Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές στο The Ellinikon Experience Centre
Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές στο The Ellinikon Experience Centre
‘’Η γνώση αλλάζει. Νέες δεξιότητες μετουσιώνονται σε νέες ικανότητες. Το μέλλον χτίζεται.’’
Η Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η τεχνολογική εξέλιξη, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι μεταβολές στην αγορά εργασίας δεν αλλάζουν μόνο τις δεξιότητες που απαιτούνται, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση σχεδιάζεται και παρέχεται. Η ποιότητα, η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μεθόδων και η σύνδεση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας αποκτούν, επομένως, ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε δεξιότητα και η δεξιότητα εξελίσσεται σε ικανότητα. Η αξιοποίηση όσων γνωρίζουμε στην πράξη, η προσαρμογή σε νέες συνθήκες και η αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις αποτελούν πλέον βασικά ζητούμενα της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.
Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα διαφορετικό είδος ασφάλειας. Όχι μόνο η ασφάλεια μέσω της απασχόλησης, αλλά η ασφάλεια μέσω της απασχολησιμότητας, δηλαδή η δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης των γνώσεων και προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.
Οι αλλαγές αυτές θέτουν ένα ευρύτερο ερώτημα: ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Δια Βίου Μάθησης τα επόμενα χρόνια;
Από το Μήνυμα της Επιστημονικής Επιτροπής
«Η εκτίμηση της Επιστημονικής Επιτροπής είναι πως η Δια Βίου Μάθηση θα πρέπει να τοποθετείται στην τομή της κοινωνικής συνοχής, της απασχολησιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο διάλογος για το μέλλον της Δια Βίου Μάθησης δεν μπορεί να περιμένει.
Χρειάζεται να συζητηθεί ανοιχτά τι είδους δεξιότητες θα απαιτούνται τα επόμενα χρόνια.»
Διαβάστε ολόκληρο το Μήνυμα της Επιστημονικής Επιτροπής εδώ.
Γνωρίστε την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου εδώ.
Οι προβληματισμοί που αναδεικνύονται στο μήνυμα αποτυπώνονται και στη θεματική δομή του Συνεδρίου «Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2026 στο The Ellinikon Experience Centre. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, υπό την Αιγίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις θεματικούς πυλώνες: την Κοινωνική Συνοχή και Συμπερίληψη, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Δεξιότητες και την Αγορά Εργασίας, τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΕΣΠΑ: Ορίζοντας 2034 και οι Προτεραιότητες Αναβάθμισης Δεξιοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και τον Μετασχηματισμό των Παρόχων έως το 2034.
Μέσα από αυτές τις θεματικές, το Συνέδριο επιχειρεί να προσεγγίσει συνολικά τις αλλαγές που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης και τις επιλογές που θα καθορίσουν την πορεία της τα επόμενα χρόνια.
Στην ανάπτυξη των θεματικών του Συνεδρίου θα συμβάλουν διακεκριμένοι ομιλητές, με σημαντική γνώση και εμπειρία στα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών.
Ενημερωθείτε & ακολουθήστε το Συνέδριο
Ιστοσελίδα: Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση – Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές
Facebook: Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση
Instagram: @dia_viou_mathisi_kai_katartisi
LinkedIn: Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση
Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε δεξιότητα και η δεξιότητα εξελίσσεται σε ικανότητα. Η αξιοποίηση όσων γνωρίζουμε στην πράξη, η προσαρμογή σε νέες συνθήκες και η αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις αποτελούν πλέον βασικά ζητούμενα της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.
Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα διαφορετικό είδος ασφάλειας. Όχι μόνο η ασφάλεια μέσω της απασχόλησης, αλλά η ασφάλεια μέσω της απασχολησιμότητας, δηλαδή η δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης των γνώσεων και προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.
Οι αλλαγές αυτές θέτουν ένα ευρύτερο ερώτημα: ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Δια Βίου Μάθησης τα επόμενα χρόνια;
Από το Μήνυμα της Επιστημονικής Επιτροπής
«Η εκτίμηση της Επιστημονικής Επιτροπής είναι πως η Δια Βίου Μάθηση θα πρέπει να τοποθετείται στην τομή της κοινωνικής συνοχής, της απασχολησιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο διάλογος για το μέλλον της Δια Βίου Μάθησης δεν μπορεί να περιμένει.
Χρειάζεται να συζητηθεί ανοιχτά τι είδους δεξιότητες θα απαιτούνται τα επόμενα χρόνια.»
Διαβάστε ολόκληρο το Μήνυμα της Επιστημονικής Επιτροπής εδώ.
Γνωρίστε την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου εδώ.
Οι προβληματισμοί που αναδεικνύονται στο μήνυμα αποτυπώνονται και στη θεματική δομή του Συνεδρίου «Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2026 στο The Ellinikon Experience Centre. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, υπό την Αιγίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις θεματικούς πυλώνες: την Κοινωνική Συνοχή και Συμπερίληψη, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Δεξιότητες και την Αγορά Εργασίας, τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΕΣΠΑ: Ορίζοντας 2034 και οι Προτεραιότητες Αναβάθμισης Δεξιοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και τον Μετασχηματισμό των Παρόχων έως το 2034.
Μέσα από αυτές τις θεματικές, το Συνέδριο επιχειρεί να προσεγγίσει συνολικά τις αλλαγές που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης και τις επιλογές που θα καθορίσουν την πορεία της τα επόμενα χρόνια.
Στην ανάπτυξη των θεματικών του Συνεδρίου θα συμβάλουν διακεκριμένοι ομιλητές, με σημαντική γνώση και εμπειρία στα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών.
Ενημερωθείτε & ακολουθήστε το Συνέδριο
Ιστοσελίδα: Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση – Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές
Facebook: Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση
Instagram: @dia_viou_mathisi_kai_katartisi
LinkedIn: Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση
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