Αδιανόητη για την Ευρώπη η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ λέει ο Μερτς και τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Φρίντριχ Μερτς Ουκρανία Ρωσία ντίζελ ΗΠΑ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Αδιανόητη για την Ευρώπη η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ λέει ο Μερτς και τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να στηρίζεται σ' εμάς δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος - «Η Ρωσία θα διαπραγματευτεί σοβαρά μόνο υπό πίεση, και γι’ αυτό διατηρούμε τις κυρώσεις μας»

Αδιανόητη για την Ευρώπη η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ λέει ο Μερτς και τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας
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Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τόνισε σήμερα πως η Γερμανία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, ενώ απορρίπτει την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για ντίζελ.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία και στην Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διαφυλάσσει τόσο την ελευθερία της Ουκρανίας όσο και την ασφάλεια της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για τις εξαγωγές ντίζελ ο Γερμανός καγκελάριος επεσήμανε πως «μία τέτοια απόφαση είναι αδιανόητη για τη Γερμανία και την Ευρώπη», ενώ πρόσθεσε πως «η Ρωσία θα διαπραγματευτεί σοβαρά μόνο υπό πίεση, και γι’ αυτό διατηρούμε τις κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας».

Ο Μερς ανέφερε ακόμη πως «μετά τις αδίστακτες επιθέσεις της Μόσχας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, πρέπει μάλιστα να τις ενισχύσουμε».

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας

Την Παρασκευή (9/10) ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διοχέτευση πρόσθετων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, η Μόσχα δεσμεύθηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους, ακόμη 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και ένα εκατομμύριο τόνους τον Δεκέμβριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική διάθεσης επιπλέον τριών εκατομμυρίων τόνων σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για συνολικές εξαγγελίες που υπερβαίνουν τους 4,8 εκατομμύρια τόνους, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι εμπορικοί όροι ή οι τελικοί αγοραστές.

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Αδιανόητη για την Ευρώπη η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ λέει ο Μερτς και τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας
34 ΣΧΟΛΙΑ

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