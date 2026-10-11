Ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Μην την παραβιάσετε - «Την αποδεχόμαστε, πείτε μας πότε ξεκινάει» λέει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία Ρωσία Ενεργειακές υποδομές Εκεχειρία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Μην την παραβιάσετε - «Την αποδεχόμαστε, πείτε μας πότε ξεκινάει» λέει ο Ζελένσκι

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μην την παραβιάσετε» έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος - «Την αποδεχόμαστε, ευχάριστο που το πράττει και η Μόσχα» ανέφερε η ουκρανική προεδρία

Ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Μην την παραβιάσετε - «Την αποδεχόμαστε, πείτε μας πότε ξεκινάει» λέει ο Ζελένσκι
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Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη μιας άμεσης «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Μέσα από μια λιτή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθεν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία.

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Μην την παραβιάσετε - «Την αποδεχόμαστε, πείτε μας πότε ξεκινάει» λέει ο Ζελένσκι


«Αποδεχόμαστε την ενεργειακή εκεχειρία και είναι ευχάριστο που το πράττει και η Μόσχα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική προεδρία. «Αναμένουμε ανακοίνωση για τον χρόνο έναρξης και τις επόμενες κινήσεις από τις ΗΠΑ».

«Μόλις συνομίλησα με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον Αλεξάντερ Στουμπ και τον Μαρκ Ρούτε. Συζητήσαμε για την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Από τη δική μας πλευρά, την ουκρανική, υπάρχει πάντα ΠΛΗΡΗΣ υποστήριξη σε κάθε βήμα αποκλιμάκωσης, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στις αναγκαίες λύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης. Ευχαριστώ!» ανέφερε, δε, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε στο Axios μάλλον να αιφνιδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν είδηση για μένα». Αλλά συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινά η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα τη δεχτούμε».

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Την ανακοίνωση της εκεχειρίας και την υποστήριξή τους στον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο χαιρέτισαν ΕΕ και Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν πάντως εξέφρασε ανησυχία για τη στάση της Ρωσίας, λέγοντας ότι «συνεχίζει να μην αποδέχεται την έκκληση για εκεχειρία».



Η εξέλιξη αυτή, γράφει το newmoney.gr, έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην ουκρανική προεδρία.

Ανταποκρινόμενος στους υψηλούς τόνους και την αμφισβήτηση της Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη νωρίτερα σε μια κρίσιμη τοποθέτηση, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην χώρα του.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Η κίνηση αυτή μετατοπίζει πλέον το βάρος των διαπραγματεύσεων στη Μόσχα, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αν αυτή η μερική ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να αποτελέσει τον προάγγελο ευρύτερων διπλωματικών εξελίξεων.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού diesel στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο, θα παράσχει ακόμα 500.000.

Συνολικά, το ενεργειακό deal, προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία, πάνω από 4 εκατ. τόνων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε, επίσης, πτώση στις τιμές καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν όψει και τον κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
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