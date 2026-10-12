Αδιανόητη για την Ευρώπη η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ λέει ο Μερτς και τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας
Ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να στηρίζεται σ' εμάς δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος - «Η Ρωσία θα διαπραγματευτεί σοβαρά μόνο υπό πίεση, και γι’ αυτό διατηρούμε τις κυρώσεις μας»
«Ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία και στην Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διαφυλάσσει τόσο την ελευθερία της Ουκρανίας όσο και την ασφάλεια της Ευρώπης», υπογράμμισε.
Σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για τις εξαγωγές ντίζελ ο Γερμανός καγκελάριος επεσήμανε πως «μία τέτοια απόφαση είναι αδιανόητη για τη Γερμανία και την Ευρώπη», ενώ πρόσθεσε πως «η Ρωσία θα διαπραγματευτεί σοβαρά μόνο υπό πίεση, και γι’ αυτό διατηρούμε τις κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας».
Germany’s Chancellor Merz: President Zelensky can rely on Germany in this situation. He can also rely on Europe. We stand by Ukraine, and we will continue working together in the European Union towards a just and lasting peace that preserves both Ukraine's freedom and Europe's security.— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Ο Μερς ανέφερε ακόμη πως «μετά τις αδίστακτες επιθέσεις της Μόσχας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, πρέπει μάλιστα να τις ενισχύσουμε».
Germany’s Chancellor Merz: We take note of the agreement between the United States and Russia on diesel exports. Such a decision is out of the question for Germany and Europe. Russia will only negotiate seriously under pressure, and that is why we are maintaining our sanctions against Russia. Following Moscow's ruthless attacks on Ukraine's civilian energy infrastructure, we must even tighten them.— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Η συμφωνία ΗΠΑ-ΡωσίαςΤην Παρασκευή (9/10) ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διοχέτευση πρόσθετων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, η Μόσχα δεσμεύθηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους, ακόμη 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και ένα εκατομμύριο τόνους τον Δεκέμβριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική διάθεσης επιπλέον τριών εκατομμυρίων τόνων σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για συνολικές εξαγγελίες που υπερβαίνουν τους 4,8 εκατομμύρια τόνους, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι εμπορικοί όροι ή οι τελικοί αγοραστές.
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