα χρήσης επιλεγμένων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων από τον Δήμο και πρόσβασης των φοιτητών σε δημοτικές αθλητικές υποδομές, καθώς και διερεύνηση ευκαιριών πρακτικής άσκησης και ενεργού συμμετοχής τους σε δράσεις και έργα του Δήμου. Ανάπτυξη της παρουσίας του UNIC Athens στην περιοχή: Υποστήριξη της υφιστάμενης και μελλοντικής ανάπτυξης του UNIC Athens στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας και την ανάδειξη της περιοχής σε διεθνή κόμβο εκπαίδευσης, καινοτομίας και γνώσης.

Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, υπέγραψαν οστην Ελλάδα.Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του UNIC Athens στο Ελληνικό, από τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης, κ., και τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ., τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν τις βάσεις για μία σταθερή συνεργασία που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα με τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής κοινωνίας. Το Μνημόνιο προβλέπει ένα ευρύ πεδίο κοινών δράσεων, από τη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας έως την κοινωνική προσφορά, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη., με την πρόβλεψη κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπλαση, τη συνεχή συντήρηση και τη φροντίδα του «Γραμμικού Πάρκου Ρόζας Ιμβριώτη» και της «Πλατείας Μετρό Ελληνικού». Στο πλαίσιο αυτό, το UNIC Athens θα υποστηρίξει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ως χορηγός και υποστηρικτής, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο, καλωσόρισε τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, αναφερόμενος στη σημασία της δημιουργίας του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με έδρα το Ελληνικό, θυμίζοντας την ιστορική φράση του Εμίλ Ζολά: «Όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή». Όπως τόνισε «Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να καλωσορίσω στην πόλη μας το UNIC Athens, την ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, το πρώτο μη κρατικό Πανεπιστήμιο στο Ελληνικό, με προγράμματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Επιστήμης Δεδομένων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Διοίκησης Μάρκετινγκ, έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό υψηλών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί για τον Δήμο μας ένα πραγματικό στολίδι, έναν ζωντανό πυρήνα έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Πολεμίτη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του UNIC Athens, για την εμπιστοσύνη και την εξαιρετική συνεργασία μέχρι σήμερα για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου. Ευχαριστώ επίσης από καρδιάς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου που παρευρέθηκαν στην τελετή και τους καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην πόλη μας. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία και να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, με όραμα, πίστη και προσήλωση στους στόχους σας». Η νέα γενιά, όπως ανέφερε, καλείται να οδηγήσει την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα.Από την πλευρά του,, δήλωσε: «Η αποστολή ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση και την παραγωγή νέας γνώσης. Περιλαμβάνει και την ευθύνη να αξιοποιεί τις δυνατότητές του προς όφελος της κοινωνίας, να δημιουργεί ευκαιρίες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου στον οποίο δραστηριοποιείται. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, επιδιώκουμε να φέρουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα πιο κοντά στους πολίτες και να δημιουργήσουμε οφέλη με διάρκεια. Φιλοδοξία μας είναι το UNIC Athens να αποτελέσει ενεργό εταίρο στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντός της»., δήλωσε: «Το UNIC Athens είναι μέρος της τοπικής κοινότητας. Θέλουμε οι νέοι της περιοχής να βλέπουν στο Πανεπιστήμιό μας έναν χώρο ανοιχτό στη γνώση και στις προσδοκίες τους, ενώ επιθυμούμε οι φοιτητές μας να γνωρίσουν τον τόπο που τους υποδέχεται, να συμμετέχουν στη ζωή του και να προσφέρουν. Η συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης δίνει συγκεκριμένο πλαίσιο σε αυτή τη σχέση. Προχωρούμε με σαφείς προτεραιότητες και προσήλωση στην υλοποίηση όσων συμφωνήσαμε, με κοινή φιλοδοξία να αφήσουμε ένα ουσιαστικό αποτύπωμα για τη νέα γενιά».Το Μνημόνιο προβλέπει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους ακόλουθους τομείς:Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχειαπό την ημερομηνία υπογραφής του, θεσπίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας που φιλοδοξεί να δημιουργήσει διαρκή οφέλη για την τοπική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.