Με μουσική, παρέες και Ούζο Ματαρέλλη έκλεισε το καλοκαίρι!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βρέθηκε στο Ρίζες Φεστ, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δίνοντας το δικό του «παρών» σε μία μεγάλη γιορτή της ελληνικής μουσικής. Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, όπου περίπου 3.000 επισκέπτες έζησαν την τελευταία βραδιά. Στο περίπτερο του Ματαρέλλη, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει το ούζο με νερό και πάγο ή να το δοκιμάσει διαφορετικά, με βυσσινάδα, πορτοκαλάδα ή λεμονάδα, ενώ διαδραστικά παιχνίδια και δώρα έδωσαν ακόμη περισσότερο ρυθμό στην εμπειρία.Το καλοκαίρι, όμως, είχε και «Παραγγελιές». Στα live του Ματαρέλλη, το τραγούδι το διάλεγαν οι ίδιες οι παρέες. Με κάθε παραγγελία φιάλης Ούζου Ματαρέλλη, επέλεγαν ένα κομμάτι από τη λίστα και έστελναν το δικό τους μήνυμα, το οποίο η μπάντα διάβαζε ζωντανά από τη σκηνή. Κάπως έτσι, κάθε βραδιά γέμιζε με αφιερώσεις, τραγούδια που είχαν τη δική τους ιστορία και, φυσικά, πολύ χορό. Το τελευταίο ραντεβού δόθηκε στη Ρούγα, στη Θεσσαλονίκη, στις 25 Σεπτεμβρίου, κλείνοντας τη σειρά των live όπως ακριβώς ξεκίνησε: με μουσική και καλή παρέα.Από το Ρίζες Φεστ μέχρι τις «Παραγγελιές», το Ούζο Ματαρέλλη πέρασε ένα καλοκαίρι γεμάτο τραγούδια, τσουγκρίσματα και στιγμές γύρω από το ίδιο τραπέζι.