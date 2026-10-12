Τι συμβαίνει με την εξέγερση των «κατσαρίδων» στην Ινδία που απειλεί με κατάρρευση την κυβέρνηση Μόντι: Ένα αστείο στο ίντερνετ που έγινε κίνημα
Τι συμβαίνει με την εξέγερση των «κατσαρίδων» στην Ινδία που απειλεί με κατάρρευση την κυβέρνηση Μόντι: Ένα αστείο στο ίντερνετ που έγινε κίνημα
Η ανεργία, οι καταγγελίες για διαφθορά στην εκπαίδευση και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των εκλογικών καταλόγων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας πολιτικής κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου
Η εικόνα χιλιάδων αστυνομικών και μελών των δυνάμεων ασφαλείας να αποκλείουν το κέντρο του Νέου Δελχί, να κλείνουν σταθμούς του μετρό και να εμποδίζουν διαδηλωτές να φτάσουν σε προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης δύσκολα παραπέμπει σε ένα πολιτικό κίνημα που πριν από πέντε μήνες δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα διαδικτυακό αστείο. Κι όμως, το λεγόμενο «κίνημα των κατσαρίδων», το οποίο γεννήθηκε τον περασμένο Μάιο ως σατιρική απάντηση σε μια προσβλητική αναφορά για τους άνεργους νέους της Ινδίας, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο απρόβλεπτους παράγοντες της πολιτικής ζωής της χώρας.
Η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κινητοποίηση που δεν καθοδηγείται από κάποιο από τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν διαθέτει την παραδοσιακή οργανωτική δομή ενός πολιτικού σχηματισμού, αλλά έχει καταφέρει να κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδικτυακά, να γεμίσει δρόμους μεγάλων πόλεων και να συμβάλει στην παραίτηση ενός ομοσπονδιακού υπουργού.
Η νέα κλιμάκωση ήρθε το Σαββατοκύριακο, όταν οι ινδικές Αρχές επιχείρησαν να αποτρέψουν μεγάλη συγκέντρωση στο Τζαντάρ Μαντάρ, έναν από τους ιστορικότερους χώρους πολιτικής διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές προσήχθησαν ή τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση, ενώ ο ιδρυτής του κινήματος, Αμπχιτζίτ Ντίπκε, συνελήφθη μαζί με δύο συνεργάτες του κατά την άφιξή τους στο Νέο Δελχί.
Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με δικαστικό όρο να μη διαταράξουν τη δημόσια ειρήνη για έναν χρόνο. Η αστυνομική κινητοποίηση επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, με περισσότερες από 600 προσαγωγές στη Μουμπάι, μεταξύ των οποίων και ο Τούσαρ Γκάντι, δισέγγονος του Μαχάτμα Γκάντι.
Η κυβέρνηση και η Εκλογική Επιτροπή απορρίπτουν αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία διοικητική διαδικασία εκκαθάρισης των καταλόγων. Για το κίνημα, ωστόσο, η συγκεκριμένη αντιπαράθεση αποτελεί πλέον το κεντρικό πεδίο δράσης του.
Η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κινητοποίηση που δεν καθοδηγείται από κάποιο από τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν διαθέτει την παραδοσιακή οργανωτική δομή ενός πολιτικού σχηματισμού, αλλά έχει καταφέρει να κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδικτυακά, να γεμίσει δρόμους μεγάλων πόλεων και να συμβάλει στην παραίτηση ενός ομοσπονδιακού υπουργού.
Η νέα κλιμάκωση ήρθε το Σαββατοκύριακο, όταν οι ινδικές Αρχές επιχείρησαν να αποτρέψουν μεγάλη συγκέντρωση στο Τζαντάρ Μαντάρ, έναν από τους ιστορικότερους χώρους πολιτικής διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές προσήχθησαν ή τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση, ενώ ο ιδρυτής του κινήματος, Αμπχιτζίτ Ντίπκε, συνελήφθη μαζί με δύο συνεργάτες του κατά την άφιξή τους στο Νέο Δελχί.
Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με δικαστικό όρο να μη διαταράξουν τη δημόσια ειρήνη για έναν χρόνο. Η αστυνομική κινητοποίηση επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, με περισσότερες από 600 προσαγωγές στη Μουμπάι, μεταξύ των οποίων και ο Τούσαρ Γκάντι, δισέγγονος του Μαχάτμα Γκάντι.
Πίσω από τις συγκρούσεις και τις συλλήψεις βρίσκεται πλέον ένα θέμα πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που πυροδότησε τις πρώτες διαδηλώσεις. Η αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, με περίπου 130 εκατομμύρια διαγραφές εγγραφών σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει προκαλέσει κατηγορίες για πολιτική χειραγώγηση του εκλογικού σώματος και συστηματικό αποκλεισμό πολιτών από την εκλογική διαδικασία.
India’s police have detained dozens of protesters, including ‘Cockroach’ party leaders and journalists, as crowds attempted to gather for a planned mass anti-government demonstration in New Delhi. https://t.co/26hzyi7Ycy— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2026
Η κυβέρνηση και η Εκλογική Επιτροπή απορρίπτουν αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία διοικητική διαδικασία εκκαθάρισης των καταλόγων. Για το κίνημα, ωστόσο, η συγκεκριμένη αντιπαράθεση αποτελεί πλέον το κεντρικό πεδίο δράσης του.
🔴A peaceful protest in New Delhi, India, has suddenly erupted into violent clashes between protesters and security forces. Tensions are escalating as the situation takes a dramatic turn. 🇮🇳 https://t.co/2XYf0XATUn— International Relations (@Intl_Relations0) October 10, 2026
Έξι λέξεις που έγιναν πολιτικό κίνημαΗ ιστορία ξεκινά στις 16 Μαΐου 2026, όταν ο Αμπχιτζίτ Ντίπκε, ένας 30χρονος σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας με καταγωγή από την κοινότητα των Νταλίτ, δημοσίευσε στο X μια ερώτηση μόλις έξι λέξεων στα αγγλικά: «What if all cockroaches come together?». Σε ελεύθερη απόδοση, «Τι θα συμβεί αν όλες οι κατσαρίδες ενωθούν;».
Η ανάρτηση αποτελούσε απάντηση σε δηλώσεις του ανώτατου δικαστή Σούρια Καντ, ο οποίος είχε παρομοιάσει νέους ανέργους με κατσαρίδες. Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι τα σχόλιά του παρερμηνεύθηκαν, όμως η αντίδραση είχε ήδη αποκτήσει τεράστια διαδικτυακή απήχηση. Χιλιάδες νέοι άρχισαν να χρησιμοποιούν την κατσαρίδα ως σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, αντιστρέφοντας το υποτιμητικό νόημα της λέξης. Το έντομο που συνδέεται με τη βρομιά και την ανεπιθύμητη παρουσία μετατράπηκε σε εικόνα επιβίωσης, αντοχής και συλλογικής διεκδίκησης.
Μέσα σε λίγες ημέρες δημιουργήθηκε το Cockroach Janta Party, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων». Παρά την ονομασία του, δεν συγκροτήθηκε ως συμβατικό πολιτικό κόμμα. Ήταν αρχικά μια σατιρική διαδικτυακή πλατφόρμα, με εικονικές προεκλογικές αφίσες, σαρκαστικά μηνύματα και καμπάνιες που στόχευαν στη διαφθορά, στην ανεργία και στην απόσταση ανάμεσα στους κυβερνώντες και στη νεότερη γενιά.
Η επιτυχία του υπήρξε εντυπωσιακή. Το Associated Press κατέγραψε ήδη από τον Ιούνιο περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, αριθμό μεγαλύτερο από εκείνον του επίσημου λογαριασμού του κυβερνώντος κόμματος BJP. Η δημοτικότητα αυτή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη οργανωτική ισχύ ή εκλογική υποστήριξη. Αποδεικνύει, ωστόσο, ότι το κίνημα κατάφερε να εισχωρήσει σε ένα τμήμα της ινδικής κοινωνίας που παραδοσιακά αντιμετωπίζει με δυσπιστία την κομματική πολιτική.
Ο Ντίπκε δεν προερχόταν από το κέντρο της ινδικής πολιτικής εξουσίας. Η κοινωνική του καταγωγή από τους Νταλίτ, τις κοινότητες που ιστορικά βρίσκονταν στις χαμηλότερες βαθμίδες του συστήματος των καστών, προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην παρουσία του. Η προσωπική του ιστορία συνέδεσε το ζήτημα των επαγγελματικών ευκαιριών με τις βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες της Ινδίας, χωρίς το κίνημα να περιοριστεί αποκλειστικά στις διεκδικήσεις μιας συγκεκριμένης κοινότητας.
Σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού Chatham House, περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ινδίας σε ηλικία εργασίας ανήκει στην ομάδα των 15 έως 29 ετών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα αποφοίτους σχολείων ηλικίας 15 έως 25 ετών είναι άνεργοι, σύμφωνα με την κατηγορία πληθυσμού που εξετάζει η συγκεκριμένη ανάλυση. Τα στοιχεία δεν σημαίνουν ότι τέσσερις στους δέκα νέους Ινδούς συνολικά είναι άνεργοι, αποτυπώνουν όμως το σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής απορρόφησης ακόμη και όσων έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.
Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Για εκατομμύρια οικογένειες, η πρόσβαση σε ένα καλό πανεπιστήμιο ή σε μια θέση στον δημόσιο τομέα συνιστά την κύρια δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης. Οι πανεθνικές εξετάσεις χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλό ανταγωνισμό και έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη οικονομία ιδιωτικών φροντιστηρίων και προπαρασκευαστικών κέντρων. Οικογένειες διαθέτουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους προκειμένου τα παιδιά τους να αποκτήσουν τις γνώσεις και την προετοιμασία που απαιτούνται για να διεκδικήσουν περιορισμένες θέσεις σπουδών ή εργασίας.
Όταν αυτή η διαδικασία αμφισβητείται από σκάνδαλα διαρροής θεμάτων, ακυρώσεις εξετάσεων και καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες, η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε πολιτική οργή. Για αρκετούς νέους, η αίσθηση δεν είναι απλώς ότι οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, αλλά ότι ακόμη και οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.
Σε αυτήν ακριβώς τη δυσαρέσκεια στηρίχθηκε η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του Cockroach Janta Party. Η κατσαρίδα δεν αποτελούσε πλέον ένα απλό διαδικτυακό σύμβολο. Εξέφραζε μια γενιά που θεωρεί ότι καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει την προστασία ή τις ευκαιρίες που είχαν προηγούμενες γενιές.
Το κίνημα μετέφερε την πίεση στους δρόμους του Νέου Δελχί, ζητώντας αλλαγές στον μηχανισμό διεξαγωγής των εξετάσεων, λογοδοσία των αρμοδίων και αποζημιώσεις για οικογένειες που είχαν πληγεί. Σταδιακά, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν φοιτητικές οργανώσεις, κοινωνικοί ακτιβιστές και πολίτες που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το CJP. Η υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων έδωσε πρόσθετη δημοσιότητα στις κινητοποιήσεις.
Η αντίδραση των αρχών ενίσχυσε σε αρκετές περιπτώσεις τη δυναμική των διαδηλώσεων. Οι εικόνες αστυνομικών επεμβάσεων εναντίον νεαρών διαδηλωτών κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν ο γνωστός ακτιβιστής Σονάμ Γουανγκτσούκ, ο οποίος είχε αρχίσει απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης, απομακρύνθηκε από χώρο διαμαρτυρίας, οι αντιδράσεις εντάθηκαν ακόμη περισσότερο.
Η κυβέρνηση του Μόντι αρχικά επέλεξε τη σκληρή αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων, αλλά στη συνέχεια αναγνώρισε την ανάγκη αντιμετώπισης των καταγγελιών. Προχώρησε σε επαφές με εκπροσώπους του κινήματος, ανακοίνωσε μέτρα εναντίον όσων εμπλέκονταν στις διαρροές και δεσμεύτηκε για αυστηρότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.
Η παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, στις 25 Ιουλίου, αποτέλεσε το σημαντικότερο αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου. Για ένα κίνημα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και χωρίς παραδοσιακό κομματικό μηχανισμό, η αποχώρηση ενός ομοσπονδιακού υπουργού ήταν μια εξέλιξη που ενίσχυσε σημαντικά το πολιτικό του κύρος.
Η επιτυχία αυτή είχε, ωστόσο, και μια δεύτερη συνέπεια. Απέδειξε στους υποστηρικτές του CJP ότι η κινητοποίηση μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Μετά τη λήξη των εκπαιδευτικών διαδηλώσεων στα τέλη Ιουλίου, το κίνημα δεν διαλύθηκε. Διατήρησε τα δίκτυα υποστηρικτών του και επανήλθε με ένα ζήτημα που άγγιζε πλέον την ίδια τη λειτουργία της ινδικής δημοκρατίας.
Η διαδικασία προβλέπει τον έλεγχο των εγγραφών, προκειμένου να αφαιρεθούν πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, έχουν μετακινηθεί ή δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής. Πρόκειται για μια διοικητική πρακτική που, ως προς τον διακηρυγμένο σκοπό της, αποτελεί μέρος της εύρυθμης λειτουργίας ενός εκλογικού συστήματος. Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν από την έκταση των διαγραφών, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και τις καταγγελίες ότι η εφαρμογή τους δεν επηρεάζει εξίσου όλες τις κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής που επικαλείται το Reuters, περίπου 130 εκατομμύρια ονόματα έχουν διαγραφεί από τους καταλόγους στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης. Από αυτά, περίπου 63 εκατομμύρια αφορούν ανθρώπους που φέρονται να έχουν μετακινηθεί από τον τόπο προηγούμενης εγγραφής τους, ενώ άλλα 30 εκατομμύρια αφορούν πρόσωπα που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν. Η αποτύπωση αυτών των αριθμών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι διαγραφές εγγραφών δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι ισάριθμοι νόμιμοι ψηφοφόροι έχουν στερηθεί οριστικά το εκλογικό τους δικαίωμα.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσες διαγραφές αφορούν πράγματι πολίτες που δικαιούνται να ψηφίσουν και εάν υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες διόρθωσης των λαθών. Αυτό ακριβώς βρίσκεται στον πυρήνα των καταγγελιών του Cockroach Janta Party και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι επικριτές της διαδικασίας υποστηρίζουν ότι οι έλεγχοι πλήττουν δυσανάλογα μουσουλμανικές κοινότητες, άλλες μειονότητες και τμήματα του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά δεν υποστηρίζουν το κυβερνών Μπαρατίγια Τζανάτα, το BJP του Μόντι.
Η Εκλογική Επιτροπή και η κυβέρνηση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση έχει ως στόχο την απομάκρυνση λανθασμένων και μη έγκυρων εγγραφών.
Η αντιπαράθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η εφημερίδα Indian Express δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δύο αναπληρωτές του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είχαν εκφράσει εσωτερικά προβληματισμούς για την αναθεώρηση των καταλόγων, τις διαδικασίες εγγραφής και τα ψηφιακά συστήματα. Η Επιτροπή απάντησε ότι η έκφραση διαφορετικών απόψεων αποτελεί φυσιολογικό στοιχείο των εσωτερικών διαβουλεύσεων και επανέλαβε ότι δεν ευνοεί κανέναν πολιτικό σχηματισμό.
Για το κίνημα, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ο Ντίπκε κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ. Από εκείνο το σημείο, το CJP έπαψε να περιορίζεται στη διεκδίκηση καλύτερης εκπαίδευσης και περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης. Μετέφερε τη σύγκρουση στο πεδίο της αντιπροσώπευσης και της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα των πολιτών να εκλέγουν την κυβέρνησή τους βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
Η αστυνομία ανέπτυξε χιλιάδες άνδρες, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 2.000 προσαγωγές ή προσωρινές κρατήσεις διαδηλωτών, ανάμεσά τους φοιτητικών στελεχών, πολιτικών της αντιπολίτευσης και κοινωνικών ακτιβιστών. Ορισμένοι δημοσιογράφοι και δικηγόροι τέθηκαν επίσης προσωρινά υπό κράτηση. Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε σε παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο κατέγραψε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι δεν θα εμποδίζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο Ντίπκε και οι συνεργάτες του, Σάουραβ Ντας και Ασουτός Ράνκα, τέθηκαν υπό κράτηση μόλις το αεροσκάφος τους προσγειώθηκε στο Νέο Δελχί. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, αλλά η δικαστική διαδικασία και οι περιοριστικοί όροι δημιούργησαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν τη δημόσια δράση τους.
Η προσπάθεια περιορισμού των κινητοποιήσεων δεν απέτρεψε τη διοργάνωση διαδηλώσεων σε άλλες πόλεις. Στη Μουμπάι, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 600 προσαγωγές γύρω από το ιστορικό Αουγκούστ Κράντι Μαϊντάν, έναν χώρο ιδιαίτερα φορτισμένο στη συλλογική μνήμη της Ινδίας, καθώς συνδέεται με την έναρξη του κινήματος Quit India εναντίον της βρετανικής αποικιοκρατίας το 1942. Η συμμετοχή του Τούσαρ Γκάντι, δισέγγονου του Μαχάτμα Γκάντι, πρόσθεσε έναν ακόμη ιστορικό συμβολισμό στις διαδηλώσεις.
Η ένταση συνεχίστηκε και την Κυριακή, αν και οι συγκεντρώσεις στο Νέο Δελχί ήταν περιορισμένες έως το μεσημέρι. Ορισμένες δεκάδες μέλη φοιτητικών οργανώσεων επιχείρησαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν ανεπτυγμένες στην πρωτεύουσα. Οι σταθμοί του μετρό είχαν επαναλειτουργήσει και η πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο είχε αποκατασταθεί, χωρίς όμως να έχει εκτονωθεί η πολιτική αντιπαράθεση.
Η αντιμετώπιση των διαδηλωτών προκάλεσε και διεθνείς αντιδράσεις. Όργανο των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό του δικαιώματος της ειρηνικής συνάθροισης. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απέρριψε τη σχετική παρέμβαση, χαρακτηρίζοντάς την αδικαιολόγητη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.
Οι εκλογές του 2024 αποτέλεσαν, ωστόσο, μια σημαντική προειδοποίηση. Παρότι ο Μόντι εξασφάλισε τρίτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία, το BJP έχασε την αυτοδυναμία του και χρειάστηκε τη στήριξη των κυβερνητικών του εταίρων για να διατηρήσει την εξουσία. Η ανεργία, οι κοινωνικές ανισότητες και η οικονομική ανασφάλεια αποτέλεσαν σημαντικά ζητήματα εκείνης της αναμέτρησης.
Η εμφάνιση του Cockroach Janta Party έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή συνδέεται με αυτά τα προβλήματα, χωρίς να εντάσσεται πλήρως στον ανταγωνισμό ανάμεσα στο BJP και στο Κογκρέσο. Το κίνημα δεν χρειάστηκε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για να ασκήσει πίεση. Αξιοποίησε την ταχύτητα διάδοσης των κοινωνικών δικτύων και την απογοήτευση ενός μεγάλου αριθμού νέων, δημιουργώντας μια μορφή πολιτικής οργάνωσης που λειτουργεί περισσότερο ως δίκτυο κινητοποιήσεων παρά ως παραδοσιακός κομματικός μηχανισμός.
Η επιρροή του, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα ανατροπής της κυβέρνησης. Το BJP εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή οργανωτική βάση και σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης. Επιπλέον, η υποστήριξη προς το CJP δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την απόρριψη του Μόντι. Ένας νέος που συμμετέχει σε μια διαδήλωση για τις εξετάσεις ή για την ανεργία δεν σημαίνει ότι θα υποστηρίξει εκλογικά το Κόμμα του Κογκρέσου ή κάποιο άλλο αντιπολιτευόμενο κόμμα.
Αυτή η διάκριση είναι καθοριστική. Το κίνημα έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαμορφώσει πολιτική ατζέντα και να επιβάλει συγκεκριμένα αιτήματα στη δημόσια συζήτηση. Δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τη διαμαρτυρία σε σταθερή εκλογική δύναμη. Η ιστορία της Ινδίας περιλαμβάνει αντίστοιχες περιπτώσεις λαϊκών κινητοποιήσεων που απέκτησαν τεράστια δημοσιότητα, αλλά δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν την αρχική τους δυναμική όταν κλήθηκαν να οργανωθούν πολιτικά.
Κοινό στοιχείο υπήρξε η αίσθηση ενός μεγάλου τμήματος της νεότερης γενιάς ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. Η οικονομική ανασφάλεια, η διαφθορά, η έλλειψη ευκαιριών και η ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών μέσω των κοινωνικών δικτύων δημιούργησαν σε αρκετές περιπτώσεις τις συνθήκες για κινητοποιήσεις που ξεπέρασαν τις αρχικές τους αφορμές.
Το Chatham House επισημαίνει ότι η Ινδία παρουσιάζει ορισμένες από τις ίδιες κοινωνικές αντιφάσεις, αλλά οι πολιτικές συνθήκες είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Η κυβέρνηση Μόντι διαθέτει πολύ ισχυρότερη πολιτική και οργανωτική βάση από τις κυβερνήσεις που κατέρρευσαν στις γειτονικές χώρες. Το BJP διατηρεί εκτεταμένη παρουσία σε κρατίδια και τοπικούς θεσμούς, ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει μια σταθερή ενιαία πολιτική εναλλακτική.
Επιπλέον, η Ινδία διαθέτει μεγάλη ιστορία μαζικών κοινωνικών κινημάτων, τα οποία δεν οδηγούν κατ' ανάγκη σε κυβερνητικές ανατροπές. Οι πολυμηνιαίες κινητοποιήσεις των αγροτών το 2020 και το 2021 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρά την ένταση και τη διάρκεια των διαδηλώσεων, η πολιτική τους επίδραση αποτυπώθηκε κυρίως στην απόσυρση συγκεκριμένων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς να αλλάξει η συνολική ισορροπία εξουσίας.
Στην περίπτωση του Cockroach Janta Party υπάρχει, πάντως, μια ουσιαστική διαφορά. Το κίνημα δεν εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό στρώμα ή έναν περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Η κοινωνική του βάση αναπτύσσεται γύρω από την ηλικία, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αντίληψη περί ίσων ευκαιριών. Αυτό του επιτρέπει να απευθύνεται σε νέους από διαφορετικές περιοχές και κοινότητες, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύει τη διαμόρφωση ενός κοινού πολιτικού προγράμματος.
Το δεύτερο είναι να προχωρήσει σε σταθερότερη πολιτική οργάνωση και να αναπτύξει συνεργασίες με αντιπολιτευόμενα κόμματα, φοιτητικές ενώσεις και κοινωνικές οργανώσεις. Η διεύρυνση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την οργανωτική του παρουσία, αλλά θα περιόριζε ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά πλεονεκτήματά του, την εικόνα ενός αυθόρμητου κινήματος που δρα ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς πολιτικούς μηχανισμούς. Η δημόσια στήριξη από πρόσωπα της αντιπολίτευσης ήδη δημιουργεί συζήτηση για το κατά πόσον το CJP μπορεί να διατηρήσει αυτή την ανεξαρτησία.
Το τρίτο ενδεχόμενο είναι μια σταδιακή εξασθένηση της δυναμικής του. Η εμπειρία αντίστοιχων κινημάτων έχει δείξει ότι η διαδικτυακή απήχηση δεν είναι πάντοτε αρκετή για τη διατήρηση παρατεταμένων κινητοποιήσεων. Οι οργανωτικές δυσκολίες, η απουσία ενιαίου πολιτικού σχεδίου, οι ενδεχόμενες εσωτερικές διαφωνίες και η δυνατότητα της κυβέρνησης να ικανοποιεί επιλεκτικά ορισμένα αιτήματα μπορούν να περιορίσουν τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους.
Σε αυτή τη φάση, η εξέλιξη της κρίσης γύρω από τους εκλογικούς καταλόγους θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Εάν οι καταγγελίες οδηγήσουν σε δικαστικές παρεμβάσεις, αναθεωρήσεις των διαδικασιών ή νέες πολιτικές συγκρούσεις, το CJP θα έχει αποκτήσει ένα ζήτημα ικανό να συντηρήσει τις κινητοποιήσεις του πέρα από τον στενό χώρο της νεολαίας. Αντίθετα, εάν η κυβέρνηση και η Εκλογική Επιτροπή καταφέρουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στη διαδικασία, ένα σημαντικό μέρος της σημερινής έντασης ενδέχεται να αποκλιμακωθεί.
Για τον Μόντι, η πραγματική δυσκολία δεν βρίσκεται μόνο στη διαχείριση των διαδηλώσεων. Βρίσκεται στην ανάγκη να απαντήσει σε κοινωνικά προβλήματα που επιμένουν παρά τη σημαντική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αξιοπιστία των εκπαιδευτικών εξετάσεων και η διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά ως ζητήματα δημόσιας τάξης.
Η Ινδία έχει πλέον μπροστά της μια πολιτική δοκιμασία με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τις συνηθισμένες αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Ένα κίνημα που ξεκίνησε από τον σαρκασμό απέναντι σε έναν δικαστικό χαρακτηρισμό κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να συνδέσει την αγωνία για την επαγγελματική επιβίωση με την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Η εξέλιξή του δεν προδικάζει κυβερνητική αλλαγή ούτε μια γενικευμένη εξέγερση. Αποκαλύπτει, όμως, ότι πίσω από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη διεθνή άνοδο της Ινδίας υπάρχει μια γενιά που διεκδικεί πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από τις ευκαιρίες και την πολιτική επιρροή που παράγει η χώρα της.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση δεν είναι πλέον να περιορίσει τις συγκεντρώσεις των «κατσαρίδων», αλλά να αντιμετωπίσει τους λόγους για τους οποίους εκατομμύρια νέοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε ένα σύμβολο που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να τους βάλει στο περιθώριο.
Μέσα σε λίγες ημέρες δημιουργήθηκε το Cockroach Janta Party, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων». Παρά την ονομασία του, δεν συγκροτήθηκε ως συμβατικό πολιτικό κόμμα. Ήταν αρχικά μια σατιρική διαδικτυακή πλατφόρμα, με εικονικές προεκλογικές αφίσες, σαρκαστικά μηνύματα και καμπάνιες που στόχευαν στη διαφθορά, στην ανεργία και στην απόσταση ανάμεσα στους κυβερνώντες και στη νεότερη γενιά.
Η επιτυχία του υπήρξε εντυπωσιακή. Το Associated Press κατέγραψε ήδη από τον Ιούνιο περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, αριθμό μεγαλύτερο από εκείνον του επίσημου λογαριασμού του κυβερνώντος κόμματος BJP. Η δημοτικότητα αυτή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη οργανωτική ισχύ ή εκλογική υποστήριξη. Αποδεικνύει, ωστόσο, ότι το κίνημα κατάφερε να εισχωρήσει σε ένα τμήμα της ινδικής κοινωνίας που παραδοσιακά αντιμετωπίζει με δυσπιστία την κομματική πολιτική.
Ο Ντίπκε δεν προερχόταν από το κέντρο της ινδικής πολιτικής εξουσίας. Η κοινωνική του καταγωγή από τους Νταλίτ, τις κοινότητες που ιστορικά βρίσκονταν στις χαμηλότερες βαθμίδες του συστήματος των καστών, προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην παρουσία του. Η προσωπική του ιστορία συνέδεσε το ζήτημα των επαγγελματικών ευκαιριών με τις βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες της Ινδίας, χωρίς το κίνημα να περιοριστεί αποκλειστικά στις διεκδικήσεις μιας συγκεκριμένης κοινότητας.
Η γενιά που σπουδάζει αλλά δεν βρίσκει δουλειάΓια να εξηγηθεί η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το κίνημα, χρειάζεται να εξεταστεί η κατάσταση των νέων στην Ινδία. Η χώρα καταγράφει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στη διεθνή οικονομία, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη αυτή, ωστόσο, δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη δημιουργία ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας για το σύνολο των νέων που εισέρχονται στην αγορά.
Σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού Chatham House, περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ινδίας σε ηλικία εργασίας ανήκει στην ομάδα των 15 έως 29 ετών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα αποφοίτους σχολείων ηλικίας 15 έως 25 ετών είναι άνεργοι, σύμφωνα με την κατηγορία πληθυσμού που εξετάζει η συγκεκριμένη ανάλυση. Τα στοιχεία δεν σημαίνουν ότι τέσσερις στους δέκα νέους Ινδούς συνολικά είναι άνεργοι, αποτυπώνουν όμως το σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής απορρόφησης ακόμη και όσων έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.
Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Για εκατομμύρια οικογένειες, η πρόσβαση σε ένα καλό πανεπιστήμιο ή σε μια θέση στον δημόσιο τομέα συνιστά την κύρια δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης. Οι πανεθνικές εξετάσεις χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλό ανταγωνισμό και έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη οικονομία ιδιωτικών φροντιστηρίων και προπαρασκευαστικών κέντρων. Οικογένειες διαθέτουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους προκειμένου τα παιδιά τους να αποκτήσουν τις γνώσεις και την προετοιμασία που απαιτούνται για να διεκδικήσουν περιορισμένες θέσεις σπουδών ή εργασίας.
Όταν αυτή η διαδικασία αμφισβητείται από σκάνδαλα διαρροής θεμάτων, ακυρώσεις εξετάσεων και καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες, η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε πολιτική οργή. Για αρκετούς νέους, η αίσθηση δεν είναι απλώς ότι οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, αλλά ότι ακόμη και οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.
Σε αυτήν ακριβώς τη δυσαρέσκεια στηρίχθηκε η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του Cockroach Janta Party. Η κατσαρίδα δεν αποτελούσε πλέον ένα απλό διαδικτυακό σύμβολο. Εξέφραζε μια γενιά που θεωρεί ότι καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει την προστασία ή τις ευκαιρίες που είχαν προηγούμενες γενιές.
Από τις διαρροές θεμάτων στην παραίτηση υπουργούΤο πρώτο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης με την κυβέρνηση ήταν η εκπαίδευση. Τον Μάιο του 2026, καταγγελίες για διαρροή θεμάτων στις εξετάσεις εισαγωγής στην ιατρική, στις οποίες επρόκειτο να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια υποψήφιοι, οδήγησαν σε σοβαρή κρίση. Η ακύρωση και ο επαναπρογραμματισμός των εξετάσεων προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ δημοσιεύματα συνέδεσαν την αναστάτωση με περιστατικά αυτοκτονιών, γεγονότα για τα οποία απαιτείται προσεκτική διάκριση ανάμεσα στις καταγγελίες και στην αποδεδειγμένη αιτιώδη σχέση.
Το κίνημα μετέφερε την πίεση στους δρόμους του Νέου Δελχί, ζητώντας αλλαγές στον μηχανισμό διεξαγωγής των εξετάσεων, λογοδοσία των αρμοδίων και αποζημιώσεις για οικογένειες που είχαν πληγεί. Σταδιακά, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν φοιτητικές οργανώσεις, κοινωνικοί ακτιβιστές και πολίτες που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το CJP. Η υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων έδωσε πρόσθετη δημοσιότητα στις κινητοποιήσεις.
Η αντίδραση των αρχών ενίσχυσε σε αρκετές περιπτώσεις τη δυναμική των διαδηλώσεων. Οι εικόνες αστυνομικών επεμβάσεων εναντίον νεαρών διαδηλωτών κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν ο γνωστός ακτιβιστής Σονάμ Γουανγκτσούκ, ο οποίος είχε αρχίσει απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης, απομακρύνθηκε από χώρο διαμαρτυρίας, οι αντιδράσεις εντάθηκαν ακόμη περισσότερο.
Η κυβέρνηση του Μόντι αρχικά επέλεξε τη σκληρή αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων, αλλά στη συνέχεια αναγνώρισε την ανάγκη αντιμετώπισης των καταγγελιών. Προχώρησε σε επαφές με εκπροσώπους του κινήματος, ανακοίνωσε μέτρα εναντίον όσων εμπλέκονταν στις διαρροές και δεσμεύτηκε για αυστηρότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.
Η παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, στις 25 Ιουλίου, αποτέλεσε το σημαντικότερο αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου. Για ένα κίνημα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και χωρίς παραδοσιακό κομματικό μηχανισμό, η αποχώρηση ενός ομοσπονδιακού υπουργού ήταν μια εξέλιξη που ενίσχυσε σημαντικά το πολιτικό του κύρος.
Η επιτυχία αυτή είχε, ωστόσο, και μια δεύτερη συνέπεια. Απέδειξε στους υποστηρικτές του CJP ότι η κινητοποίηση μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Μετά τη λήξη των εκπαιδευτικών διαδηλώσεων στα τέλη Ιουλίου, το κίνημα δεν διαλύθηκε. Διατήρησε τα δίκτυα υποστηρικτών του και επανήλθε με ένα ζήτημα που άγγιζε πλέον την ίδια τη λειτουργία της ινδικής δημοκρατίας.
Τα 130 εκατομμύρια ονόματα και η αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίαςΗ δεύτερη φάση των κινητοποιήσεων είναι πολιτικά πολύ πιο σύνθετη. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η λεγόμενη Ειδική Εντατική Αναθεώρηση των Εκλογικών Καταλόγων, γνωστή με τα αρχικά SIR, η οποία ξεκίνησε το 2025 από το κρατίδιο Μπιχάρ και σταδιακά επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Ινδία διαθέτει το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα στον κόσμο, με τουλάχιστον 960 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στις εθνικές εκλογές του 2024, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε εκτεταμένη αλλαγή στους εκλογικούς καταλόγους ζήτημα ιδιαίτερης πολιτικής βαρύτητας.
Η διαδικασία προβλέπει τον έλεγχο των εγγραφών, προκειμένου να αφαιρεθούν πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, έχουν μετακινηθεί ή δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής. Πρόκειται για μια διοικητική πρακτική που, ως προς τον διακηρυγμένο σκοπό της, αποτελεί μέρος της εύρυθμης λειτουργίας ενός εκλογικού συστήματος. Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν από την έκταση των διαγραφών, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και τις καταγγελίες ότι η εφαρμογή τους δεν επηρεάζει εξίσου όλες τις κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής που επικαλείται το Reuters, περίπου 130 εκατομμύρια ονόματα έχουν διαγραφεί από τους καταλόγους στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης. Από αυτά, περίπου 63 εκατομμύρια αφορούν ανθρώπους που φέρονται να έχουν μετακινηθεί από τον τόπο προηγούμενης εγγραφής τους, ενώ άλλα 30 εκατομμύρια αφορούν πρόσωπα που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν. Η αποτύπωση αυτών των αριθμών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι διαγραφές εγγραφών δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι ισάριθμοι νόμιμοι ψηφοφόροι έχουν στερηθεί οριστικά το εκλογικό τους δικαίωμα.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσες διαγραφές αφορούν πράγματι πολίτες που δικαιούνται να ψηφίσουν και εάν υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες διόρθωσης των λαθών. Αυτό ακριβώς βρίσκεται στον πυρήνα των καταγγελιών του Cockroach Janta Party και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι επικριτές της διαδικασίας υποστηρίζουν ότι οι έλεγχοι πλήττουν δυσανάλογα μουσουλμανικές κοινότητες, άλλες μειονότητες και τμήματα του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά δεν υποστηρίζουν το κυβερνών Μπαρατίγια Τζανάτα, το BJP του Μόντι.
Η Εκλογική Επιτροπή και η κυβέρνηση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση έχει ως στόχο την απομάκρυνση λανθασμένων και μη έγκυρων εγγραφών.
Η αντιπαράθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η εφημερίδα Indian Express δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δύο αναπληρωτές του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είχαν εκφράσει εσωτερικά προβληματισμούς για την αναθεώρηση των καταλόγων, τις διαδικασίες εγγραφής και τα ψηφιακά συστήματα. Η Επιτροπή απάντησε ότι η έκφραση διαφορετικών απόψεων αποτελεί φυσιολογικό στοιχείο των εσωτερικών διαβουλεύσεων και επανέλαβε ότι δεν ευνοεί κανέναν πολιτικό σχηματισμό.
Για το κίνημα, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ο Ντίπκε κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ. Από εκείνο το σημείο, το CJP έπαψε να περιορίζεται στη διεκδίκηση καλύτερης εκπαίδευσης και περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης. Μετέφερε τη σύγκρουση στο πεδίο της αντιπροσώπευσης και της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα των πολιτών να εκλέγουν την κυβέρνησή τους βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
Η πρωτεύουσα σε αστυνομικό κλοιόΤο Σάββατο 10 Οκτωβρίου αποτέλεσε μέχρι στιγμής την πιο έντονη αναμέτρηση ανάμεσα στο κίνημα και στις αρχές. Η προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Τζαντάρ Μαντάρ αντιμετωπίστηκε με εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, τα οποία περιλάμβαναν αποκλεισμούς δρόμων, κλείσιμο σταθμών του μετρό, περιορισμούς στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και προσωρινή αναστολή υπηρεσιών κινητού διαδικτύου σε περιοχές της πρωτεύουσας.
Η αστυνομία ανέπτυξε χιλιάδες άνδρες, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 2.000 προσαγωγές ή προσωρινές κρατήσεις διαδηλωτών, ανάμεσά τους φοιτητικών στελεχών, πολιτικών της αντιπολίτευσης και κοινωνικών ακτιβιστών. Ορισμένοι δημοσιογράφοι και δικηγόροι τέθηκαν επίσης προσωρινά υπό κράτηση. Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε σε παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο κατέγραψε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι δεν θα εμποδίζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο Ντίπκε και οι συνεργάτες του, Σάουραβ Ντας και Ασουτός Ράνκα, τέθηκαν υπό κράτηση μόλις το αεροσκάφος τους προσγειώθηκε στο Νέο Δελχί. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, αλλά η δικαστική διαδικασία και οι περιοριστικοί όροι δημιούργησαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν τη δημόσια δράση τους.
Η προσπάθεια περιορισμού των κινητοποιήσεων δεν απέτρεψε τη διοργάνωση διαδηλώσεων σε άλλες πόλεις. Στη Μουμπάι, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 600 προσαγωγές γύρω από το ιστορικό Αουγκούστ Κράντι Μαϊντάν, έναν χώρο ιδιαίτερα φορτισμένο στη συλλογική μνήμη της Ινδίας, καθώς συνδέεται με την έναρξη του κινήματος Quit India εναντίον της βρετανικής αποικιοκρατίας το 1942. Η συμμετοχή του Τούσαρ Γκάντι, δισέγγονου του Μαχάτμα Γκάντι, πρόσθεσε έναν ακόμη ιστορικό συμβολισμό στις διαδηλώσεις.
Η ένταση συνεχίστηκε και την Κυριακή, αν και οι συγκεντρώσεις στο Νέο Δελχί ήταν περιορισμένες έως το μεσημέρι. Ορισμένες δεκάδες μέλη φοιτητικών οργανώσεων επιχείρησαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν ανεπτυγμένες στην πρωτεύουσα. Οι σταθμοί του μετρό είχαν επαναλειτουργήσει και η πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο είχε αποκατασταθεί, χωρίς όμως να έχει εκτονωθεί η πολιτική αντιπαράθεση.
Η αντιμετώπιση των διαδηλωτών προκάλεσε και διεθνείς αντιδράσεις. Όργανο των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό του δικαιώματος της ειρηνικής συνάθροισης. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απέρριψε τη σχετική παρέμβαση, χαρακτηρίζοντάς την αδικαιολόγητη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.
Γιατί η κρίση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΜόντιΗ πολιτική κυριαρχία του Ναρέντρα Μόντι στηρίζεται σε ένα σύστημα ισχυρής κομματικής οργάνωσης, προσωπικής δημοτικότητας και εκτεταμένης παρουσίας του BJP σε μεγάλο μέρος της ινδικής επικράτειας. Από το 2014, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, το κυβερνών κόμμα κατάφερε να μεταβάλει ουσιαστικά τους πολιτικούς συσχετισμούς, περιορίζοντας την επιρροή του ιστορικού Κόμματος του Κογκρέσου και εδραιώνοντας μια μορφή πολιτικής κυριαρχίας που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια της ινδικής Δεξιάς.
Οι εκλογές του 2024 αποτέλεσαν, ωστόσο, μια σημαντική προειδοποίηση. Παρότι ο Μόντι εξασφάλισε τρίτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία, το BJP έχασε την αυτοδυναμία του και χρειάστηκε τη στήριξη των κυβερνητικών του εταίρων για να διατηρήσει την εξουσία. Η ανεργία, οι κοινωνικές ανισότητες και η οικονομική ανασφάλεια αποτέλεσαν σημαντικά ζητήματα εκείνης της αναμέτρησης.
Η εμφάνιση του Cockroach Janta Party έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή συνδέεται με αυτά τα προβλήματα, χωρίς να εντάσσεται πλήρως στον ανταγωνισμό ανάμεσα στο BJP και στο Κογκρέσο. Το κίνημα δεν χρειάστηκε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για να ασκήσει πίεση. Αξιοποίησε την ταχύτητα διάδοσης των κοινωνικών δικτύων και την απογοήτευση ενός μεγάλου αριθμού νέων, δημιουργώντας μια μορφή πολιτικής οργάνωσης που λειτουργεί περισσότερο ως δίκτυο κινητοποιήσεων παρά ως παραδοσιακός κομματικός μηχανισμός.
Η επιρροή του, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα ανατροπής της κυβέρνησης. Το BJP εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή οργανωτική βάση και σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης. Επιπλέον, η υποστήριξη προς το CJP δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την απόρριψη του Μόντι. Ένας νέος που συμμετέχει σε μια διαδήλωση για τις εξετάσεις ή για την ανεργία δεν σημαίνει ότι θα υποστηρίξει εκλογικά το Κόμμα του Κογκρέσου ή κάποιο άλλο αντιπολιτευόμενο κόμμα.
Αυτή η διάκριση είναι καθοριστική. Το κίνημα έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαμορφώσει πολιτική ατζέντα και να επιβάλει συγκεκριμένα αιτήματα στη δημόσια συζήτηση. Δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τη διαμαρτυρία σε σταθερή εκλογική δύναμη. Η ιστορία της Ινδίας περιλαμβάνει αντίστοιχες περιπτώσεις λαϊκών κινητοποιήσεων που απέκτησαν τεράστια δημοσιότητα, αλλά δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν την αρχική τους δυναμική όταν κλήθηκαν να οργανωθούν πολιτικά.
Ο φόβος μιας νέας εξέγερσης της γενιάς Ζ στη Νότια ΑσίαΟι εξελίξεις στην Ινδία έχουν προκαλέσει συγκρίσεις με τις νεανικές κινητοποιήσεις που συγκλόνισαν τα τελευταία χρόνια άλλες χώρες της Νότιας Ασίας. Το 2022, η Σρι Λάνκα γνώρισε μια μεγάλη κοινωνική εξέγερση εξαιτίας της οικονομικής κατάρρευσης, η οποία οδήγησε στην αποχώρηση του τότε προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα. Το 2024, στο Μπανγκλαντές, οι φοιτητικές διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε μαζική αντικυβερνητική κινητοποίηση και κατέληξαν στην ανατροπή της κυβέρνησης της Σεΐχ Χασίνα. Αντίστοιχα, το 2025, στο Νεπάλ, μαζικές κινητοποιήσεις με ισχυρή συμμετοχή νέων προκάλεσαν σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις.
Κοινό στοιχείο υπήρξε η αίσθηση ενός μεγάλου τμήματος της νεότερης γενιάς ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. Η οικονομική ανασφάλεια, η διαφθορά, η έλλειψη ευκαιριών και η ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών μέσω των κοινωνικών δικτύων δημιούργησαν σε αρκετές περιπτώσεις τις συνθήκες για κινητοποιήσεις που ξεπέρασαν τις αρχικές τους αφορμές.
Το Chatham House επισημαίνει ότι η Ινδία παρουσιάζει ορισμένες από τις ίδιες κοινωνικές αντιφάσεις, αλλά οι πολιτικές συνθήκες είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Η κυβέρνηση Μόντι διαθέτει πολύ ισχυρότερη πολιτική και οργανωτική βάση από τις κυβερνήσεις που κατέρρευσαν στις γειτονικές χώρες. Το BJP διατηρεί εκτεταμένη παρουσία σε κρατίδια και τοπικούς θεσμούς, ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει μια σταθερή ενιαία πολιτική εναλλακτική.
Επιπλέον, η Ινδία διαθέτει μεγάλη ιστορία μαζικών κοινωνικών κινημάτων, τα οποία δεν οδηγούν κατ' ανάγκη σε κυβερνητικές ανατροπές. Οι πολυμηνιαίες κινητοποιήσεις των αγροτών το 2020 και το 2021 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρά την ένταση και τη διάρκεια των διαδηλώσεων, η πολιτική τους επίδραση αποτυπώθηκε κυρίως στην απόσυρση συγκεκριμένων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς να αλλάξει η συνολική ισορροπία εξουσίας.
Στην περίπτωση του Cockroach Janta Party υπάρχει, πάντως, μια ουσιαστική διαφορά. Το κίνημα δεν εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό στρώμα ή έναν περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Η κοινωνική του βάση αναπτύσσεται γύρω από την ηλικία, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αντίληψη περί ίσων ευκαιριών. Αυτό του επιτρέπει να απευθύνεται σε νέους από διαφορετικές περιοχές και κοινότητες, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύει τη διαμόρφωση ενός κοινού πολιτικού προγράμματος.
Οι τρεις δρόμοι για το μέλλον του κινήματοςΤο πρώτο ενδεχόμενο είναι το CJP να παραμείνει ένα ισχυρό κίνημα πολιτικής πίεσης, το οποίο θα κινητοποιείται γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα και θα επιχειρεί να αποσπά κυβερνητικές παραχωρήσεις. Η παραίτηση του υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργήσει προηγούμενο προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτήν την περίπτωση, το κίνημα δεν θα χρειαστεί να μετατραπεί σε κανονικό κόμμα, ούτε να αποκτήσει ενιαία ιδεολογική ταυτότητα.
Το δεύτερο είναι να προχωρήσει σε σταθερότερη πολιτική οργάνωση και να αναπτύξει συνεργασίες με αντιπολιτευόμενα κόμματα, φοιτητικές ενώσεις και κοινωνικές οργανώσεις. Η διεύρυνση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την οργανωτική του παρουσία, αλλά θα περιόριζε ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά πλεονεκτήματά του, την εικόνα ενός αυθόρμητου κινήματος που δρα ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς πολιτικούς μηχανισμούς. Η δημόσια στήριξη από πρόσωπα της αντιπολίτευσης ήδη δημιουργεί συζήτηση για το κατά πόσον το CJP μπορεί να διατηρήσει αυτή την ανεξαρτησία.
Το τρίτο ενδεχόμενο είναι μια σταδιακή εξασθένηση της δυναμικής του. Η εμπειρία αντίστοιχων κινημάτων έχει δείξει ότι η διαδικτυακή απήχηση δεν είναι πάντοτε αρκετή για τη διατήρηση παρατεταμένων κινητοποιήσεων. Οι οργανωτικές δυσκολίες, η απουσία ενιαίου πολιτικού σχεδίου, οι ενδεχόμενες εσωτερικές διαφωνίες και η δυνατότητα της κυβέρνησης να ικανοποιεί επιλεκτικά ορισμένα αιτήματα μπορούν να περιορίσουν τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους.
Σε αυτή τη φάση, η εξέλιξη της κρίσης γύρω από τους εκλογικούς καταλόγους θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Εάν οι καταγγελίες οδηγήσουν σε δικαστικές παρεμβάσεις, αναθεωρήσεις των διαδικασιών ή νέες πολιτικές συγκρούσεις, το CJP θα έχει αποκτήσει ένα ζήτημα ικανό να συντηρήσει τις κινητοποιήσεις του πέρα από τον στενό χώρο της νεολαίας. Αντίθετα, εάν η κυβέρνηση και η Εκλογική Επιτροπή καταφέρουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στη διαδικασία, ένα σημαντικό μέρος της σημερινής έντασης ενδέχεται να αποκλιμακωθεί.
Για τον Μόντι, η πραγματική δυσκολία δεν βρίσκεται μόνο στη διαχείριση των διαδηλώσεων. Βρίσκεται στην ανάγκη να απαντήσει σε κοινωνικά προβλήματα που επιμένουν παρά τη σημαντική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αξιοπιστία των εκπαιδευτικών εξετάσεων και η διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά ως ζητήματα δημόσιας τάξης.
Η Ινδία έχει πλέον μπροστά της μια πολιτική δοκιμασία με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τις συνηθισμένες αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Ένα κίνημα που ξεκίνησε από τον σαρκασμό απέναντι σε έναν δικαστικό χαρακτηρισμό κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να συνδέσει την αγωνία για την επαγγελματική επιβίωση με την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Η εξέλιξή του δεν προδικάζει κυβερνητική αλλαγή ούτε μια γενικευμένη εξέγερση. Αποκαλύπτει, όμως, ότι πίσω από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη διεθνή άνοδο της Ινδίας υπάρχει μια γενιά που διεκδικεί πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από τις ευκαιρίες και την πολιτική επιρροή που παράγει η χώρα της.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση δεν είναι πλέον να περιορίσει τις συγκεντρώσεις των «κατσαρίδων», αλλά να αντιμετωπίσει τους λόγους για τους οποίους εκατομμύρια νέοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε ένα σύμβολο που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να τους βάλει στο περιθώριο.
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