Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες για τη Marfin: Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ
Marfin Διώξεις

Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες για τη Marfin: Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας

Οι συλληφθέντες καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες

Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες για τη Marfin: Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας
Βασιλική Κόκκαλη
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Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους έπειτα από σχετικό αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία.

Ειδικότερα, σε βάρος των τριών κατηγορούμενων και μετά το ανακριτικό αίτημα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας.

Μάλιστα, οι κατηγορούμενοι έχουν κληθεί για αύριο στο ανακριτικό γραφείο αλλά αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους επί του συμπληρωματικού κατηγορητηρίου. Όταν οι τρεις κατηγορούμενοι απολογηθούν η ανάκριση για την υπόθεσης της Marfin θα ολοκληρωθεί και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών το οποίο και θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο εδώλιο.
Βασιλική Κόκκαλη
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